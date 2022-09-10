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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Остенде
1:0
Конец матча
Эйпен
0'
24' Желтая карточка
Альбанезе Алессандро
45' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
1:0
51' Гол
Бэтцнер Ник
57' Вторая желтая карточка
Альбанезе Алессандро
58' Желтая карточка
Амброз Тьерри
86' Желтая карточка
Деом Жером
87' Желтая карточка
Медли Зех
89' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
90' Желтая карточка
Сакамото Тацухиро
90'+5
28
Юбер
Гийом
2
Урогиде
Осазе
33
Танье
Антон
3
Медли
Зех
18
Сакамото
Тацухиро
16
Девале
Сибен
10
Роша
Кенни
99
Альбанезе
Алессандро
68
Амброз
Тьерри
34
Бэтцнер
Ник
9
Хорнби
Фрэйзер
1
Мозер
Леннарт
2
Yentil
van
Genechten
28
Rune
Paeshuyse
35
Ламбер
Борис
3
Дэвидсон
Джейсон
4
Джегго
Джеймс
8
Петерс
Стеф
24
Мубарак
Вакасо
10
Чарльз-Кук
Риган
22
Сумано
Самбу
7
Нуху
Айзек
Остенде
3-4-3
Эйпен
4-3-3

История личных встреч

Остенде
Эйпен

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

29 матчей

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
58.6%
20.7%
6 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
1:1
К
0:1
ПДА
1:2
ПДА
0:4
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ЛП
1:3
ЛП
2:1
БВЛ
1:0
БВЛ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:3
EL
0:0
2ЙК
0:0
2ЙК
1:0
2ЙК
1:1
2ЙК
1:3
2ЙК
0:0
2ЙК
2:1
2ЙК
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Давид 3 0.38
Бэтцнер Ник 2 0.25
Хорнби Фрэйзер 1 0.13
Д'Хасе Робби 1 0.13
Матам Тео Ндика 1 0.13
Амброз Тьерри 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 2 0.25
Gary Magnee 2 0.25
Чарльз-Кук Риган 1 0.13
Н'Дри Конан 1 0.13
Нуху Айзек 1 0.13
Петерс Стеф 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Yentil van Genechten 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбанезе Алессандро 1 2
Роша Кенни 3 0
Медли Зех 3 0
Кателарис Фанос 1 1
Амброз Тьерри 2 0
Амаде Альфонс 2 0
Урогиде Осазе 2 0
Гейе Махтар 1 0
Сакамото Тацухиро 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Andy Musayev 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 4 1
Дэвидсон Джейсон 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Деом Жером 3 0
Jan Kral 3 0
Gary Magnee 1 1
Ламбер Борис 2 0
Мубарак Вакасо 1 0
Превляк Смаил 1 0
Чарльз-Кук Риган 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Нуху Айзек 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
3
60%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3
Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1
Эйпен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1
Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 7 7 0 0 17 - 5 21
2. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Генк 7 5 1 1 19 - 8 16
4. АХ Лёвен 8 5 1 2 16 - 13 16
5. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 11 - 11 13
6. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Шарлеруа 8 4 0 4 13 - 13 12
8. Гент 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
10. Мехелен 8 3 1 4 16 - 15 10
11. Сент-Трейден 8 2 4 2 7 - 8 10
12. Остенде 8 3 0 5 8 - 11 9
13. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
14. Вестерло 7 2 0 5 11 - 15 6
15. Серен Юнайтед 8 2 0 6 7 - 16 6
16. Эйпен 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Зульте-Варегем 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Серкль Брюгге 7 1 2 4 3 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
5. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Вестерло 3 2 0 1 6 - 3 6
9. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Мехелен 4 2 0 2 10 - 9 6
11. Шарлеруа 4 2 0 2 7 - 8 6
12. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
15. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 4 1 0 3 5 - 10 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
3. АХ Лёвен 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
6. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Серен Юнайтед 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
10. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
11. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
13. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
14. Остенде 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Вестерло 4 0 0 4 5 - 12 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Ндайишимий Майк 5 0 3
2. Брюгге Ютгла Ферран 5 0 3
3. Мехелен Хайреманс Джеффри 4 0 2
4. Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 0 2
5. Мехелен Схоофс Роб 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эйпен Петерс Стеф 4 1
2. Кортрейк Вандандриш Кевин 3 1
3. Стандард Амалла Селим 3 1
4. Остенде Альбанезе Алессандро 1 2
5. Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4 0
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Дэвидсон Джейсон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      ГОООООЛ Остенде забивает
    • Желтая карточка
      24'
      Альбанезе Алессандро получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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