Стадион: Эсприт-Арена Зрители: 26719
0'
1:0
10' ГолКовнацки Давид
2:0
27' ГолЗоботка Марсель
32' Желтая карточкаКарбовник Михал
2:1
61' ГолЛукас Фрёде
73' Желтая карточкаПетерсон Кристофер
3:1
77' ГолИйоха Эммануэль
90'+5
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Ход матча
10'
1:0
27'
32'
61'
2:1
77'
3:1
82'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
-
45 Tom Geerkens
-
35 Daniel Bunk
-
37 David Savic
-
-
46 Elione Neto
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Ли Дон-ГенПолузащитник
-
20 Шерфф ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Фортуна
Ганза
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|5 (1)
|0.63
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|0.25
|Клаус Феликс
|2
|0.25
|Аппелькамп Синта
|1
|0.13
|Гинчек Даниэль
|1
|0.13
|Николя Гавори
|1
|0.13
|Хоффманн Андре
|1
|0.13
|Зоботка Марсель
|1
|0.13
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|2
|0.25
|Ферхук Йон
|1
|0.13
|Россбах Дамиан
|1
|0.13
|Шумахер Кевин
|1
|0.13
|Мэлоун Райан
|0
|0
|Dennis Dressel
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николя Гавори
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Кларер Кристоф
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|4
|0
|Мэлоун Райан
|4
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Лукас Фрёде
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Найдхарт Нико
|1
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
2
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
50%
61-75
3
27%
1
50%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
50%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
16
6
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
1
17%
61-75
3
19%
2
33%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2
Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1
Ганза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0
Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|1
|1
|24 - 8
|19
|2.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Фортуна
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|5.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|6.
|Ганновер 96
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|8.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|9.
|Карлсруэ
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|10.
|Нюрнберг
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Санкт-Паули
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|12.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|6 - 12
|9
|13.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|14.
|Зандхаузен
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Арминия
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|16.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|17.
|Гройтер Фюрт
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|18.
|Магдебург
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Фортуна
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Дармштадт
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Ганновер 96
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|9.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|10.
|Зандхаузен
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|12.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|15.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|3.
|Ганновер 96
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|18.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Падерборн
|Платте Феликс
|6
|0
|3
|2.
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|5
|1
|3
|3.
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|0
|1
|4.
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5
|0
|1
|5.
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|2.
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|0
|3.
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|0
|4.
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|5.
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4
|0