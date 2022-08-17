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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Маккаби Хайфа
1:2
Перерыв
Црвена Звезда
0'
1:0
18' Гол
Пьерро Францди
1:1
27' Гол
Пешич Александар
1:2
40' Гол
Канга Каку

Ход матча

18'
Пьерро Францди
(Хазиза Долев)
1:0
27'
1:1
Пешич Александар
(Катай Александар)
40'
1:2
Канга Каку
(Букари Осман)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 132
Маккаби Хайфа 25.8% (34)
X 53% (70)
Црвена Звезда 21.2% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Хайфа
Ничья
Црвена Звезда
3.30
3.54
4.16
Все Коэффициенты
Новости
44
Коэн
Джош
2
Сундгрен
Даниэль
5
Планич
Богдан
3
Гольдберг
Шон
27
Корню
Пьер
10
Чери
Тьяронн
6
Лави
Нета
4
Мохамед
Али
II
8
Хазиза
Долев
9
Пьерро
Францди
21
Дэвид
Дин
82
Борян
Милан
25
Эракович
Страхиня
19
Милунович
Неманья
15
Драгович
Александр
23
Родич
Милан
20
Кангва
Кингс
8
Канга
Каку
11
Букари
Осман
4
Иванич
Мирко
10
Катай
Александар
72
Пешич
Александар
Маккаби Хайфа
4-3-3
Црвена Звезда
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 4 0.8
Мохамед Али II 2 0.4
Хазиза Долев 1 0.2
Чери Тьяронн 1 0.2
Абу-Фани Мохаммад 1 0.2
Дэвид Дин 0 0
Корню Пьер 0 0
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букари Осман 3 1
Канга Каку 2 (1) 0.67
Пешич Александар 1 0.33
Кангва Кингс 1 0.33
Митрович Стефан 1 0.33
Павков Милан 1 0.33
Иванич Мирко 0 0
Катай Александар 0 0
Гобелич Марко 0 0

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 2 0
Хазиза Долев 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Планич Богдан 1 0
Ацили Омер 1 0
Менахем Сун 1 0
Мохамед Али II 1 0
Корню Пьер 1 0
Коэн Джош 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 1 1
Драгович Александр 2 0
Катай Александар 1 0
Эракович Страхиня 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1
Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Бейтар Трамп - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Ноф-ха-Галиль 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0
Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1 Црвена Звезда - Браво 2:1 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Црвена Звезда - Вождовац 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 8:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Войводина - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Партизан 0:0
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сербская "Црвена Звезда" одерживает волевую победу в Хайфе над местным "Маккаби" со счётом 2:1. В целом, пока команды играют более-менее на равных, но всё же в завершении атак за счёт класса острее смотрятся сербы, а поэтому именно команда Деяна Станковича пока ведёт в счёте. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Родич при обработке мяча в центре поля подыграл себе рукой, Карлос дель Серро Гранде всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Маккаби". 
  • Фол, нарушение
    43'
    Чери перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника. Правила были нарушены против Канга. 
  • 42'
    Лави попытался убежать в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Эраковичем игрок "Маккаби" потерял мяч. 
  • 41'
    Чери и Пьерро попытались между собой разыграть небольшую комбинацию при входе в штрафную площадь по центру, защитники "Црвены Звезды" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 40'
    Не играла толком "Црвена Звезда" до пропущенного мяча, но затем сербы всё же поняли, что отсиживаться у своих ворот смысла нет и наконец-то мы увидели уже фаворита этого противостояния. 
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Канга!!! Пешич разогнал атаку по левому флангу, далее Александар выполнил передачу на левую половину поля Иваничу, Мирко отправил мяч в радиус штрафной на Букари, Осман в свою очередь даже вошёл в штрафную, но затем последовала обратная передача в свободную зону радиуса штрафной площади, а оттуда уже набегавший Канга сильно пробил в правый угол ворот, Коэн был бессилен. 
  • 38'
    Букари убежал в штрафную площадь по правому флангу и на этот раз Осман сам пробил плотно в ближний угол ворот, Коэн отбил мяч перед собой, но своего голкипера грамотно подстраховали защитники "Маккаби". 
  • 37'
    Чери с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пьерро головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Опасный момент
    36'
    Сразу же и "Маккаби" удалось провести контратаку. Чери из центра поля выполнил передачу на ход Дэвиду по левой половине поля, Ден сместился в центр и пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч полетел точно в руки Боряну. 
  • Опасный момент
    35'
    Букари по правому флангу убежал к линии штрафной площади, далее Осман внешней стороной стопы выполнил передачу к центру штрафной площади, Пешич убежал к правому углу вратарской, но Коэн отлично сократил дистанцию и спас свою команду после удара по воротам. 
  • Фол, нарушение
    34'
    И теперь уже Родич в центре поля нарушил правила против Сундгрена. Довольно много фолов стало в последние минуты матча. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Хазиза перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Канга. 
  • 32'
    Планич из центра поля выполнил неудачный заброс на левый фланг на ход Корню, мяч улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Букари в центре поля нарушил правила против Гольдберга. Игроки "Маккаби" очень быстро разыграли стандарт. 
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    • Опасный момент
      30'
      Отличный момент упускает "Црвена Звезда"! Родич совершил рывок к штрафной площади по левому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, после борьбы мяч отскочил на правый угол штрафной, где его подработал Букари, но затем осман умудрился пробить выше ворот из отличной позиции. 
    • Угловой
      29'
      Угловой у ворот "Црвены Звезды". Хазиза покатил мяч на Сундгрена, далее Даниэль выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сербской команды спокойно выиграли борьбу за верховой мяч в своей штрафной площади. 
    • Описание гола
      28'
      Г-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Пешич!!! Букари прошёл вперёд по правому флангу и затем Осман выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Катай зацепился за мяч и пробил в правый угол ворот, мяч задел Пешича, который был в центре штрафной площади, изменил своё направление и оказался в левом углу ворот. 
    • 27'
      Хазиза прошёл вперёд по центру, а затем Долев пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Угловой
      26'
      Угловой у ворот "Маккаби". Канга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки израильского клуба спокойно выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Чери перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Милуновича. 
    • 24'
      Хазиза с правого флага выполнил относительно неплохой заброс на правый угол вратарской, но никто из партнёров по команде не понял задумку Долева. 
    • 23'
      Чери со стандарта пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Канга, который был "стенке" из трёх игроков "Црвены Звезды". 
    • Фол, нарушение
      22'
      Активный Хазиза вновь попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, на этот раз уже у угла штрафной Долев получил по ногам от Милуновича. "Маккаби" удалось заработать опасный стандарт. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Пьерро в центре поля нарушил правила против Милуновича. "Црвена Звезда" не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Описание гола
      20'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Пьерро!!! Хазиза совершил очередной рывок вперёд по правому флангу, далее Долев вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел практически в центр вратарской, Борян в прыжке не смог перехватить мяч, Милан невольно рукой сбросил мяч в центр к линии вратарской, где Пьерро выиграл борьбу за мяч у Эраковича, а затем Францди точно пробил в правый угол ворот. 
    • 19'
      Канга со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, игроки "Маккаби" также грамотно сыграли в обороне и перехватили мяч без всякого труда. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Мохамед на своей половине поля в подкате сбил Канга. "Црвена Звезда" тщательно готовится к стандарту. 
    • 17'
      Лави пробил по воротам с дальней дистанции, на этот раз мяч попал в Эраковича. 
    • 16'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Црвены Звезды", Коню зацепился за мяч, а затем Пьерр пробил по воротам, мяч попал в защитника сербского клуба. 
    • 15'
      Сундгрен прошёл немного вперёд по правой половине поля, но затем у Даниэля не получилась подача к радиусу штрафной площади. 
    • 14'
      Удалось наконец-то и сербской команде провести атаку по правому флангу, но ответная передача на Букари вышла слишком сильной, в итоге Осман упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 13'
      С правого фланга теперь уже последовала передача в радиус штрафной площади "Црвены Звезды", Чери под давлением Канга пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 12'
      Хазиза с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 11'
      Хазиза при развитии атаки по правому флангу отыгрался с Пьерро, далее Долев убежал в штрафную площадь и с правого её угла выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Црвены Звезды" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 10'
      Хазиза с правого фланга выполнил неудачную подачу в центр к линии вратарской, Борян немного размялся при игре на выходе. 
    • Угловой
      9'
      Чери с углового выполнил плохую подачу на ближний угол штрафной площади, игроки "Црвены Звезды" перехватили мяч без всякого труда. 
    • 8'
      С левого фланга теперь уже последовал перевод к правому углу штрафной площади "Црвены Звезды", Хазиза заработал ещё один угловой для своей команды. 
    • 7'
      Со стандарта последовала неплохая подача в центр штрафной площади, Пьерро грамотно выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Канга на своей половине поля нарушил правила против Мохамеда. "Маккаби" тщательно готовится к стандарту. 
    • Угловой
      5'
      Угловой у ворот "Црвены Звезды". Хазиза выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 4'
      Чери разогнал атаку по центру, далее Тьяронн выполнил передачу на левый фланг, оттуда уже последовала подача в центр штрафной площади, где уже грамотно сыграли защитники "Црвены Звезды". 
    • 3'
      Букари с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу к линии вратарской, Коэн грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
    • Офсайд
      2'
      Из центра поля последовал заброс по правой половине к линии штрафной площади на Чери, Тьяронн забрался в офсайд. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между двумя неплохими командами. На своём поле "Маккаби" всё же считается небольшим фаворитом, но "Црвена Звезда" опытный еврокубковый боец, а поэтому сегодня сербский клуб всё же вполне может добыть победу в Хайфе. 
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Канга Каку бьет в цель!
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Пешич Александар бьет в цель!
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Пьерро Францди бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sammy Ofer Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Маккаби Хайфа 1:2 Црвена Звезда онлайн

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    Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 1:2 Црвена Звезда

    Исход игры
    Маккаби Хайфа
    25.8% (34)
    Ничья
    53% (70)
    Црвена Звезда
    21.2% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (96)
    Нет
    17.24% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.2% (57)
    2:1 Маккаби Хайфа
    10.6% (14)
    1:2 Црвена Звезда
    10.6% (14)
    1:0 Маккаби Хайфа
    7.6% (10)
    2:2 Ничья
    6.8% (9)
    0:1 Црвена Звезда
    4.5% (6)
    2:0 Маккаби Хайфа
    1.5% (2)
    3:2 Маккаби Хайфа
    1.5% (2)
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    Маккаби Хайфа
    Црвена Звезда
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