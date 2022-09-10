Стадион: Гульденспоренстадион
0'
25' Желтая карточкаХайреманс Джеффри
30' Желтая карточкаВандандриш Кевин
0:1
38' ГолУолш Сэнди
0:2
41' ГолСхоофс Роб
0:3
53' ГолХайреманс Джеффри
61' Желтая карточкаВанлерберге Йорди
1:3
63' ПенальтиЛамкель Зе Дидье
68' Желтая карточкаДа Крус Алессио
70' Желтая карточкаСильва Жоао
83' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
89' Желтая карточкаМаледе Йонас
90' Желтая карточкаНгой Жульен
1:4
90' ГолСхоофс Роб
90'+6
Ход матча
30'
38'
0:1
41'
0:2
53'
0:3
63'
1:3
68'
70'
83'
89'
90'
90'
1:4
31
Илич
Марко
44
Сильва
Жоао
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
-
77 Энен ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adnan Custovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
История личных встреч
Кортрейк
Мехелен
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
22 матча
45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|1
|0.13
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0.13
|Мбайо Дилан
|1
|0.13
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.13
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.13
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайреманс Джеффри
|4
|0.5
|Схоофс Роб
|4
|0.5
|Уолш Сэнди
|2
|0.25
|Пейре Тибо
|2
|0.25
|Milan Robberechts
|2
|0.25
|Нгой Жульен
|1
|0.13
|Ванлерберге Йорди
|0
|0
|Да Крус Алессио
|0
|0
|Воутерс Дрис
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|3
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|0
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Сильва Жоао
|1
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Ван Хоренбек Алек
|2
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Да Крус Алессио
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
5
16
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
5
31%
31-45
1
20%
4
25%
46-60
2
40%
1
6%
61-75
1
20%
4
25%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1
Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1
Мехелен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|2.
|Брюгге
|1:0
|8
|6
|1
|1
|18 - 7
|19
|3.
|Генк
|7
|5
|1
|1
|19 - 8
|16
|4.
|АХ Лёвен
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|6.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Шарлеруа
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|8.
|Гент
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|11.
|Сент-Трейден
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Остенде
|1:0
|8
|3
|0
|5
|8 - 11
|9
|13.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|14.
|Вестерло
|7
|2
|0
|5
|11 - 15
|6
|15.
|Серен Юнайтед
|0:1
|8
|2
|0
|6
|7 - 15
|6
|16.
|Эйпен
|0:1
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Брюгге
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Вестерло
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Остенде
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Мехелен
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|10.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|15.
|Эйпен
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|АХ Лёвен
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|6.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Серен Юнайтед
|0:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|10.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|11.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|14.
|Остенде
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Эйпен
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Вестерло
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5
|0
|3
|2.
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5
|0
|3
|3.
|Мехелен
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|2
|4.
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0
|2
|5.
|Мехелен
|Схоофс Роб
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эйпен
|Петерс Стеф
|4
|1
|2.
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|3
|1
|3.
|Стандард
|Амалла Селим
|3
|1
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4
|0
|5.
|Вестерло
|Пердикицци Пьетро
|2
|1