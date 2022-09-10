  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Кортрейк
1:4
Конец матча
Мехелен
0'
25' Желтая карточка
Хайреманс Джеффри
30' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
0:1
38' Гол
Уолш Сэнди
0:2
41' Гол
Схоофс Роб
0:3
53' Гол
Хайреманс Джеффри
61' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
1:3
63' Пенальти
Ламкель Зе Дидье
68' Желтая карточка
Да Крус Алессио
70' Желтая карточка
Сильва Жоао
83' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
89' Желтая карточка
Маледе Йонас
90' Желтая карточка
Нгой Жульен
1:4
90' Гол
Схоофс Роб
90'+6
31
Илич
Марко
4
Ватанабэ
Цуёси
44
Сильва
Жоао
24
Дессолей
Дорьян
25
Nayel
Mehssatou
30
Д'Эне
Кристоф
26
Вандандриш
Кевин
33
Лончар
Стьепан
32
Танака
Сатоси
22
Ламкель
Зе
Дидье
9
Billel
Messaoudi
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
23
Пейре
Тибо
18
Ван
Хоренбек
Алек
66
Верстрате
Биргер
22
Да
Крус
Алессио
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
9
Нгой
Жульен
11
Сторм
Никола
Кортрейк
3-5-2
Мехелен
4-3-3

История личных встреч

Кортрейк
Мехелен

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

22 матча

45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
3:1
ПДА
3:2
ПДА
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:3
К
3:0
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ЛП
0:2
ТМК
0:0
ЛП
0:0
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
5:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 1 0.13
Гейе Папе Хабиб 1 0.13
Мбайо Дилан 1 0.13
Ватанабэ Цуёси 1 0.13
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.13
Д'Эне Кристоф 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайреманс Джеффри 4 0.5
Схоофс Роб 4 0.5
Уолш Сэнди 2 0.25
Пейре Тибо 2 0.25
Milan Robberechts 2 0.25
Нгой Жульен 1 0.13
Ванлерберге Йорди 0 0
Да Крус Алессио 0 0
Воутерс Дрис 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 3 1
Д'Эне Кристоф 3 0
Кейта Хабиб 3 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Танака Сатоси 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Сильва Жоао 1 0
Бруно Массимо 1 0
Авенатти Фелипе 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Радованович Александар 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Nayel Mehssatou 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайреманс Джеффри 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Нгой Жульен 2 0
Ван Хоренбек Алек 2 0
Схоофс Роб 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
Швед Марьян 1 0
Да Крус Алессио 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Лавале Димитри 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Jorge Hernandez1 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

5
16
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
5
31%
31-45
1
20%
4
25%
46-60
2
40%
1
6%
61-75
1
20%
4
25%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1
Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1
Мехелен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 7 7 0 0 17 - 5 21
2. Брюгге 1:0 8 6 1 1 18 - 7 19
3. Генк 7 5 1 1 19 - 8 16
4. АХ Лёвен 7 4 1 2 13 - 11 13
5. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 11 - 11 13
6. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Шарлеруа 7 4 0 3 11 - 10 12
8. Гент 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
10. Мехелен 8 3 1 4 16 - 15 10
11. Сент-Трейден 8 2 4 2 7 - 8 10
12. Остенде 1:0 8 3 0 5 8 - 11 9
13. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
14. Вестерло 7 2 0 5 11 - 15 6
15. Серен Юнайтед 0:1 8 2 0 6 7 - 15 6
16. Эйпен 0:1 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Зульте-Варегем 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Серкль Брюгге 7 1 2 4 3 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Брюгге 1:0 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
5. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Вестерло 3 2 0 1 6 - 3 6
8. Остенде 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Мехелен 4 2 0 2 10 - 9 6
10. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
11. Шарлеруа 4 2 0 2 7 - 8 6
12. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
15. Эйпен 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 4 1 0 3 5 - 10 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 0:1 4 0 0 4 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 1:0 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
3. АХ Лёвен 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
6. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Серен Юнайтед 0:1 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
10. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
11. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
13. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
14. Остенде 1:0 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Эйпен 0:1 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Вестерло 4 0 0 4 5 - 12 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Ндайишимий Майк 5 0 3
2. Брюгге Ютгла Ферран 5 0 3
3. Мехелен Хайреманс Джеффри 4 0 2
4. Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 0 2
5. Мехелен Схоофс Роб 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эйпен Петерс Стеф 4 1
2. Кортрейк Вандандриш Кевин 3 1
3. Стандард Амалла Селим 3 1
4. Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4 0
5. Вестерло Пердикицци Пьетро 2 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Схоофс Роб бьет в цель!
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Уолш Сэнди бьет в цель!
    • Желтая карточка
      30'
      Вандандриш Кевин получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Кортрейк 1:4 Мехелен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     