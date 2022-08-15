  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Динамо Киев
 
Позже
Бенфика
Прогнозы 43
Динамо Киев 9.3% (4)
X 20.9% (9)
Бенфика 69.8% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Бенфика
5.35
4.90
3.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Киев
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караваев Александр 2 0.5
Буяльский Виталий 1 0.25
Цыганков Виктор 1 0.25
Вивчаренко Костянтин 1 0.25
Кедзёра Томаш 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 3 1.5
Зидан Энцо 2 1
Гонсалвеш Диогу 1 0.5
Араухо Перейра 1 0.5
Мариу Жоау 0 0
Нерес Давид 0 0
Силва Рафа 0 0
Яремчук Роман 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 3 0
Гармаш Денис 3 0
Цыганков Виктор 2 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Караваев Александр 1 0
Беседин Артём 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Попов Денис II 1 0
Ванат Владислав 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Силва Рафа 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
3
75%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
3
60%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2
Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0
Бенфика
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1
Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Динамо Киев 9.3% (4)
    X 20.9% (9)
    Бенфика 69.8% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Бенфика
    5.35
    4.90
    3.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Киев - Бенфика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Динамо Киев - Бенфика

    Исход игры
    Динамо Киев
    9.3% (4)
    Ничья
    20.9% (9)
    Бенфика
    69.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    46.5% (20)
    1:1 Ничья
    16.3% (7)
    0:2 Бенфика
    11.6% (5)
    0:1 Бенфика
    7% (3)
    2:1 Динамо Киев
    4.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Киев
    Бенфика
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     