Первый тайм

13' Кент прошёл вперёд по левому флангу, затем Райан сместился немного в центр и от линии штрафной площади на исполнение пробил по воротам, Бенитес сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

12' Гакпо с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Сайбари, Исмаэль немного неуклюже отправился на левый угол штрафной площади, на линии штрафной де Йонг забрал мяч себе и пробил по воротам, мяч попал в Голдсона.

11' Де Йонг теперь уже отправился прессинговать Маклафлина в штрафную площадь, но голкипер "Рейнджерс" вместе с партнёрами по команде грамотно вышел из-под высокого прессинга соперника.

10' В очень среднем темпе проходят первые минуты матча, всё же обе команды сегодня стараются действовать при минимуме риска.

9' Тавернье совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением Макса Джеймс упустил мяч в аут.

8' Гутьеррес из глубины поля выполнил заброс на ход Гакпо по левому флангу, на этот раз боковой арбитр зафиксировал ошибочный офсайд у Коди.