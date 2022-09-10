Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Orri Oskarsson нанес удар, но тот был заблокирован.

93' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Оденсе

92' Gustav Grubbe получил желтую карточку от судьи

91' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Оденсе

90' Классон Виктор получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Кадри Башким получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Удар от ворот произведет Оденсе

89' Кристансен Виктор из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Лерагер Лукас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

87' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Оденсе

86' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

86' Рефери не любит споров - именно за это Лерагер Лукас сейчас получил желтую

86' Г О О О О Л - Yankubah Minteh забивает ударом с левой ноги!

86' Райан Мэтт плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

85' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Тактическая замена. Стаменич Марко уходит с поля и его заменяет Orri Oskarsson

83' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Оденсе

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Шельвик Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Джейбали Иссам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Гигович Армин получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Гигович Армин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Оооо... вот это был удар! Джейбали Иссам должен был забить с этой позиции.

75' ШТАНГА! Так было близко к голу - Джейбали Иссам нанес удар в каркас ворот!

74' Гигович Армин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Хочолава Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Дикс Кевин пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен держит все под контролем

72' Удар от ворот произведет Копенгаген

71' Gustav Grubbe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Матч возобновится спорным мячом

70' Матч возобновлен

70' Mihajlo Ivancevic получил травму и заменен. Шельвик Йорген выходит на поле.

69' Mihajlo Ivancevic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Удар от ворот произведет Копенгаген

66' Джейбали Иссам из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

66' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

65' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Джейбали Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Джейбали Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Mihajlo Ivancevic успешно блокирует удар.

61' Дикс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Оденсе

59' Кристансен Виктор пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен держит все под контролем

59' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Дикс Кевин пробил со штрафного прямо в стенку

57' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

57' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Копенгаген пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

54' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Джейбали Иссам из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

51' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Кристансен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Тонгья Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Тонгья Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' [team] вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля