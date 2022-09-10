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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Ахмат
0:1
Первый тайм: 39'
Пари НН
0'
0:1
22' Гол
Сулейманов Тимур
28' Желтая карточка
Трошечкин Александр
36' Желтая карточка
Кротов Вячеслав
0:1. Гол Тимура Сулейманова (вид...
Гол с пенальти Агаларова отменен...

Ход матча

22'
0:1
Сулейманов Тимур
28'
Трошечкин Александр
 
36'
 
Кротов Вячеслав
Прогнозы 141
Ахмат 75.9% (107)
X 12.1% (17)
Пари НН 12.1% (17)
0
выиграет Ахмат, со счетом 3:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Пари НН
4.60
3.86
5.20
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Новости от "Евро-Футбола.Ру"
88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
96
Быстров
Марат
44
Журавлёв
Юрий
59
Харин
Евгений
23
Швец
Антон
94
Тимофеев
Артём
7
Бериша
Бернард
25
Трошечкин
Александр
11
Садулаев
Лечи
77
Агаларов
Гамид
13
Гойло
Никита
5
Масоэро
Лукас
24
Гоцук
Кирилл
86
Агапов
Илья
89
Стоцкий
Дмитрий
6
Юлдошев
Иброгимхалил
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
94
Рыбчинский
Дмитрий
9
Кротов
Вячеслав
93
Сулейманов
Тимур
Ахмат
4-2-3-1
Пари НН
3-4-2-1

История личных встреч

Ахмат
Пари НН

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 0.33
Трошечкин Александр 2 0.22
Тимофеев Артём 2 0.22
Бериша Бернард 1 0.11
Садулаев Лечи 1 0.11
Ильин Владимир 1 0.11
Швец Антон 1 0.11
Агаларов Гамид 1 0.11
Олейников Иван 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Журавлёв Юрий 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 4 (4) 0.44
Сулейманов Тимур 3 0.33
Милсон 2 0.22
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.22
Стоцкий Дмитрий 1 0.11
Кротов Вячеслав 1 0.11
Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 4 0
Конате Мохамед II 2 1
Нижич Зоран 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Бериша Бернард 1 0
Быстров Марат 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 2 1
Шарипов Альберт 3 0
Агапов Илья 3 0
Майга Мамаду 3 0
Калинский Николай 2 0
Александров Виктор 2 0
Милсон 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Масоэро Лукас 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
5
50%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
6
46%
61-75
1
8%
5
38%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
4
33%
3
20%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2
Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0
Пари НН
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1
Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 3 20
2. ЦСКА Москва Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
3. Краснодар Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
4. Спартак Москва Заявка 8 5 1 2 19 - 7 16
5. Сочи Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
6. Ростов Заявка 8 4 4 0 13 - 9 16
7. Динамо Москва Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
8. Пари НН 1:0 Заявка 9 3 3 3 14 - 15 12
9. Ахмат 0:1 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
10. Крылья Советов Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
12. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
13. Химки Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Урал Заявка 8 0 1 7 2 - 17 1
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 1 7 4 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Сочи Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН 1:0 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат 0:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Крылья Советов Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Пари НН 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Ахмат 0:1 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Спартак Москва Промес Куинси 7 0 3
2. Краснодар Сперцян Эдуард 7 3 1
3. Сочи Нобоа Кристиан 7 5 1
4. ЦСКА Москва Медина Хесус 5 2 4
5. ЦСКА Москва Чалов Фёдор 5 2 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Урал Егорычев Андрей 3 1
2. Оренбург Сиваков Михаил 4 0
3. Урал Мишкич Даниэль 4 0
4. Ахмат Швец Антон 4 0
5. Сочи Макарчук Артём 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Владение мячом 60% на 40%. Хозяева достаточно много проводят время с мячом и это очень заметно не только по статистики instat, но и по игре. Большой натиск на ворота соперника организовывает "Ахмат", но пока количество не переходит в качество.
  • Угловой
    43'
    "Ахмат" выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч полетел в центральную зону, зацепиться за сяч хозяевам удалось, но нанести удар нет.
  • 41'
    Юлдошев нейтрализовал опасность у своих ворот и после подачи с левого фланга от соперника, он надёжно выбил мяч на угловой стандарт.
  • 40'
    Юлдошев зацепился с Беришей на фланге поля, но всё обошлось без нарушения правил, футболисты лишь обменялись словесной речью.
  • Желтая карточка
    38'
    Кротов получает жёлтую карточку за эмоциональный всплеск. Слишком сильно он был возмущён за то что главный судья назначил фол в центре поля.
  • Угловой
    37'
    "Ахмат" получает право на угловой стандарт на левом фланге поля. Мяч полетел на дальнюю штангу и оттуда был выбит защитником обороняющей команды.
  • Опасный момент
    35'
    ЕЩЁ ОПАСНЕЙ МОМЕНТ!
    Садулаев выполнил шикарный пас внешней стороны стопы, Трошечкин пробивал с убойной позиции, но вратарь вновь надёжен!
  • Опасный момент
    34'
    ОПАСНЫЙ МОМЕНТ!
    Швед пушечно отправлял мяч метров с тридцати, Гойло выручает свою команду в непростой ситуации, отбив мяч в сторону!
  • 32'
    Сулейманов решил, что у него сегодня всё залетает и выполнил дальний удар из-за пределов штрафной, но на этот раз мяч полетел сильно неточно.
  • Травма, повреждение
    31'
    Калинский получил повреждение и ему требуется медицинская помощь. Главный судья вызывает медицинских работников. У нас небольшая пауза в игре.
  • Фол, нарушение
    29'
    Трошечкин нарушает правила против Калинского. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в центральной части поля.
  • 28'
    Футболисты как-то суетливо выглядят в этом отрезке игры. Много борьбы и много потерь мяча. Команды не могут построить конструктив у ворот соперника, сложно найти свободные зоны. Игра проходит максимально плотно.
  • 26'
    Бериша по правому флангу ворвался к чужой штрафной и сделав передачу в центральную зону потерял мяч для своей команды. Масоэро выставил ногу и разрядил обстановку у своих ворот.
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1 Сулейманов Тимур!
    Шелия что ты делаешь!? Вратарь команды хозяев вышел из своих ворот и побежал за мячом на правый фланг, но проиграл в борьбе Сулейманову, Тимур наказал отправив мяч в пустые ворота под острым углом.
  • 23'
    Темп игры успокоился команды максимально аккуратно, предпочитая совершать надёжный перекат мяча, ожидая ошибок соперника.
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    • 22'
      Бериша выполнил подачу в чужую штрафную в расчёте что там зацепиться Агаларов, но Гамид его не понял и мяч достался в руки голкипера.
    • Фол, нарушение
      20'
      Бериша нарушает правила против Юлдошева. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар за подножку соперника.
    • Не забитый пенальти
      19'
      Агаларов Гамид во время пробития одиннадцати метрового удара подскользнулся и задел мяч опорной ногой. Таким образом Шадыханов назначает свободный удар! ПЕНАЛЬТИ НЕ РЕАЛИЗОВАН!
    • Пенальти
      17'
      Масоэро в своей штрафной перекрывает путь к мячу Садулаеву и главный судья фиксирует фол и назначает пенальти!
    • 16'
      Лечи выполнил навес в штрафную из глубины поля, Садулаев нанёс удар головой выиграв верховую борьбу у защитника, но мяч полетел не сильно и для Гойло пойманный мяч был лёгкой добычей.
    • Угловой
      14'
      Калинский выполняет подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч полетел по уходящей дуге от ближней штанги, но никто из партнёров не смог зацепиться.
    • Угловой
      13'
      Садулаев выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел в центральную зону штрафной и был выбит защитником обороняющей команды.
    • 11'
      Сулейманов принял передачу из глубины поля в чужой штрафной на правой стороне, но мяч был заблокирован защитником и выбит за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      10'
      Гоцук нарушает правила против Агаларова. Главный судья зафиксировал фол в центральной части поля за толчок соперника. 
    • Опасный момент
      8'
      Тимофеев здорово приложился к мячу после отскока от защитника. Мяч полетел с убойной силы и попади он в створ был бы точно гол, но в этом моменте мяч полетел выше.
    • Травма, повреждение
      7'
      Бериша получил небольшое повреждение и ему оказывают медицинскую помощь за пределами поля. Тем временем штрафной выполнили хозяева, но гости уверенно отбились.
    • Фол, нарушение
      5'
      По правому флангу врывался Бериша к чужим воротам, но Юлдошев сыграл в подкате и не попал по мячу. Главный судья зафиксировал фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу хозяев поля.
    • Фол, нарушение
      4'
      Масоэро нарушает правила против Садулаева. Главный судья фиксирует фол за за удар соперника ногой и назначает штрафной на половине поля гостевой команды.
    • 2'
      Хозяева играют в белых цветах, а гостям выдан комплект синий формы. Хозяева вводят мяч с центра поля и предпочитают надёжный перепас на своей половине поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Шадыханов даёт стартовый свисток и матч начался. Погнали!
    Где смотреть матч Ахмат 0:1 Пари НН онлайн

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    Прогнозы на матч Ахмат 0:1 Пари НН

    Исход игры
    Ахмат
    76.1% (108)
    Ничья
    12% (17)
    Пари НН
    12% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (70)
    Меньше
    38.6% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (82)
    Нет
    28.07% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    41.5% (59)
    1:0 Ахмат
    16.9% (24)
    1:1 Ничья
    8.5% (12)
    2:0 Ахмат
    4.9% (7)
    3:1 Ахмат
    4.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    1:2 Пари НН
    1.4% (2)
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    Пари НН
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