Стадион: Nature Energy Park
0:1
Первый тайм: 23'
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
51
Райан
Мэтт
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
51 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Копенгаген
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
88.9%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
34 матча
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед
Первый тайм
26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 27 побед
43 матча
14%
20.9%
65.1%
6 побед 9 ничьих 28 побед
Первый тайм
20.9%
39.5%
39.6%
9 побед 17 ничьих 17 побед
Второй тайм
16.3%
20.9%
62.8%
7 побед 9 ничьих 27 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|4
|0.44
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2 (1)
|0.22
|Charly Horneman
|1
|0.11
|Эстрём Робин
|1
|0.11
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Джейбали Иссам
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.67
|Классон Виктор
|6
|0.67
|Фальк Расмус
|1
|0.11
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.11
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.11
|Вавро Денис
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Кристансен Виктор
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|1
|1
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Кристансен Виктор
|2
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Йелерт Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
38%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
15
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
3
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
5
63%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0
Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0
Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|Раннерс
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|3.
|Виборг
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Копенгаген
|1:0
|9
|5
|0
|4
|16 - 13
|15
|5.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Орхус
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Хорсенс
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|Митьюлланд
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|9.
|Брондбю
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ольборг
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|11.
|Оденсе
|0:1
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Хорсенс
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Орхус
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Копенгаген
|1:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Силькеборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Брондбю
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Оденсе
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|11.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|12.
|Митьюлланд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Копенгаген
|1:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|3.
|Раннерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Митьюлланд
|4
|2
|2
|0
|13 - 7
|8
|5.
|Силькеборг
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Оденсе
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|9.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Ольборг
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|2
|3
|2.
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6
|0
|1
|3.
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|5
|1
|1
|4.
|Оденсе
|Кадри Башким
|4
|0
|1
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|0
|2.
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|2
|1
|3.
|Люнгбю
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|4.
|Хорсенс
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|5.
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|3
|0