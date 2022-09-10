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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023


Стадион: Зрители: 26719
Фортуна
3:1
Конец матча
Ганза
0'
1:0
10' Гол
Ковнацки Давид
2:0
27' Гол
Зоботка Марсель
32' Желтая карточка
Карбовник Михал
2:1
61' Гол
Лукас Фрёде
73' Желтая карточка
Петерсон Кристофер
3:1
77' Гол
Ийоха Эммануэль
90'+5
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
5
Кларер
Кристоф
8
Карбовник
Михал
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
7
Петерсон
Кристофер
9
Ковнацки
Давид
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
34
Лукас
Фрёде
5
Ван
Дронгелен
Рик
27
Анану
Фредерик
21
Лукоки
Андерсон
29
Тилль
Себастьян
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
Фортуна
4-2-3-1
Ганза
3-5-2

История личных встреч

Фортуна
Ганза

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
2:1
К
0:3
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 5 (1) 0.63
Хеннингс Роувен 2 (1) 0.25
Клаус Феликс 2 0.25
Аппелькамп Синта 1 0.13
Гинчек Даниэль 1 0.13
Николя Гавори 1 0.13
Хоффманн Андре 1 0.13
Зоботка Марсель 1 0.13
Петерсон Кристофер 0 0
Кларер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 2 0.25
Ферхук Йон 1 0.13
Россбах Дамиан 1 0.13
Шумахер Кевин 1 0.13
Мэлоун Райан 0 0
Dennis Dressel 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николя Гавори 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Хеннингс Роувен 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Кларер Кристоф 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Циммерман Маттиас 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Карбовник Михал 1 0
Обердорф Тим 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 4 0
Мэлоун Райан 4 0
Ферхук Йон 3 0
Россбах Дамиан 3 0
Лукас Фрёде 2 0
Dennis Dressel 2 0
Найдхарт Нико 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Анану Фредерик 1 0
Шумахер Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
50%
61-75
3
27%
1
50%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
50%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

16
6
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
1
17%
61-75
3
19%
2
33%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2
Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1
Ганза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0
Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 1 1 24 - 8 19
2. Гамбург 8 6 0 2 12 - 5 18
3. Хайденхайм 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Фортуна 8 4 2 2 16 - 10 14
5. Дармштадт 7 4 2 1 12 - 7 14
6. Ганновер 96 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Кайзерслаутерн 7 3 3 1 13 - 10 12
8. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 15 12
9. Карлсруэ 8 3 2 3 14 - 12 11
10. Нюрнберг 8 3 1 4 9 - 13 10
11. Санкт-Паули 7 2 3 2 13 - 12 9
12. Ганза 8 3 0 5 6 - 12 9
13. Ян 8 2 2 4 5 - 14 8
14. Зандхаузен 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Арминия 8 1 2 5 8 - 13 5
16. Айнтрахт Бр 8 1 2 5 8 - 18 5
17. Гройтер Фюрт 7 0 4 3 9 - 14 4
18. Магдебург 7 1 1 5 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Фортуна 4 3 1 0 11 - 4 10
3. Дармштадт 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Ганновер 96 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
7. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
9. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
10. Зандхаузен 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Ганза 4 2 0 2 4 - 3 6
12. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
13. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
15. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
3. Ганновер 96 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Карлсруэ 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
18. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Падерборн Платте Феликс 6 0 3
2. Фортуна Ковнацки Давид 5 1 3
3. Гамбург Глацель Роберт 5 0 1
4. Падерборн Пирингер Марвин 5 0 1
5. Ганновер 96 Нильсен Ховард 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
2. Дармштадт Холланд Фабиан 5 0
3. Ян Гимбер Бенедикт 5 0
4. Санкт-Паули Ирвайн Джексон 4 0
5. Ганновер 96 Крайнц Лука 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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