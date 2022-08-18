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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Вильярреал
4:2
Конец матча
Хайдук
0'
0:1
2' Гол
Бюк Стипе
13' Желтая карточка
Ливайя Марко
1:1
14' Гол
Моралес Луис
2:1
19' Гол в свои ворота
Ливайя Марко
32' Желтая карточка
Баэна Алехандро
35' Желтая карточка
Сахити Эмир
3:1
36' Гол
Моралес Луис
4:1
45' Гол
Морено Херард
72' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
82' Желтая карточка
Манди Аисса
4:2
85' Пенальти
Фоссати Марко
90' Желтая карточка
Ловренчич Герге
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Бюк Стипе
(Ливайя Марко)
13'
 
Ливайя Марко
14'
Моралес Луис
(Педраса Альфонсо)
1:1
19'
Ливайя Марко
2:1
32'
Баэна Алехандро
 
35'
 
Сахити Эмир
36'
Моралес Луис
(Чуквезе Саму)
3:1
45'
Морено Херард
(Моралес Луис)
4:1
61'
Ло Чельсо Джовани
Морено Херард
 
61'
Торрес Пау
Педраса Альфонсо
 
61'
Фемения Кико
Де Ла Фуэнте Адриан
 
61'
Парехо Даниэль
Ману Морланес
 
70'
 
Ловренчич Герге
Миканович Дино
70'
 
Млакар Ян
Сахити Эмир
72'
 
Авазьем Чидозье
73'
Джексон Николас
Моралес Луис
 
79'
 
Калинич Никола
Ливайя Марко
79'
 
Фоссати Марко
Элез Йосип
82'
Манди Аисса
 
85'
 
Атанасов Яни
Калинич Никола
85'
4:2
Фоссати Марко
90'
 
Ловренчич Герге

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Новости матча
Прогнозы 117
Вильярреал 97.4% (114)
X 1.7% (2)
Хайдук 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Рейна
Пепе
37
Де
Ла
Фуэнте
Адриан
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
19
Коклен
Франсис
20
Ману
Морланес
30
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
22
Моралес
Луис
91
Калинич
Ловре
24
Миканович
Дино
5
Боревкович
Тони
19
Элез
Йосип
17
Мелняк
Дарио
25
Авазьем
Чидозье
14
Гргич
Лукас
77
Сахити
Эмир
23
Кровинович
Филип
27
Бюк
Стипе
10
Ливайя
Марко
Вильярреал
4-4-2
Хайдук
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 2 2
Морено Херард 1 1
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0
Хайдук
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелняк Дарио 1 0.33
Кровинович Филип 1 0.33
Сахити Эмир 1 0.33
Бюк Стипе 1 0.33
Фоссати Марко 1 (1) 0.33
Ливайя Марко 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манди Аисса 1 0
Баэна Алехандро 1 0
Хайдук
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ливайя Марко 2 0
Ловренчич Герге 1 0
Вукович Йосип 1 0
Шимич Стефан 1 0
Кровинович Филип 1 0
Сахити Эмир 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Боревкович Тони 1 0
Чолина Давид 1 0
Бюк Стипе 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1
Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1
Хайдук
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0 Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Вараждин - Хайдук 0:2
Истра 1961 - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Кисварда - Хайдук 1:1 Хайдук - Гент 0:3 Хайдук - Гамбург 2:2 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 Риека - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Хайдук - Истра 1961 3:1 Риека - Хайдук 0:3 Хайдук - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Хайдук 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Хайдук - ХНК Горица 1:0 Хайдук - Шибеник 2:1 Осиек - Хайдук 0:0
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Морено Херард бьет в цель!
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Моралес Луис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Сахити Эмир получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Баэна Алехандро получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Ливайя Марко уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Моралес Луис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      13'
      Ливайя Марко получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Stipe Biuk бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Вильярреал 97.4% (114)
    X 1.7% (2)
    Хайдук 0.9% (1)
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    Прогнозы на матч Вильярреал 4:2 Хайдук

    Исход игры
    Вильярреал
    97.4% (114)
    Ничья
    1.7% (2)
    Хайдук
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (50)
    Меньше
    55.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    38.39% (43)
    Нет
    61.61% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Вильярреал
    44.4% (52)
    3:1 Вильярреал
    17.1% (20)
    2:1 Вильярреал
    13.7% (16)
    3:0 Вильярреал
    6.8% (8)
    1:0 Вильярреал
    6.8% (8)
    4:1 Вильярреал
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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