0:1
Второй тайм: 72'
Ход матча
51'
0:1
22
Эверсон
40
Nathan
VI
29
Аллан
Соуза
11
Keno
23
Tadeu
I
2
Магиньо
29
Reynaldo2
66
Hugo
Farias
5
Auremir
20
Диего
Рибас
11
Раул
Педро
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
37 ПедриньоПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
8 Jair II
-
41 Antonio Neto
-
-
2 Guga3
-
32 Рафаэл Пирес
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
29 Reynaldo2Защитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосНападающий
-
-
-
14 Danilo IV
-
-
25 Lucas Halter
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Атлетико Минейро
Гойяс
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
70%
5%
5 побед 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (1)
|0.3
|Фернандес Игнасио
|3
|0.13
|Саша Эдуардо
|3
|0.13
|Сарачо Федерико
|2
|0.09
|Кардек Алан
|2
|0.09
|Саварино Джефферсон
|2
|0.09
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|Jair II
|1
|0.04
|Keno
|1
|0.04
|Igor Rabello
|1
|0.04
|Савио III
|1
|0.04
|Ревер Умберто
|1
|0.04
|Павон Кристиан
|1
|0.04
|Rubens
|1
|0.04
|Ademir Santos
|1
|0.04
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|12 (1)
|0.52
|Elvis II
|4 (3)
|0.17
|Nícolas I
|3
|0.13
|Dada Belmonte
|2
|0.09
|Да Силва
|1
|0.04
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.04
|Кардозо Даниэль
|1
|0.04
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Savio Alves
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Pedro Junqueira
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Аллан Соуза
|5
|0
|Халк Живанилдо
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Jair II
|3
|0
|Ademir Santos
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастос Фернандр Феллипе
|7
|0
|Магиньо
|6
|0
|Раул Педро
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Danilo IV
|5
|0
|Матеус де Салес
|5
|0
|Dada Belmonte
|5
|0
|Elvis II
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Да Силва
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Savio Alves
|1
|1
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Yan Souto
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
3
19%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
4
25%
5
56%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
20%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
7
47%
2
12%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
5
42%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
6
43%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Забито
28
23
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
3
11%
3
13%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
7
25%
2
9%
46-60
4
14%
2
9%
61-75
6
21%
11
48%
76-90
Пропущено
28
29
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
5
18%
5
17%
1-15
5
18%
4
14%
16-30
2
7%
7
24%
31-45
4
14%
6
21%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
10
36%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3
Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|22
|14
|6
|2
|37 - 14
|48
|2.
|Фламенго
|22
|12
|3
|7
|37 - 19
|39
|3.
|Коринтианс
|22
|11
|6
|5
|26 - 21
|39
|4.
|Флуминенсе
|22
|11
|5
|6
|32 - 25
|38
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|11
|4
|7
|28 - 27
|37
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|22
|9
|9
|4
|33 - 23
|36
|7.
|Атлетико Минейро
|0:1
|23
|9
|8
|6
|30 - 27
|35
|8.
|Америка Минейро
|22
|9
|3
|10
|18 - 23
|30
|9.
|Ред Булл Брагантино
|22
|8
|6
|8
|32 - 28
|30
|10.
|Сантос
|22
|7
|9
|6
|26 - 20
|30
|11.
|Гойяс
|1:0
|23
|7
|8
|8
|24 - 29
|29
|12.
|Сан-Паулу
|22
|6
|11
|5
|31 - 27
|29
|13.
|Ботафого Рибейрао
|22
|7
|5
|10
|20 - 26
|26
|14.
|Сеара
|22
|5
|10
|7
|22 - 23
|25
|15.
|Форталеза
|22
|6
|6
|10
|20 - 23
|24
|16.
|Куяба
|22
|6
|5
|11
|15 - 22
|23
|17.
|Аваи
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|18.
|Коритиба Парана
|22
|6
|4
|12
|23 - 34
|22
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|5
|6
|11
|21 - 33
|21
|20.
|Жувентуде
|22
|3
|7
|12
|16 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|8
|1
|2
|25 - 5
|25
|2.
|Коринтианс
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|4.
|Флуминенсе
|11
|7
|1
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|6
|4
|1
|23 - 11
|22
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|7.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|8.
|Коритиба Парана
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|9.
|Америка Минейро
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|10.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|11.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|0:1
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|13.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|14.
|Гойяс
|1:0
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|16.
|Куяба
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|17.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|18.
|Форталеза
|11
|2
|6
|3
|7 - 6
|12
|19.
|Сеара
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|20.
|Жувентуде
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|4
|0
|15 - 5
|25
|2.
|Атлетико Минейро
|0:1
|11
|4
|5
|2
|12 - 13
|17
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|1
|6
|12 - 19
|16
|4.
|Флуминенсе
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|5.
|Коринтианс
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|6.
|Фламенго
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|7.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|8.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|10.
|Форталеза
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|11.
|Гойяс
|1:0
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Сантос
|11
|2
|5
|4
|8 - 10
|11
|13.
|Америка Минейро
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|14.
|Ред Булл Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|15.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|16.
|Куяба
|11
|3
|0
|8
|7 - 15
|9
|17.
|Жувентуде
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|19.
|Аваи
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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