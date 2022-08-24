Стадион: Филипс
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
81 Владение мячом, % 19
31
Макс
Филипп
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
19
Сэндс
Джеймс
18
Камара
Глен
11
Лоуренс
Том
14
Кент
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Савио IIIНападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
11 Лоуренс ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
38 Кинг ЛеонЗащитник
-
44 Дивайн АдамЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Сакала ФэшнПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
23 Райт СкоттНападающий
-
69 Юр РоббиНападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
История личных встреч
ПСВ
Рейнджерс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Йоэй
|2
|0.5
|Де Йонг Люк
|1
|0.25
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.25
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.25
|Обиспо Армандо
|1
|0.25
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гакпо Коди
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0.5
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.25
|Лоуренс Том
|1
|0.25
|Тильман Малик
|1
|0.25
|Арфилд Скотт
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обиспо Армандо
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Тиль Гус
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голдсон Коннор
|2
|0
|Лоуренс Том
|2
|0
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|Ван Бронкхорст Джованни
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Дэвис Бен II
|1
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1
Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0
Рейнджерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Селтик - Рейнджерс 1:2
Прогнозы на матч ПСВ 0:0 Рейнджерс
Исход игры
ПСВ
87.5% (126)
Ничья
9% (13)
Рейнджерс
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
76.58% (85)
Меньше
23.42% (26)
Обе команды забьют
Да
81.98% (91)
Нет
18.02% (20)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
47.2% (68)
3:1 ПСВ
6.3% (9)
2:0 ПСВ
6.3% (9)
1:0 ПСВ
6.3% (9)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:2 ПСВ
2.8% (4)
1:2 Рейнджерс
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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