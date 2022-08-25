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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Хайдук
0:0
Первый тайм: 6'
Вильярреал
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 113
Хайдук 9.7% (11)
X 12.4% (14)
Вильярреал 77.9% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайдук
Ничья
Вильярреал
5.70
4.60
4.05
Все Коэффициенты
Новости
91
Калинич
Ловре
24
Миканович
Дино
25
Авазьем
Чидозье
19
Элез
Йосип
17
Мелняк
Дарио
14
Гргич
Лукас
6
Фоссати
Марко
77
Сахити
Эмир
23
Кровинович
Филип
27
Бюк
Стипе
10
Ливайя
Марко
1
Рейна
Пепе
2
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
10
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
30
Баэна
Алехандро
17
Ло
Чельсо
Джовани
26
Джексон
Николас
Хайдук
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Хайдук
Вильярреал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Хайдук
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелняк Дарио 1 0.25
Кровинович Филип 1 0.25
Сахити Эмир 1 0.25
Бюк Стипе 1 0.25
Фоссати Марко 1 (1) 0.25
Ливайя Марко 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 2 1
Морено Херард 1 0.5
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Хайдук
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ливайя Марко 2 0
Ловренчич Герге 1 0
Вукович Йосип 1 0
Шимич Стефан 1 0
Кровинович Филип 1 0
Сахити Эмир 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Боревкович Тони 1 0
Чолина Давид 1 0
Бюк Стипе 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манди Аисса 1 0
Баэна Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдук
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хайдук - Локомотив Загреб 2:1 Вильярреал - Хайдук 4:2 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0
Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Вараждин - Хайдук 0:2 Истра 1961 - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Кисварда - Хайдук 1:1 Хайдук - Гент 0:3 Хайдук - Гамбург 2:2 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 Риека - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Хайдук - Истра 1961 3:1 Риека - Хайдук 0:3 Хайдук - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Хайдук 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Хайдук - ХНК Горица 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4
Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poljud. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Хайдук 9.7% (11)
X 12.4% (14)
Вильярреал 77.9% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайдук
Ничья
Вильярреал
5.70
4.60
4.05
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Хайдук 0:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Хайдук 0:0 Вильярреал

Исход игры
Хайдук
9.6% (11)
Ничья
12.3% (14)
Вильярреал
78.1% (89)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (74)
Меньше
32.73% (36)
Обе команды забьют
Да
73.64% (81)
Нет
26.36% (29)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
43.9% (50)
0:1 Вильярреал
11.4% (13)
0:2 Вильярреал
9.6% (11)
1:3 Вильярреал
8.8% (10)
1:1 Ничья
7% (8)
2:2 Ничья
5.3% (6)
2:1 Хайдук
3.5% (4)
1:0 Хайдук
2.6% (3)
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Хайдук
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