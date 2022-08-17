Стадион: Имени Тофика Бахрамова
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
20
Кади
10
Копич
Ян
24
Гавел
Милан
20
Буха
Павел
23
Калвач
Лукаш
15
Хори
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КадиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Копич ЯнЗащитник
-
24 Гавел МиланЗащитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Чигак ФилипЗащитник
-
44 Голик ЛиборЗащитник
- Полузащитник
-
22 КадуПолузащитник
-
25 Чермак АлешПолузащитник
-
77 Ирка ЭрикПолузащитник
-
99 Н'Диайе МодуПолузащитник
- Нападающий
-
33 Дедич РенеНападающий
-
Главный тренер: Билек Михал
История личных встреч
Карабах
Виктория Пльзень
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кади
|4
|0.67
|Ваджи Ибраима
|4
|0.67
|Квабена Овусу
|2
|0.33
|Озобич Филип
|1
|0.17
|Медина Кевин
|1
|0.17
|Зубир Абделла
|1
|0.17
|Гусейнов Аббас
|1
|0.17
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикора Ян
|2
|0.5
|Хори Томаш
|2 (2)
|0.5
|Климент Ян
|2
|0.5
|Москейра Джон
|1
|0.25
|Гейда Лукаш
|1
|0.25
|Перница Лудек
|1
|0.25
|Копич Ян
|1
|0.25
|Буха Павел
|1
|0.25
|Калвач Лукаш
|0
|0
|Гавел Милан
|0
|0
|Голик Либор
|0
|0
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|3
|0
|Кади
|3
|0
|Вешович Марко
|2
|0
|Шейдаев Рамиль
|2
|0
|Янкович Марко
|2
|0
|Байрамов Турал
|2
|0
|Андраде Леандро
|2
|0
|Медведев Максим
|1
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0
|Медина Кевин
|1
|0
|Джафаргулиев Элвин
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейда Лукаш
|2
|0
|Копич Ян
|2
|0
|Дедич Рене
|1
|0
|Москейра Джон
|1
|0
|Гавел Милан
|1
|0
|Калвач Лукаш
|1
|0
|Буха Павел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
20%
3
27%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Сумгаит - Карабах 0:2 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Сабаил 3:1 Карабах - Ференцварош 1:1
Цюрих - Карабах 2:2 Карабах - Цюрих 3:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Карабах 1:0 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Карабах - Ботошани 4:0 Карабах - Зира 1:1 Карабах - Нефтчи 4:1 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Сумгаит 5:0 Карабах - Зира 0:0 Карабах - Сабах Баку 1:1 Габала - Карабах 0:2 Карабах - Шамахы 8:0 Сумгаит - Карабах 0:3
Виктория Пльзень
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 2:1 Шериф - Виктория Пльзень 1:2
Теплице - Виктория Пльзень 2:2 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 2:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Карабах 0:0 Виктория Пльзень
Исход игры
Карабах
73.6% (204)
Ничья
16.2% (45)
Виктория Пльзень
10.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
48.36% (103)
Меньше
51.64% (110)
Обе команды забьют
Да
64.32% (137)
Нет
35.68% (76)
Популярный счёт
2:1 Карабах
15.5% (43)
1:0 Карабах
13.4% (37)
3:1 Карабах
13.4% (37)
2:0 Карабах
13% (36)
1:1 Ничья
12.3% (34)
1:2 Виктория Пльзень
6.1% (17)
2:2 Ничья
1.4% (4)
1:3 Виктория Пльзень
0.7% (2)
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