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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
ПСВ
0:0
Первый тайм: 13'
Рейнджерс
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 81 Владение мячом, % 19
Прогнозы 145
ПСВ 87.6% (127)
X 9% (13)
Рейнджерс 3.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Рейнджерс
4.40
4.55
5.71
Все Коэффициенты
Новости
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
15
Гутьеррес
Эрик
28
Сайбари
Исмаэль
9
Де
Йонг
Люк
11
Гакпо
Коди
33
Маклафлин
Джон
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
19
Сэндс
Джеймс
31
Баришич
Борна
4
Ландстрем
Джон
18
Камара
Глен
11
Лоуренс
Том
71
Тильман
Малик
9
Чолак
Антонио-Мирко
14
Кент
Райан
ПСВ
4-3-3
Рейнджерс
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Рейнджерс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЕ
0:1
ЛЕ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Йоэй 2 0.5
Де Йонг Люк 1 0.25
Гутьеррес Эрик 1 0.25
Сангаре Ибрахим 1 0.25
Обиспо Армандо 1 0.25
Тезе Джордан 0 0
Гакпо Коди 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 2 0.5
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.25
Лоуренс Том 1 0.25
Тильман Малик 1 0.25
Арфилд Скотт 0 0
Баришич Борна 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обиспо Армандо 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Тиль Гус 1 0
Верман Йоэй 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голдсон Коннор 2 0
Лоуренс Том 2 0
Сэндс Джеймс 2 0
Ван Бронкхорст Джованни 1 0
Баришич Борна 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Тильман Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1
Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0
Рейнджерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Селтик - Рейнджерс 1:2
  • Первый тайм
  • 13'
    Кент прошёл вперёд по левому флангу, затем Райан сместился немного в центр и от линии штрафной площади на исполнение пробил по воротам, Бенитес сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
  • 12'
    Гакпо с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Сайбари, Исмаэль немного неуклюже отправился на левый угол штрафной площади, на линии штрафной де Йонг забрал мяч себе и пробил по воротам, мяч попал в Голдсона. 
  • 11'
    Де Йонг теперь уже отправился прессинговать Маклафлина в штрафную площадь, но голкипер "Рейнджерс" вместе с партнёрами по команде грамотно вышел из-под высокого прессинга соперника. 
  • 10'
    В очень среднем темпе проходят первые минуты матча, всё же обе команды сегодня стараются действовать при минимуме риска. 
  • 9'
    Тавернье совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением Макса Джеймс упустил мяч в аут. 
  • Судья
    8'
    Гутьеррес из глубины поля выполнил заброс на ход Гакпо по левому флангу, на этот раз боковой арбитр зафиксировал ошибочный офсайд у Коди.
  • 7'
    Чолак отправился прессинговать Бенитеса в штрафную площадь, голкипер ПСВ спокойно отдал мяч на правую половину поля, где был Рамальо. 
  • 6'
    Веерман выполнил передачу на ход Гакпо по левому флангу, Тавернье грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 5'
    Игроки "Рейнджерс" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля шотландскому клубу пройти крайне трудно. 
  • 4'
    Макс разогнал атаку по левому флангу, а затем Филипп выполнил передачу на левую половину поля, Гакпо сместился к радиусу штрафной площади и на исполнение пробил по воротам, мяч полетел слабо, Маклафлин выловил его без всякого труда. 
  • 3'
    Гутьеррес с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Голдсон выиграл позиционную борьбу у де Йонга и разрядил обстановку у своих ворот. 
  • Угловой
    2'
    Угловой у ворот ПСВ. Лоуренс выполнил подачу на дальний угол вратарской, Бенитес грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересное противостояние в Эйндховене. Напомним, что в Шотландии "Рейнджерс" и ПСВ сыграли между собой вничью со счётом 2:2, а поэтому сегодня любая победа устроит каждую команду. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Помогать ему на бровках будут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервным арбитром на этот матч назначен Павел Рачковски. За VAR будут отвечать Томаш Квятковски и Бартон Франковски. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на ответной встрече стыковых матчей за право играть в групповом этапе Лиги чемпионов между ПСВ из Эйндховена и шотландским "Рейнджерс". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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    Прогнозы на матч ПСВ 0:0 Рейнджерс

    Исход игры
    ПСВ
    87.5% (126)
    Ничья
    9% (13)
    Рейнджерс
    3.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.58% (85)
    Меньше
    23.42% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    81.98% (91)
    Нет
    18.02% (20)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    47.2% (68)
    3:1 ПСВ
    6.3% (9)
    2:0 ПСВ
    6.3% (9)
    1:0 ПСВ
    6.3% (9)
    1:1 Ничья
    4.2% (6)
    3:2 ПСВ
    2.8% (4)
    1:2 Рейнджерс
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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