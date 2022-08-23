Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla
История личных встреч
Кадис
Барселона
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|5
|1.25
|Дембеле Усман
|1
|0.25
|Фати Ансу
|1
|0.25
|Рафинья Диас
|1
|0.25
|Роберто Серхи
|1
|0.25
|Гарсия Эрик
|1
|0.25
|Педри
|1
|0.25
|Кунде Жюль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|Эспино Альфонсо
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|1
|1
|Дембеле Усман
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1
Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0
Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3
Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|4.
|Бетис
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Альмерия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|17.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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Прогнозы на матч Кадис - Барселона
Исход игры
Кадис
0% (0)
Ничья
3.1% (1)
Барселона
96.9% (31)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (17)
Меньше
45.16% (14)
Обе команды забьют
Да
38.71% (12)
Нет
61.29% (19)
Популярный счёт
0:2 Барселона
40.6% (13)
1:3 Барселона
15.6% (5)
1:2 Барселона
12.5% (4)
0:3 Барселона
9.4% (3)
1:4 Барселона
6.3% (2)
0:4 Барселона
6.3% (2)
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