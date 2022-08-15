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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Маккаби Хайфа
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 42
Маккаби Хайфа 26.2% (11)
X 47.6% (20)
Црвена Звезда 26.2% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Маккаби Хайфа
Ничья
Црвена Звезда
2.90
3.30
3.25
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 3 0.75
Мохамед Али II 2 0.5
Хазиза Долев 1 0.25
Чери Тьяронн 1 0.25
Абу-Фани Мохаммад 1 0.25
Дэвид Дин 0 0
Корню Пьер 0 0
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букари Осман 3 1.5
Кангва Кингс 1 0.5
Митрович Стефан 1 0.5
Павков Милан 1 0.5
Канга Каку 1 (1) 0.5
Иванич Мирко 0 0
Пешич Александар 0 0
Гобелич Марко 0 0

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 2 0
Хазиза Долев 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Планич Богдан 1 0
Ацили Омер 1 0
Менахем Сун 1 0
Мохамед Али II 1 0
Корню Пьер 1 0
Коэн Джош 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 1 1
Драгович Александр 2 0
Катай Александар 1 0
Эракович Страхиня 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1
Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Бейтар Трамп - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Ноф-ха-Галиль 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0
Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1 Црвена Звезда - Браво 2:1 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Црвена Звезда - Вождовац 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 8:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Войводина - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Партизан 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Хайфа - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Маккаби Хайфа 26.2% (11)
    X 47.6% (20)
    Црвена Звезда 26.2% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Хайфа
    Ничья
    Црвена Звезда
    2.90
    3.30
    3.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Маккаби Хайфа - Црвена Звезда онлайн

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    Прогнозы на матч Маккаби Хайфа - Црвена Звезда

    Исход игры
    Маккаби Хайфа
    26.2% (11)
    Ничья
    47.6% (20)
    Црвена Звезда
    26.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (18)
    Меньше
    56.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.1% (16)
    2:1 Маккаби Хайфа
    16.7% (7)
    1:2 Црвена Звезда
    14.3% (6)
    2:2 Ничья
    9.5% (4)
    0:1 Црвена Звезда
    7.1% (3)
    1:0 Маккаби Хайфа
    4.8% (2)
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    Маккаби Хайфа
    Црвена Звезда
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