Стадион: Wuyuan River Stadium
2:2
Конец матча
Ход матча
39'
56'
1:0
59'
1:1
64'
2:1
69'
2:2
71'
72'
79'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
2 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
26
Jiamin
Xu
31
Yinong
Tian
33
Yue
Song
19
Yuefeng
Bai
32
Yuanjie
Su
29
Ба
Дунь
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
40
Yan
Shi
11
Weijun
Xie
23
Yake
Wu
39
Kaiyu
Mao
5
Jie
Sun
24
Zhiyu
Yan
21
Qi
Cui
29
Тан
Лонг
20
Yufeng
Zhang
11
Erik
IV
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
- Защитник
-
31 Yinong TianЗащитник
-
33 Yue SongЗащитник
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
40 Yan ShiПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Taoyu Piao
-
27 Wei Zhang I
-
37 Xuelong Sun
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
39 Kaiyu MaoЗащитник
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Zhiyun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Weihui RaoПолузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
-
15 Dilemet Tudi
-
25 Huapeng Wang
-
26 Honglin Dong
-
27 Li Zhang II
-
34 Yiran He
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Чанчунь Ятай
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
109.1%
45.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 6 побед
26 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|5
|0.38
|Weijun Xie
|3
|0.23
|Tong Zhou
|2
|0.15
|Фарлей Роса
|1
|0.08
|Мерида Фран
|1
|0.08
|Берич Роберт
|1
|0.08
|Yuanjie Su
|1
|0.08
|Yan Shi
|1
|0.08
|Радонич Деян
|1
|0.08
|Qiuming Wang
|1
|0.08
|Eder Lima II
|1
|0.08
|Yingjie Zhao
|1
|0.08
|Taoyu Piao
|1
|0.08
|Yinong Tian
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik IV
|4
|0.33
|Неграо Жуниор
|4
|0.33
|Тан Лонг
|4
|0.33
|Сержиньо Солер
|1
|0.08
|Yufeng Zhang
|1
|0.08
|Н'Длову Дино
|1
|0.08
|Окоре Жорес
|1
|0.08
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|3
|0
|Jiamin Xu
|2
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Берич Роберт
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Yuanjie Su
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jie Sun
|1
|1
|Weihui Rao
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Пропущено
8
13
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
4
50%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
36%
2
29%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
2
40%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Забито
20
18
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
10%
2
11%
1-15
5
25%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
7
35%
4
22%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
4
20%
1
6%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
5
29%
29%
4
22%
61-75
2
12%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1
Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2
Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|11
|1
|0
|41 - 7
|34
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|11
|0
|2
|29 - 8
|33
|3.
|Хэнань Цзянье
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|5
|5
|2
|15 - 10
|20
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|7.
|Ченду Беттер Сити
|12
|4
|6
|2
|13 - 12
|18
|8.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|9.
|Шанхай СИПГ
|11
|5
|2
|4
|11 - 10
|17
|10.
|Бэйцзин Гоань
|12
|4
|4
|4
|16 - 19
|16
|11.
|Шэньчжэнь
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|12.
|Ухань Цзалл
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Шицзячжуан
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|0
|10
|6 - 20
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|13
|1
|0
|12
|8 - 34
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|12
|0
|0
|12
|5 - 34
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Хэнань Цзянье
|7
|5
|1
|1
|20 - 8
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|7.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|10.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|8
|1
|0
|7
|6 - 23
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|8
|6
|0
|2
|17 - 8
|18
|2.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Ченду Беттер Сити
|7
|3
|3
|1
|6 - 5
|12
|4.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Тянцзинь Тэда
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|8.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|11.
|Бэйцзин Гоань
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|12.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Чанчунь Ятай
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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