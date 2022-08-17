Убежал в контратаку по правой бровке Жилберто и прострелил вдоль ворот, но Рафе пробить не позволил Попов в силовой борьбе.

Красиво пяткой Рафа сбросил в штрафную на ход Нересу, но тот с острого угла пробил рядом с дальней штангой.

Отличным пасом Мариу нашел в штрафной Рамуша, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

Пробивал по воротам Рафа из пределов штрафной после паса от Нереса, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

Жилберто навесил на линию вратарской, но здесь выиграл верх Забарный и головой вынес сферу подальше от ворот.

Нашел Дубинчак пасом перед чужой штрафной Цыганкова, который обыграл защитника и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

В верховой борьбе против Буяльского получил по затылку локтем Зидан. Штрафной удар исполнять будет "Бенфика".

С правого фланга вновь навесил Жилберто на дальнюю штангу, но здесь Кедзёра головой вынес сферу на угловой.

С угла поля подавал Нерес в центр штрафной, но здесь Отаменди не смог пробить в борьбе против Забарного.

ГОЛ! 0-2! Гонсалу Рамуш! Сами себе "привезли" гол киевляне. После обрезки Цыганкова на своей половине поля перехватил мяч Нерес и скинул поперек на Рамуша, которому никто не помешал отправить снаряд точно в дальний угол.

Диагональ исполнял Отаменди на чужую половину поля, но здесь не смог зацепиться за мяч Рамуш в борьбе с двумя защитниками.

С левого фланга отдавал пас Дубинчак в штрафную на ход Буяльскому, но вышел из ворот Влаходимос и забрал мяч в руки.

В центре поля Андриевский перекинул через бедро Рафу. Судья без раздумий показал желтую карточку нарушителю.

33' Прорвался в атаку по флангу Жилберто и подал в центр штрафной, но здесь Попов головой вынес снаряд в аут.

32' Родригес забросил в штрафную, куда забегал Гримальдо, но Бущан на выходе перехватил этот пас.

31' Тонко вырезал Мариу в штрафную соперника на ход Зидану, но перехватил мяч в подкате Андриевский.

30' Забросил с фланга Жилберто в штрафную соперника на Нереса, но того опередил Забарный и вынес сферу в аут.

29' Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Жилберто. Потребуется ему помощь медиков.

28' В центре поля получил по ногам Жилберто в подкате от Беседина. Штрафной удар исполнять будут португальцы.

27' Кедзёра по флангу забросил на ход Цыганкову, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Гримальдо.

26' Мягко забросил в штрафную соперника Шепелев на ход Беседину, но тот не смог догнать сферу до лицевой линии.

25' После скидки от Рамуша пробивал по воротам метров с двадцати Мариу, но мяч полетел немного неточно.