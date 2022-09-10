Стадион: Diaz Arena
0'
24' Желтая карточкаАльбанезе Алессандро
45' Желтая карточкаДэвидсон Джейсон
1:0
51' ГолБэтцнер Ник
57' Вторая желтая карточкаАльбанезе Алессандро
58' Желтая карточкаАмброз Тьерри
86' Желтая карточкаДеом Жером
87' Желтая карточкаМедли Зех
89' Желтая карточкаМубарак Вакасо
90' Желтая карточкаСакамото Тацухиро
90'+5
Ход матча
45'
51'
1:0
58'
86'
87'
89'
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
16
Девале
Сибен
10
Роша
Кенни
34
Бэтцнер
Ник
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
-
19 Manuel Osifo
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сумано СамбуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
-
15 Gary Magnee
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Остенде
Эйпен
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
29 матчей
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.7%
58.6%
20.7%
6 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Давид
|3
|0.38
|Бэтцнер Ник
|2
|0.25
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0.13
|Д'Хасе Робби
|1
|0.13
|Матам Тео Ндика
|1
|0.13
|Амброз Тьерри
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|2
|0.25
|Gary Magnee
|2
|0.25
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0.13
|Н'Дри Конан
|1
|0.13
|Нуху Айзек
|1
|0.13
|Петерс Стеф
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбанезе Алессандро
|1
|2
|Роша Кенни
|3
|0
|Медли Зех
|3
|0
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Амброз Тьерри
|2
|0
|Амаде Альфонс
|2
|0
|Урогиде Осазе
|2
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Сакамото Тацухиро
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|4
|1
|Дэвидсон Джейсон
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Деом Жером
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Gary Magnee
|1
|1
|Ламбер Борис
|2
|0
|Мубарак Вакасо
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
3
60%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3
Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1
Эйпен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1
Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|2.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|Генк
|7
|5
|1
|1
|19 - 8
|16
|4.
|АХ Лёвен
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|6.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Шарлеруа
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Гент
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|11.
|Сент-Трейден
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Остенде
|8
|3
|0
|5
|8 - 11
|9
|13.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|14.
|Вестерло
|7
|2
|0
|5
|11 - 15
|6
|15.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Вестерло
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Мехелен
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|11.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|АХ Лёвен
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|6.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|10.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|11.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|14.
|Остенде
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Вестерло
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5
|0
|3
|2.
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5
|0
|3
|3.
|Мехелен
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|2
|4.
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0
|2
|5.
|Мехелен
|Схоофс Роб
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эйпен
|Петерс Стеф
|4
|1
|2.
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|3
|1
|3.
|Стандард
|Амалла Селим
|3
|1
|4.
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|1
|2
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4
|0