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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Тянцзинь Тэда
2:2
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
39' Желтая карточка
Kaiyu Mao
1:0
56' Гол
Tong Zhou
1:1
59' Гол
Erik IV
2:1
64' Гол
Tong Zhou
2:2
69' Гол
Тан Лонг
79' Желтая карточка
Jiamin Xu
90' Красная карточка
Wei Zhang I
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Fan Yang1
90' Красная карточка
Fan Yang1
90' Красная карточка
Jie Sun
90'+11

Ход матча

35'
Wei Zhang I
Yuanjie Su
 
39'
 
Kaiyu Mao
46'
Берич Роберт
Weijun Xie
 
46'
Tong Zhou
Yan Shi
 
56'
Tong Zhou
(Мерида Фран)
1:0
59'
1:1
Erik IV
(Yufeng Zhang)
64'
Tong Zhou
(Yinong Tian)
2:1
69'
2:2
Тан Лонг
(Сержиньо Солер)
71'
 
Weihui Rao
Zhiyu Yan
72'
 
Li Zhang II
Yufeng Zhang
72'
 
Chengjian Liao
Qi Cui
72'
Taoyu Piao
Мерида Фран
 
79'
Jiamin Xu
 
86'
Yingjie Zhao
Qiuming Wang
 
90'
Wei Zhang I
 
90'
Fan Yang1
 
90'
Fan Yang1
 
90'
 
Jie Sun

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 2 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

26
Jiamin
Xu
4
Fan
Yang1
31
Yinong
Tian
33
Yue
Song
19
Yuefeng
Bai
32
Yuanjie
Su
29
Ба
Дунь
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
40
Yan
Shi
11
Weijun
Xie
23
Yake
Wu
39
Kaiyu
Mao
4
Окоре
Жорес
5
Jie
Sun
24
Zhiyu
Yan
21
Qi
Cui
29
Тан
Лонг
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
11
Erik
IV
9
Неграо
Жуниор
Тянцзинь Тэда
5-4-1
Чанчунь Ятай
5-3-2

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Чанчунь Ятай

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

109.1%
45.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 6 побед

26 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:4
С
0:0
К
5:1
С
3:3
С
0:1
С
1:5
С
1:1
С
4:0
С
4:4
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:2
С
1:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 5 0.38
Weijun Xie 3 0.23
Tong Zhou 2 0.15
Фарлей Роса 1 0.08
Мерида Фран 1 0.08
Берич Роберт 1 0.08
Yuanjie Su 1 0.08
Yan Shi 1 0.08
Радонич Деян 1 0.08
Qiuming Wang 1 0.08
Eder Lima II 1 0.08
Yingjie Zhao 1 0.08
Taoyu Piao 1 0.08
Yinong Tian 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik IV 4 0.33
Неграо Жуниор 4 0.33
Тан Лонг 4 0.33
Сержиньо Солер 1 0.08
Yufeng Zhang 1 0.08
Н'Длову Дино 1 0.08
Окоре Жорес 1 0.08
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 3 0
Jiamin Xu 2 0
Yinong Tian 2 0
Wei Zhang I 0 1
Fan Yang1 0 1
Берич Роберт 1 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Yuanjie Su 1 0
Genwei Yu 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jie Sun 1 1
Weihui Rao 2 0
Pengfei Han 2 0
Huapeng Wang 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Chengjian Liao 1 0
Li Zhang II 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Qi Cui 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

8
13
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
4
50%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
36%
2
29%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
2
40%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Забито

20
18
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
10%
2
11%
1-15
5
25%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
7
35%
4
22%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
4
20%
1
6%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
5
29%
29%
4
22%
61-75
2
12%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1
Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2
Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 11 1 0 41 - 7 34
2. Шаньдун Тайшань 13 11 0 2 29 - 8 33
3. Хэнань Цзянье 12 8 2 2 26 - 10 26
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Мэйчжоу Хакка 12 5 5 2 15 - 10 20
6. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
7. Ченду Беттер Сити 12 4 6 2 13 - 12 18
8. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 20 - 17 18
9. Шанхай СИПГ 11 5 2 4 11 - 10 17
10. Бэйцзин Гоань 12 4 4 4 16 - 19 16
11. Шэньчжэнь 11 5 1 5 15 - 17 16
12. Ухань Цзалл 12 5 1 6 17 - 20 16
13. Чанчунь Ятай 12 2 7 3 16 - 20 13
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 12 2 4 6 9 - 18 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 0 10 6 - 20 6
17. Хэбей Форчун 13 1 0 12 8 - 34 3
18. Гуанчжоу Фули 12 0 0 12 5 - 34 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Хэнань Цзянье 7 5 1 1 20 - 8 16
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
5. Мэйчжоу Хакка 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
8. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
10. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 7 3
17. Хэбей Форчун 8 1 0 7 6 - 23 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
2. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Ченду Беттер Сити 7 3 3 1 6 - 5 12
4. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
6. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
8. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
9. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
10. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
11. Бэйцзин Гоань 7 2 2 3 10 - 16 8
12. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Чанчунь Ятай 7 1 4 2 9 - 15 7
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 43%, Чанчунь Ятай: 57%.
  • 100'
    Неграо Жуниор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 100'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Jie Sun оказался удален с поля
  • 100'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Fan Yang оказался удален с поля
  • 99'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Fan Yang из команды Тянцзинь Тэда - была желтая, а стала красная.
  • 97'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
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