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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Динамо Загреб
1:0
Первый тайм: 13'
Будё-Глимт
0'
1:0
4' Гол
Оршич Мислав

Ход матча

4'
Оршич Мислав
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 134
Динамо Загреб 79.9% (107)
X 15.7% (21)
Будё-Глимт 4.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Будё-Глимт
1.80
4.34
4.62
Все Коэффициенты
Новости
40
Ливакович
Доминик
13
Ристовски
Стефан
4
Шутало
Бошко
55
Перич
Дино
14
Любичич
Роберт
7
Иванушец
Лука
5
Адеми
Ариян
10
Батурина
Мартин
77
Шпикич
Дарио
9
Петкович
Бруно
99
Оршич
Мислав
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
6
Амундсен
Исак
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
7
Пеллегрино
Амаль
Динамо Загреб
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Динамо Загреб
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеми Ариян 2 0.33
Оршич Мислав 2 (1) 0.33
Петкович Бруно 2 (1) 0.33
Дрмич Йосип 1 0.17
Перич Дино 1 0.17
Ристовски Стефан 0 0
Менало Лука 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Мохаррами Садех 0 0
Любичич Роберт 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 (3) 0.63
Пеллегрино Амаль 4 (1) 0.5
Эспейор Рунар 3 0.38
Ветлесен Уго 2 (1) 0.25
Салтнес Ульрик 1 0.13
Мугиша Джоэл 1 0.13
Сампстед Альфонс 1 0.13
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.13
Хейбротен Мариус 1 0.13
Мо Бреде 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Сёрли Сондре 0 0
Сольбаккен Ола 0 0
Хаген Элиас 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишич Йосип 3 0
Адеми Ариян 2 0
Мохаррами Садех 2 0
Дилавер Эмир 1 0
Ристовски Стефан 1 0
Петкович Бруно 1 0
Перич Дино 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Батурина Мартин 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вембангомо Брис 2 0
Хейбротен Мариус 1 0
Хаген Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

2
17
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
50%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
50%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
19
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
25%
2
11%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
2
25%
4
21%
31-45
1
13%
6
32%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
25%
2
11%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Загреб - Осиек 5:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2
Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1
Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1
  • Первый тайм
  • 12'
    Оба наставника вышли сейчас к кромке поля, чтобы что-то подсказать своим подопечным. Нас ждет максимально увлекательное противостояние. Вполне вероятно, что оно затянется и будет дополнительное время, а с ним и серия пенальти.
  • 11'
    Активно ведут себя на фанатском секторе сейчас болельщики, которые гонят вперед свой коллектив. К слову, все в порядке с поддержкой у хорватов, что и доказывает в этом поединке местный стадион.
  • 9'
    Отдал мяч загребский коллектив сопернику, однако при любой возможности удается провести свое наступление хорватам, что становится настоящей проблемой для нынешнего флагмана норвежского футбола.
  • 8'
    Ристовски по правому флангу продирался к штрафной соперника. Выполнял он передачу в район 11-метровой отметки, но до Батурины снаряд не доходит.
  • Фол, нарушение
    7'
    Забрали снаряд под свой контроль на некоторое время норвежцы. Фол от Шпикича фиксирует рефери. Первый фол в нашем поединке определил Матеу Лаос.
  • 6'
    Вот так, забивает быстрый гол команда из Хорватии. Сравнивает в противостоянии с соперником счет в серии - 1:1. Наш поединок обещает получиться жарким.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ОРШИЧ!
    Выходит вперед хорватский клуб! Прекрасная атака хорватов, передача на Оршича, который с левого края пробивает в защитника, после чего играет на подборе и со второй попытки посылает сферу в цель, как нужно.
  • Опасный момент
    3'
    ШПИКИЧ! Остро начинает "Динамо"! Сразу же фактически с линии вратарской игрок "Динамо" пробивал по воротам соперника. Кипер отбивает сферу в сторону. Загребскому коллективу удается атака вторым темпом, в ходе которой все тот же Шпикич с 11-ти метров выстреливает выше цели!
  • 2'
    Футболисты загребского "Динамо" предстали перед нами в синих цветах, в то время, как игроки "Будё-Глимта" вышли на газон в желтом обмундировании. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Все готово к началу нашего поединка. Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках ответного поединка раунда плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света сойдутся лицом к лицу игроки загребского «Динамо» и норвежского «Будё-Глимта». Встреча состоится в Загребе, на стадионе «Максимир». Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом – рефери из Испании.

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    • Прогнозы 134
    Динамо Загреб 79.9% (107)
    X 15.7% (21)
    Будё-Глимт 4.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Загреб
    Ничья
    Будё-Глимт
    1.80
    4.34
    4.62
    Все Коэффициенты
    Новости
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Оршич Мислав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Динамо Загреб 1:0 Будё-Глимт

Исход игры
Динамо Загреб
79.9% (107)
Ничья
15.7% (21)
Будё-Глимт
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
60.91% (67)
Меньше
39.09% (43)
Обе команды забьют
Да
72.73% (80)
Нет
27.27% (30)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
35.8% (48)
2:0 Динамо Загреб
11.9% (16)
1:1 Ничья
9.7% (13)
1:0 Динамо Загреб
9.7% (13)
3:1 Динамо Загреб
8.2% (11)
2:2 Ничья
3% (4)
4:1 Динамо Загреб
1.5% (2)
1:2 Будё-Глимт
1.5% (2)
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Динамо Загреб
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