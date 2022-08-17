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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Динамо Киев
0:2
Перерыв
Бенфика
0'
0:1
10' Гол
Жилберто Жуниор
0:2
37' Гол
Рамуш Гонсалу
40' Желтая карточка
Андриевский Александр

Ход матча

10'
0:1
Жилберто Жуниор
(Мариу Жоау)
37'
0:2
Рамуш Гонсалу
(Нерес Давид)
40'
Андриевский Александр
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 155
Динамо Киев 12.9% (20)
X 22.6% (35)
Бенфика 64.5% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Бенфика
76.15
6.10
4.05
Все Коэффициенты
Новости
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
44
Дубинчак
Владислав
15
Цыганков
Виктор
18
Андриевский
Александр
10
Шапаренко
Николай
8
Шепелев
Владимир
41
Беседин
Артём
29
Буяльский
Виталий
99
Влаходимос
Одиссеас
2
Жилберто
Жуниор
30
Отаменди
Николас
91
Родригес
Фелипе
II
3
Гримальдо
Алехандро
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
88
Рамуш
Гонсалу
7
Нерес
Давид
Динамо Киев
4-4-2
Бенфика
4-3-3

История личных встреч

Динамо Киев
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караваев Александр 2 0.4
Буяльский Виталий 1 0.2
Цыганков Виктор 1 0.2
Вивчаренко Костянтин 1 0.2
Кедзёра Томаш 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 4 1.33
Зидан Энцо 2 0.67
Жилберто Жуниор 1 0.33
Гонсалвеш Диогу 1 0.33
Араухо Перейра 1 0.33
Мариу Жоау 0 0
Нерес Давид 0 0
Силва Рафа 0 0
Яремчук Роман 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 3 0
Гармаш Денис 3 0
Цыганков Виктор 2 0
Буяльский Виталий 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Караваев Александр 1 0
Беседин Артём 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Попов Денис II 1 0
Ванат Владислав 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Силва Рафа 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
3
75%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
3
60%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2
Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0
Бенфика
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1
Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил арбитр команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют гости!
  • 45'
    Жилберто навесил на линию вратарской, но здесь выиграл верх Забарный и головой вынес сферу подальше от ворот.
  • Угловой
    45'
    Пробивал по воротам Рафа из пределов штрафной после паса от Нереса, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Отличным пасом Мариу нашел в штрафной Рамуша, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 43'
    Красиво пяткой Рафа сбросил в штрафную на ход Нересу, но тот с острого угла пробил рядом с дальней штангой.
  • 42'
    Убежал в контратаку по правой бровке Жилберто и прострелил вдоль ворот, но Рафе пробить не позволил Попов в силовой борьбе.
  • Желтая карточка
    41'
    В центре поля Андриевский перекинул через бедро Рафу. Судья без раздумий показал желтую карточку нарушителю.
  • 40'
    С левого фланга отдавал пас Дубинчак в штрафную на ход Буяльскому, но вышел из ворот Влаходимос и забрал мяч в руки.
  • 39'
    Диагональ исполнял Отаменди на чужую половину поля, но здесь не смог зацепиться за мяч Рамуш в борьбе с двумя защитниками.
  • Описание гола
    38'
    ГОЛ! 0-2! Гонсалу Рамуш! Сами себе "привезли" гол киевляне. После обрезки Цыганкова на своей половине поля перехватил мяч Нерес и скинул поперек на Рамуша, которому никто не помешал отправить снаряд точно в дальний угол.
  • 37'
    С угла поля подавал Нерес в центр штрафной, но здесь Отаменди не смог пробить в борьбе против Забарного.
  • Угловой
    36'
    С правого фланга вновь навесил Жилберто на дальнюю штангу, но здесь Кедзёра головой вынес сферу на угловой.
  • 35'
    В верховой борьбе против Буяльского получил по затылку локтем Зидан. Штрафной удар исполнять будет "Бенфика".
  • Опасный момент
    34'
    Нашел Дубинчак пасом перед чужой штрафной Цыганкова, который обыграл защитника и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Прорвался в атаку по флангу Жилберто и подал в центр штрафной, но здесь Попов головой вынес снаряд в аут.
    • 32'
      Родригес забросил в штрафную, куда забегал Гримальдо, но Бущан на выходе перехватил этот пас.
    • 31'
      Тонко вырезал Мариу в штрафную соперника на ход Зидану, но перехватил мяч в подкате Андриевский.
    • 30'
      Забросил с фланга Жилберто в штрафную соперника на Нереса, но того опередил Забарный и вынес сферу в аут.
    • 29'
      Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Жилберто. Потребуется ему помощь медиков.
    • 28'
      В центре поля получил по ногам Жилберто в подкате от Беседина. Штрафной удар исполнять будут португальцы.
    • 27'
      Кедзёра по флангу забросил на ход Цыганкову, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Гримальдо.
    • 26'
      Мягко забросил в штрафную соперника Шепелев на ход Беседину, но тот не смог догнать сферу до лицевой линии.
    • 25'
      После скидки от Рамуша пробивал по воротам метров с двадцати Мариу, но мяч полетел немного неточно.
    • 24'
      Тонкий пас исполнял Цыганков в штрафную на Беседина, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Отаменди.
    • 23'
      Гримальдо догнал мяч у лицевой линии и прострелил в штрафную на Нереса, но тому пробить помешал Забарный.
    • 22'
      С угла поля навесил в центр штрафной Цыганков, но здесь Забарный проиграл борьбу за мяч Отаменди.
    • Угловой
      21'
      Перед чужой штрафной выиграл подбор Шепелев и тут же пробил по воротам. Рикошетом от спины защитника мяч полетел на угловой.
    • 20'
      В центре поля Гримальдо наступил на ногу Цыганкову. Штрафной удар в пользу киевлян назначил арбитр.
    • 19'
      Прорвался к штрафной соперника по центру Рамуш и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Попов.
    • Офсайд
      18'
      Забросил Буяльский в штрафную на ход Цыганкову,  но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 17'
      В центре поля Шапаренко получил по ногам от Нереса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Динамо".
    • 16'
      Со штрафного навесил Мариу на ближнюю штангу, но здесь головой Кедзёра вынес сферу за боковую линию.
    • 15'
      На фланге Попов руками уложил на газон Рамуша. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 14'
      Долго катают мяч на своей половине поля португальцы, торопиться им некуда, можно придержать мяч.
    • 13'
      мягко забросил Шепелев в штрафную на ход Беседину, но того опередил Влаходимос и забрал мяч в руки.
    • Опасный момент
      12'
      Дубинчак с левого фланга прострелил поперек на Цыганкова, который пробил в касание, но смог отбить перед собой Влаходимос, а дальше подстраховали защитники. 
    • Описание гола
      10'
      ГОЛ! 0-1! Жилберто! Удалось все же забить быстрый гол португальцам. Зацепился за мяч в чужой штрафной Рамуш и покатил поперек на Жилберто, который пробил в одно касание точно в ближний верхний угол ворот Бущана.
    • 9'
      С правого фланга прострелил в центр штрафной Цыганков. Здесь пробил в касание Беседин, но спас свою команду Влаходимос.
    • 8'
      Проникающий пас исполнял Мариу в штрафную на ход Рамушу, но перехватил мяч в последний момент Попов.
    • 7'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Зидан и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 6'
      С угла поля Мариу подавал на дальнюю штангу, но здесь выиграл борьбу за мяч Кедзёра и вынес его обратно на фланг.
    • Угловой
      5'
      С правого фланга низом прострелил вдоль ворот Зидан, но мяч рикошетом от ноги Дубинчака полетел на угловой.
    • 4'
      Прорвался по левой бровке Нерес и прострелил вдоль ворот, но этот пас без проблем прервал Попов.
    • 3'
      Диагональ исполнял Мариу на левый фланг, куда забегал Нерес, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Бенфики"!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Андриевский Александр получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Рамуш Гонсалу бьет в цель!
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Жилберто Жуниор бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Динамо Киев 0:2 Бенфика

    Исход игры
    Динамо Киев
    12.9% (20)
    Ничья
    22.6% (35)
    Бенфика
    64.5% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.66% (71)
    Меньше
    40.34% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    77.31% (92)
    Нет
    22.69% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    36.1% (56)
    1:1 Ничья
    14.8% (23)
    0:1 Бенфика
    7.7% (12)
    0:2 Бенфика
    5.8% (9)
    2:1 Динамо Киев
    3.2% (5)
    1:3 Бенфика
    1.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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    Динамо Киев
    Бенфика
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