Стадион: Полюд
0:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаМиканович Дино
22' Желтая карточкаКоклен Франсис
0:1
37' ГолПедраса Альфонсо
0:2
56' ГолЧуквезе Саму
77' Желтая карточкаМорено Херард
89' Желтая карточкаКуэнка Хорхе
90'+4
Ход матча
20'
22'
37'
0:1
56'
0:2
60'
77'
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
19
Элез
Йосип
17
Мелняк
Дарио
14
Гргич
Лукас
77
Сахити
Эмир
27
Бюк
Стипе
10
Ливайя
Марко
23
Манди
Аисса
11
Чуквезе
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Элез ЙосипЗащитник
-
17 Мелняк ДариоЗащитник
-
14 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сахити ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бюк СтипеПолузащитник
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Чубелич ИванПолузащитник
-
29 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Атанасов ЯниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Karlo Sentic
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Тасенде ДаниЗащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
История личных встреч
Хайдук
Вильярреал
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайдук
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелняк Дарио
|1
|0.25
|Кровинович Филип
|1
|0.25
|Сахити Эмир
|1
|0.25
|Бюк Стипе
|1
|0.25
|Фоссати Марко
|1 (1)
|0.25
|Ливайя Марко
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|2
|1
|Педраса Альфонсо
|1
|0.5
|Чуквезе Саму
|1
|0.5
|Морено Херард
|1
|0.5
Карточки
Хайдук
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ливайя Марко
|2
|0
|Ловренчич Герге
|1
|0
|Миканович Дино
|1
|0
|Вукович Йосип
|1
|0
|Шимич Стефан
|1
|0
|Кровинович Филип
|1
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Чолина Давид
|1
|0
|Бюк Стипе
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коклен Франсис
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Баэна Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдук
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хайдук - Локомотив Загреб 2:1 Вильярреал - Хайдук 4:2 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0
Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Вараждин - Хайдук 0:2 Истра 1961 - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Кисварда - Хайдук 1:1 Хайдук - Гент 0:3 Хайдук - Гамбург 2:2 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 Риека - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Хайдук - Истра 1961 3:1 Риека - Хайдук 0:3 Хайдук - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Хайдук 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Хайдук - ХНК Горица 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4
Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2
Прогнозы на матч Хайдук 0:2 Вильярреал
Исход игры
Хайдук
9.6% (11)
Ничья
12.3% (14)
Вильярреал
78.1% (89)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (74)
Меньше
32.73% (36)
Обе команды забьют
Да
73.64% (81)
Нет
26.36% (29)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
43.9% (50)
0:1 Вильярреал
11.4% (13)
0:2 Вильярреал
9.6% (11)
1:3 Вильярреал
8.8% (10)
1:1 Ничья
7% (8)
2:2 Ничья
5.3% (6)
2:1 Хайдук
3.5% (4)
1:0 Хайдук
2.6% (3)
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