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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион:
Кадис
 
Позже
Барселона
Прогнозы 32
Кадис 0% (0)
X 3.1% (1)
Барселона 96.9% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Барселона
13.28
6.35
13.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Кадис
Барселона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 5 1.25
Дембеле Усман 1 0.25
Фати Ансу 1 0.25
Рафинья Диас 1 0.25
Роберто Серхи 1 0.25
Гарсия Эрик 1 0.25
Педри 1 0.25
Кунде Жюль 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 3 0
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Эспино Альфонсо 1 0
Хименес Фали 1 0
Лукас Перес 1 0
Чуст Виктор 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 1 1
Дембеле Усман 2 0
Араухо Рональд 2 0
Роберто Серхи 1 0
Бальде Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1
Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0
Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3
Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
3. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 0 10
4. Бетис Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
6. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
7. Атлетико М Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Валенсия Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
11. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Жирона Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Альмерия Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 2 - 8 4
17. Севилья Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Эльче Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1
19. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
20. Кадис Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Вальядолид Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
10. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Альмерия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кадис - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Кадис 0% (0)
    X 3.1% (1)
    Барселона 96.9% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Барселона
    13.28
    6.35
    13.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кадис - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Кадис - Барселона

    Исход игры
    Кадис
    0% (0)
    Ничья
    3.1% (1)
    Барселона
    96.9% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.84% (17)
    Меньше
    45.16% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    38.71% (12)
    Нет
    61.29% (19)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    40.6% (13)
    1:3 Барселона
    15.6% (5)
    1:2 Барселона
    12.5% (4)
    0:3 Барселона
    9.4% (3)
    1:4 Барселона
    6.3% (2)
    0:4 Барселона
    6.3% (2)
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    Кадис
    Барселона
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