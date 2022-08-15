Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Матч возобновлен

88' Yake Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

87' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

87' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Окоре Жорес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Неграо Жуниор пробил со штрафного прямо в стенку

82' Матч возобновлен

80' Тан Лонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Сержиньо Солер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Берич Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Тактическая замена. Zhiyu Yan уходит с поля и его заменяет Яо Вейхуи

71' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Г О О О О Л - Тан Лонг забивает с правой ноги!

68' Неграо Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Хорошую попытку сделал Qiuming Wang . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Мерида Фран не смог попасть в створ ударом издали

64' Г О О О О Л - Tong Zhou левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

62' Мерида Фран пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

61' Мерида Фран не смог попасть в створ ударом издали

59' Г О О О О Л - Erik забивает с левой ноги!

59' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Сержиньо Солер не смог попасть в створ ударом издали

53' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля