Стадион: Сьюдад де Валенсия
4:1
Второй тайм: 81'
0'
0:1
2' ГолБюк Стипе
13' Желтая карточкаЛивайя Марко
1:1
14' ГолМоралес Луис
2:1
19' Гол в свои воротаЛивайя Марко
32' Желтая карточкаБаэна Алехандро
35' Желтая карточкаСахити Эмир
3:1
36' ГолМоралес Луис
4:1
45' ГолМорено Херард
72' Желтая карточкаАвазьем Чидозье
Ход матча
2'
0:1
13'
14'
1:1
19'
2:1
32'
35'
36'
3:1
45'
4:1
70'
72'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
4 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
23
Манди
Аисса
11
Чуквезе
Саму
22
Моралес
Луис
19
Элез
Йосип
17
Мелняк
Дарио
14
Гргич
Лукас
77
Сахити
Эмир
27
Бюк
Стипе
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Тасенде ДаниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
-
28 Гарсия КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Элез ЙосипЗащитник
-
17 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич ЛукасПолузащитник
-
77 Сахити ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бюк СтипеПолузащитник
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Атанасов ЯниПолузащитник
-
88 Чубелич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Karlo Sentic
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|2
|2
|Морено Херард
|1
|1
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
Хайдук
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелняк Дарио
|1
|0.33
|Кровинович Филип
|1
|0.33
|Сахити Эмир
|1
|0.33
|Бюк Стипе
|1
|0.33
|Ливайя Марко
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|1
|0
Хайдук
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ливайя Марко
|2
|0
|Вукович Йосип
|1
|0
|Шимич Стефан
|1
|0
|Кровинович Филип
|1
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Чолина Давид
|1
|0
|Бюк Стипе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1
Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1
Хайдук
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0 Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Вараждин - Хайдук 0:2
Истра 1961 - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Кисварда - Хайдук 1:1 Хайдук - Гент 0:3 Хайдук - Гамбург 2:2 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 Риека - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Хайдук - Истра 1961 3:1 Риека - Хайдук 0:3 Хайдук - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Хайдук 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Хайдук - ХНК Горица 1:0 Хайдук - Шибеник 2:1 Осиек - Хайдук 0:0
Прогнозы на матч Вильярреал 4:1 Хайдук
Исход игры
Вильярреал
97.4% (114)
Ничья
1.7% (2)
Хайдук
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (50)
Меньше
55.36% (62)
Обе команды забьют
Да
38.39% (43)
Нет
61.61% (69)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
44.4% (52)
3:1 Вильярреал
17.1% (20)
2:1 Вильярреал
13.7% (16)
3:0 Вильярреал
6.8% (8)
1:0 Вильярреал
6.8% (8)
4:1 Вильярреал
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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