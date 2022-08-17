Стадион: Стадион ЛКС
0:2
Перерыв
Ход матча
10'
0:1
37'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Динамо Киев
Бенфика
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караваев Александр
|2
|0.4
|Буяльский Виталий
|1
|0.2
|Цыганков Виктор
|1
|0.2
|Вивчаренко Костянтин
|1
|0.2
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|4
|1.33
|Зидан Энцо
|2
|0.67
|Жилберто Жуниор
|1
|0.33
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.33
|Араухо Перейра
|1
|0.33
|Мариу Жоау
|0
|0
|Нерес Давид
|0
|0
|Силва Рафа
|0
|0
|Яремчук Роман
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|Гармаш Денис
|3
|0
|Цыганков Виктор
|2
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Караваев Александр
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Шепелев Владимир
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
|Ванат Владислав
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
3
75%
0
0%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
3
60%
0
0%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2
Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0
Бенфика
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1
Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1
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Прогнозы на матч Динамо Киев 0:2 Бенфика
Исход игры
Динамо Киев
12.9% (20)
Ничья
22.6% (35)
Бенфика
64.5% (100)
Тотал 2.5
Больше
59.66% (71)
Меньше
40.34% (48)
Обе команды забьют
Да
77.31% (92)
Нет
22.69% (27)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
36.1% (56)
1:1 Ничья
14.8% (23)
0:1 Бенфика
7.7% (12)
0:2 Бенфика
5.8% (9)
2:1 Динамо Киев
3.2% (5)
1:3 Бенфика
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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