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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023


Стадион: Зрители: 12056
Оденсе
2:1
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
22' Гол в свои ворота
Мадс Фрокьяер-Йенсен
24' Желтая карточка
Mihajlo Ivancevic
1:1
45' Гол
Джейбали Иссам
45' Желтая карточка
Фальк Расмус
2:1
86' Гол
Yankubah Minteh
86' Желтая карточка
Лерагер Лукас
90' Желтая карточка
Кадри Башким
90' Желтая карточка
Классон Виктор
90' Желтая карточка
Gustav Grubbe
90' Желтая карточка
Бойлесен Николай
90'+9

Ход матча

22'
0:1
Мадс Фрокьяер-Йенсен
24'
Mihajlo Ivancevic
 
45'
Джейбали Иссам
(Кадри Башким)
1:1
45'
 
Фальк Расмус
56'
 
Дарами Мохаммед
Карамоко Мамуду
70'
Jakob Martinsen
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
70'
Шельвик Йорген
Mihajlo Ivancevic
 
75'
 
Бардгджи Руни
Харальдссон Хакон-Арнар
83'
Манне Аласана
Тверсков Йеппе
 
83'
Yankubah Minteh
Тонгья Франко
 
84'
 
Вавро Денис
Хочолава Давид
84'
 
Оскарссон Орри
Стаменич Марко
86'
Yankubah Minteh
2:1
86'
 
Лерагер Лукас
90'
Кадри Башким
 
90'
 
Классон Виктор
90'
Трандарсон Арон-Элис
Гигович Армин
 
90'
Gustav Grubbe
 
90'
 
Бойлесен Николай

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
22
Mihajlo
Ivancevic
23
Aske
Adelgaard
24
Гигович
Армин
6
Тверсков
Йеппе
10
Тонгья
Франко
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
9
Кадри
Башким
51
Райан
Мэтт
2
Дикс
Кевин
5
Хочолава
Давид
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
35
Стаменич
Марко
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
29
Карамоко
Мамуду
Оденсе
4-2-3-1
Копенгаген
4-1-4-1

История личных встреч

Оденсе
Копенгаген

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
88.9%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

34 матча

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед

Первый тайм

26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 27 побед

43 матча

14%
20.9%
65.1%
6 побед 9 ничьих 28 побед

Первый тайм

20.9%
39.5%
39.6%
9 побед 17 ничьих 17 побед

Второй тайм

16.3%
20.9%
62.8%
7 побед 9 ничьих 27 побед

История матчей

СД
2:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
3:2
ТМС
2:2
СД
2:1
СД
2:3
СДЧГ
4:0
СДЧГ
0:1
СД
6:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
0:3
СД
2:0
СД
0:1
СД
4:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
3:2
СД
0:1
К
4:3
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
1:3
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
5:0
СЛ
2:3
СЛ
2:0
ТМС
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 4 0.44
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 (1) 0.22
Джейбали Иссам 1 0.11
Charly Horneman 1 0.11
Эстрём Робин 1 0.11
Yankubah Minteh 1 0.11
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 6 (2) 0.67
Классон Виктор 6 0.67
Фальк Расмус 1 0.11
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.11
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.11
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Кристансен Виктор 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Тверсков Йеппе 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
Gustav Grubbe 1 0
Фенгер Макс 1 0
Mihajlo Ivancevic 1 0
Charly Horneman 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Классон Виктор 2 0
Вавро Денис 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Дикс Кевин 1 0
Хочолава Давид 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Стаменич Марко 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Йелерт Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
15
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
0
0%
3
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
6
55%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0
Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0
Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 6 1 1 14 - 7 19
2. Раннерс 8 5 3 0 11 - 4 18
3. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 9 13
5. Орхус 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Копенгаген 9 4 0 5 16 - 15 12
7. Хорсенс 8 3 2 3 7 - 8 11
8. Оденсе 9 3 1 5 10 - 17 10
9. Митьюлланд 8 2 3 3 15 - 15 9
10. Брондбю 8 3 0 5 8 - 13 9
11. Ольборг 8 2 2 4 7 - 10 8
12. Люнгбю 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Орхус 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
7. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
9. Брондбю 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Раннерс 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Митьюлланд 4 2 2 0 13 - 7 8
4. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 2 3
2. Копенгаген Классон Виктор 6 0 1
3. Нордшелланн Andreas Schjelderup 5 1 1
4. Оденсе Кадри Башким 4 0 2
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хорсенс Йенсен Магнус 4 0
2. Нордшелланн Вилладсен Оливер 2 1
3. Люнгбю Бьеллан Андреас 3 0
4. Хорсенс Мусонда Лубамба 3 0
5. Ольборг Соуза Аллан II 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Оденсе вырывает победу
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12056 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Оденсе: 43%, Копенгаген: 57%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 98'
    Шанс! Райан Мэтт из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
  • Угловой
    98'
    Кристансен Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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