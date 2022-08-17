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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Карабах
0:0
Первый тайм: 2'
Виктория Пльзень
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 274
Карабах 73.7% (202)
X 16.1% (44)
Виктория Пльзень 10.2% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Виктория Пльзень
3.35
3.39
3.44
Все Коэффициенты
Новости
1
Магомедалиев
Шахрудин
29
Вешович
Марко
13
Мустафазаде
Бахлул
55
Гусейнов
Бадави
27
Байрамов
Турал
2
Гараев
Гара
8
Янкович
Марко
20
Кади
77
Шейдаев
Рамиль
25
Ваджи
Ибраима
10
Зубир
Абделла
36
Штанек
Йиндрих
2
Гейда
Лукаш
4
Перница
Лудек
21
Емелка
Вацлав
10
Копич
Ян
24
Гавел
Милан
7
Сикора
Ян
20
Буха
Павел
23
Калвач
Лукаш
15
Хори
Томаш
18
Москейра
Джон
Карабах
4-2-1-3
Виктория Пльзень
3-5-2

История личных встреч

Карабах
Виктория Пльзень

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:0
ТМС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кади 4 0.67
Ваджи Ибраима 4 0.67
Квабена Овусу 2 0.33
Озобич Филип 1 0.17
Медина Кевин 1 0.17
Зубир Абделла 1 0.17
Гусейнов Аббас 1 0.17
Шейдаев Рамиль 0 0
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикора Ян 2 0.5
Хори Томаш 2 (2) 0.5
Климент Ян 2 0.5
Москейра Джон 1 0.25
Гейда Лукаш 1 0.25
Перница Лудек 1 0.25
Копич Ян 1 0.25
Буха Павел 1 0.25
Калвач Лукаш 0 0
Гавел Милан 0 0
Голик Либор 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 3 0
Кади 3 0
Вешович Марко 2 0
Шейдаев Рамиль 2 0
Янкович Марко 2 0
Байрамов Турал 2 0
Андраде Леандро 2 0
Медведев Максим 1 0
Зубир Абделла 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Медина Кевин 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейда Лукаш 2 0
Копич Ян 2 0
Дедич Рене 1 0
Москейра Джон 1 0
Гавел Милан 1 0
Калвач Лукаш 1 0
Буха Павел 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
20%
3
27%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Сумгаит - Карабах 0:2 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Сабаил 3:1 Карабах - Ференцварош 1:1
Цюрих - Карабах 2:2 Карабах - Цюрих 3:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Карабах 1:0 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Карабах - Ботошани 4:0 Карабах - Зира 1:1 Карабах - Нефтчи 4:1 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Сумгаит 5:0 Карабах - Зира 0:0 Карабах - Сабах Баку 1:1 Габала - Карабах 0:2 Карабах - Шамахы 8:0 Сумгаит - Карабах 0:3
Виктория Пльзень
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 2:1 Шериф - Виктория Пльзень 1:2
Теплице - Виктория Пльзень 2:2 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 2:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:1
  • Первый тайм
  • 2'
    Гости играют в красный цветах, а гостям выдан комплект белой формы. "Карабах" ввел мяч в игру с центра поля и команда выстраивает позиционную атаку в наступление к чужим воротам.
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный судья - Славко Винчич даёт стартовый свисток о начале первого тайма!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tofiq Bakhramov Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Карабах 0:0 Виктория Пльзень

Исход игры
Карабах
73.6% (204)
Ничья
16.2% (45)
Виктория Пльзень
10.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
48.36% (103)
Меньше
51.64% (110)
Обе команды забьют
Да
64.32% (137)
Нет
35.68% (76)
Популярный счёт
2:1 Карабах
15.5% (43)
1:0 Карабах
13.4% (37)
3:1 Карабах
13.4% (37)
2:0 Карабах
13% (36)
1:1 Ничья
12.3% (34)
1:2 Виктория Пльзень
6.1% (17)
2:2 Ничья
1.4% (4)
1:3 Виктория Пльзень
0.7% (2)
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Карабах
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