Стадион: Самми Офер
1:2
Перерыв
Ход матча
18'
1:0
27'
40'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
44
Коэн
Джош
27
Корню
Пьер
10
Чери
Тьяронн
21
Дэвид
Дин
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
20
Кангва
Кингс
11
Букари
Осман
- Основной состав
-
44 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Корню ПьерЗащитник
-
10 Чери ТьяроннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Дэвид ДинНападающий
- Запасные игроки
-
77 Фукс РойиВратарь
-
90 Машпати РоиВратарь
-
12 Менахем СунЗащитник
-
24 Дахан ОриЗащитник
-
36 Элияху ИнонЗащитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
-
11 Чибота МависПолузащитник
-
15 Арад ОфриПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Леви МаорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакхар Барак
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
-
20 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|4
|0.8
|Мохамед Али II
|2
|0.4
|Хазиза Долев
|1
|0.2
|Чери Тьяронн
|1
|0.2
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.2
|Дэвид Дин
|0
|0
|Корню Пьер
|0
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букари Осман
|3
|1
|Канга Каку
|2 (1)
|0.67
|Пешич Александар
|1
|0.33
|Кангва Кингс
|1
|0.33
|Митрович Стефан
|1
|0.33
|Павков Милан
|1
|0.33
|Иванич Мирко
|0
|0
|Катай Александар
|0
|0
|Гобелич Марко
|0
|0
Карточки
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сундгрен Даниэль
|2
|0
|Хазиза Долев
|2
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|2
|0
|Планич Богдан
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Менахем Сун
|1
|0
|Мохамед Али II
|1
|0
|Корню Пьер
|1
|0
|Коэн Джош
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родич Милан
|1
|1
|Драгович Александр
|2
|0
|Катай Александар
|1
|0
|Эракович Страхиня
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1
Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Бейтар Трамп - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Ноф-ха-Галиль 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0
Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1 Црвена Звезда - Браво 2:1 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Црвена Звезда - Вождовац 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 8:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Войводина - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Партизан 0:0
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Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 1:2 Црвена Звезда
Исход игры
Маккаби Хайфа
25.8% (34)
Ничья
53% (70)
Црвена Звезда
21.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
33.62% (39)
Меньше
66.38% (77)
Обе команды забьют
Да
82.76% (96)
Нет
17.24% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (57)
2:1 Маккаби Хайфа
10.6% (14)
1:2 Црвена Звезда
10.6% (14)
1:0 Маккаби Хайфа
7.6% (10)
2:2 Ничья
6.8% (9)
0:1 Црвена Звезда
4.5% (6)
2:0 Маккаби Хайфа
1.5% (2)
3:2 Маккаби Хайфа
1.5% (2)
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