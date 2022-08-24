Стадион: Максимир
1:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
55
Перич
Дино
77
Шпикич
Дарио
99
Оршич
Мислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Шпикич ДариоНападающий
- Нападающий
-
99 Оршич МиславНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Дилавер ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
-
18 Дрмич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чачич Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кубр ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Динамо Загреб
Будё-Глимт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеми Ариян
|2
|0.33
|Оршич Мислав
|2 (1)
|0.33
|Петкович Бруно
|2 (1)
|0.33
|Дрмич Йосип
|1
|0.17
|Перич Дино
|1
|0.17
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Менало Лука
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Мохаррами Садех
|0
|0
|Любичич Роберт
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|5 (3)
|0.63
|Пеллегрино Амаль
|4 (1)
|0.5
|Эспейор Рунар
|3
|0.38
|Ветлесен Уго
|2 (1)
|0.25
|Салтнес Ульрик
|1
|0.13
|Мугиша Джоэл
|1
|0.13
|Сампстед Альфонс
|1
|0.13
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.13
|Хейбротен Мариус
|1
|0.13
|Мо Бреде
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сольбаккен Ола
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишич Йосип
|3
|0
|Адеми Ариян
|2
|0
|Мохаррами Садех
|2
|0
|Дилавер Эмир
|1
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Перич Дино
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хейбротен Мариус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
2
17
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
50%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
50%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
19
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
25%
2
11%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
2
25%
4
21%
31-45
1
13%
6
32%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
25%
2
11%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Загреб - Осиек 5:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2
Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1
Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1
Прогнозы на матч Динамо Загреб 1:0 Будё-Глимт
Исход игры
Динамо Загреб
79.9% (107)
Ничья
15.7% (21)
Будё-Глимт
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
60.91% (67)
Меньше
39.09% (43)
Обе команды забьют
Да
72.73% (80)
Нет
27.27% (30)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
35.8% (48)
2:0 Динамо Загреб
11.9% (16)
1:1 Ничья
9.7% (13)
1:0 Динамо Загреб
9.7% (13)
3:1 Динамо Загреб
8.2% (11)
2:2 Ничья
3% (4)
4:1 Динамо Загреб
1.5% (2)
1:2 Будё-Глимт
1.5% (2)
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