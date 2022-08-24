Первый тайм

12' Оба наставника вышли сейчас к кромке поля, чтобы что-то подсказать своим подопечным. Нас ждет максимально увлекательное противостояние. Вполне вероятно, что оно затянется и будет дополнительное время, а с ним и серия пенальти.

11' Активно ведут себя на фанатском секторе сейчас болельщики, которые гонят вперед свой коллектив. К слову, все в порядке с поддержкой у хорватов, что и доказывает в этом поединке местный стадион.

9' Отдал мяч загребский коллектив сопернику, однако при любой возможности удается провести свое наступление хорватам, что становится настоящей проблемой для нынешнего флагмана норвежского футбола.

8' Ристовски по правому флангу продирался к штрафной соперника. Выполнял он передачу в район 11-метровой отметки, но до Батурины снаряд не доходит.

7' Забрали снаряд под свой контроль на некоторое время норвежцы. Фол от Шпикича фиксирует рефери. Первый фол в нашем поединке определил Матеу Лаос.

6' Вот так, забивает быстрый гол команда из Хорватии. Сравнивает в противостоянии с соперником счет в серии - 1:1. Наш поединок обещает получиться жарким.