ЕЩЁ ОПАСНЕЙ МОМЕНТ! Садулаев выполнил шикарный пас внешней стороны стопы, Трошечкин пробивал с убойной позиции, но вратарь вновь надёжен!

"Ахмат" получает право на угловой стандарт на левом фланге поля. Мяч полетел на дальнюю штангу и оттуда был выбит защитником обороняющей команды.

Кротов получает жёлтую карточку за эмоциональный всплеск. Слишком сильно он был возмущён за то что главный судья назначил фол в центре поля.

Юлдошев зацепился с Беришей на фланге поля, но всё обошлось без нарушения правил, футболисты лишь обменялись словесной речью.

Юлдошев нейтрализовал опасность у своих ворот и после подачи с левого фланга от соперника, он надёжно выбил мяч на угловой стандарт.

"Ахмат" выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч полетел в центральную зону, зацепиться за сяч хозяевам удалось, но нанести удар нет.

Владение мячом 60% на 40%. Хозяева достаточно много проводят время с мячом и это очень заметно не только по статистики instat, но и по игре. Большой натиск на ворота соперника организовывает "Ахмат", но пока количество не переходит в качество.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1 Сулейманов Тимур! Шелия что ты делаешь!? Вратарь команды хозяев вышел из своих ворот и побежал за мячом на правый фланг, но проиграл в борьбе Сулейманову, Тимур наказал отправив мяч в пустые ворота под острым углом.

Бериша по правому флангу ворвался к чужой штрафной и сделав передачу в центральную зону потерял мяч для своей команды. Масоэро выставил ногу и разрядил обстановку у своих ворот.

Футболисты как-то суетливо выглядят в этом отрезке игры. Много борьбы и много потерь мяча. Команды не могут построить конструктив у ворот соперника, сложно найти свободные зоны. Игра проходит максимально плотно.

Трошечкин нарушает правила против Калинского. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в центральной части поля.

Калинский получил повреждение и ему требуется медицинская помощь. Главный судья вызывает медицинских работников. У нас небольшая пауза в игре.

Сулейманов решил, что у него сегодня всё залетает и выполнил дальний удар из-за пределов штрафной, но на этот раз мяч полетел сильно неточно.

ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Швед пушечно отправлял мяч метров с тридцати, Гойло выручает свою команду в непростой ситуации, отбив мяч в сторону!

22' Бериша выполнил подачу в чужую штрафную в расчёте что там зацепиться Агаларов, но Гамид его не понял и мяч достался в руки голкипера.

20' Бериша нарушает правила против Юлдошева. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар за подножку соперника.

19' Агаларов Гамид во время пробития одиннадцати метрового удара подскользнулся и задел мяч опорной ногой. Таким образом Шадыханов назначает свободный удар! ПЕНАЛЬТИ НЕ РЕАЛИЗОВАН!

17' Масоэро в своей штрафной перекрывает путь к мячу Садулаеву и главный судья фиксирует фол и назначает пенальти!

16' Лечи выполнил навес в штрафную из глубины поля, Садулаев нанёс удар головой выиграв верховую борьбу у защитника, но мяч полетел не сильно и для Гойло пойманный мяч был лёгкой добычей.

14' Калинский выполняет подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч полетел по уходящей дуге от ближней штанги, но никто из партнёров не смог зацепиться.

13' Садулаев выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел в центральную зону штрафной и был выбит защитником обороняющей команды.

11' Сулейманов принял передачу из глубины поля в чужой штрафной на правой стороне, но мяч был заблокирован защитником и выбит за пределы поля.

10' Гоцук нарушает правила против Агаларова. Главный судья зафиксировал фол в центральной части поля за толчок соперника.