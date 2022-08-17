Г-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Канга!!! Пешич разогнал атаку по левому флангу, далее Александар выполнил передачу на левую половину поля Иваничу, Мирко отправил мяч в радиус штрафной на Букари, Осман в свою очередь даже вошёл в штрафную, но затем последовала обратная передача в свободную зону радиуса штрафной площади, а оттуда уже набегавший Канга сильно пробил в правый угол ворот, Коэн был бессилен.

Не играла толком "Црвена Звезда" до пропущенного мяча, но затем сербы всё же поняли, что отсиживаться у своих ворот смысла нет и наконец-то мы увидели уже фаворита этого противостояния.

Чери и Пьерро попытались между собой разыграть небольшую комбинацию при входе в штрафную площадь по центру, защитники "Црвены Звезды" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Лави попытался убежать в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Эраковичем игрок "Маккаби" потерял мяч.

Чери перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника. Правила были нарушены против Канга.

Родич при обработке мяча в центре поля подыграл себе рукой, Карлос дель Серро Гранде всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Маккаби".

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сербская "Црвена Звезда" одерживает волевую победу в Хайфе над местным "Маккаби" со счётом 2:1. В целом, пока команды играют более-менее на равных, но всё же в завершении атак за счёт класса острее смотрятся сербы, а поэтому именно команда Деяна Станковича пока ведёт в счёте.

Букари в центре поля нарушил правила против Гольдберга. Игроки "Маккаби" очень быстро разыграли стандарт.

Планич из центра поля выполнил неудачный заброс на левый фланг на ход Корню, мяч улетел в аут.

Хазиза перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Канга.

И теперь уже Родич в центре поля нарушил правила против Сундгрена. Довольно много фолов стало в последние минуты матча.

Букари по правому флангу убежал к линии штрафной площади, далее Осман внешней стороной стопы выполнил передачу к центру штрафной площади, Пешич убежал к правому углу вратарской, но Коэн отлично сократил дистанцию и спас свою команду после удара по воротам.

Сразу же и "Маккаби" удалось провести контратаку. Чери из центра поля выполнил передачу на ход Дэвиду по левой половине поля, Ден сместился в центр и пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч полетел точно в руки Боряну.

Чери с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пьерро головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Букари убежал в штрафную площадь по правому флангу и на этот раз Осман сам пробил плотно в ближний угол ворот, Коэн отбил мяч перед собой, но своего голкипера грамотно подстраховали защитники "Маккаби".

30' Отличный момент упускает "Црвена Звезда"! Родич совершил рывок к штрафной площади по левому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, после борьбы мяч отскочил на правый угол штрафной, где его подработал Букари, но затем осман умудрился пробить выше ворот из отличной позиции.

29' Угловой у ворот "Црвены Звезды". Хазиза покатил мяч на Сундгрена, далее Даниэль выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сербской команды спокойно выиграли борьбу за верховой мяч в своей штрафной площади.

28' Г-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Пешич!!! Букари прошёл вперёд по правому флангу и затем Осман выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Катай зацепился за мяч и пробил в правый угол ворот, мяч задел Пешича, который был в центре штрафной площади, изменил своё направление и оказался в левом углу ворот.

27' Хазиза прошёл вперёд по центру, а затем Долев пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.

26' Угловой у ворот "Маккаби". Канга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки израильского клуба спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.

25' Чери перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Милуновича.

24' Хазиза с правого флага выполнил относительно неплохой заброс на правый угол вратарской, но никто из партнёров по команде не понял задумку Долева.

23' Чери со стандарта пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Канга, который был "стенке" из трёх игроков "Црвены Звезды".

22' Активный Хазиза вновь попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, на этот раз уже у угла штрафной Долев получил по ногам от Милуновича. "Маккаби" удалось заработать опасный стандарт.