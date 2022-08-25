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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Хайдук
0:2
Конец матча
Вильярреал
0'
20' Желтая карточка
Миканович Дино
22' Желтая карточка
Коклен Франсис
0:1
37' Гол
Педраса Альфонсо
0:2
56' Гол
Чуквезе Саму
77' Желтая карточка
Морено Херард
89' Желтая карточка
Куэнка Хорхе
90'+4

Ход матча

20'
Миканович Дино
 
22'
 
Коклен Франсис
37'
0:1
Педраса Альфонсо
46'
 
Капу Этьен
Коклен Франсис
56'
0:2
Чуквезе Саму
58'
 
Морено Херард
Джексон Николас
58'
 
Моралес Луис
Ло Чельсо Джовани
60'
Ловренчич Герге
Миканович Дино
 
60'
Млакар Ян
Сахити Эмир
 
66'
Вукович Йосип
Фоссати Марко
 
77'
 
Морено Херард
79'
 
Торрес Пау
Педраса Альфонсо
79'
 
Фойт Хуан
Фемения Кико
80'
Чолина Давид
Мелняк Дарио
 
80'
Шимич Стефан
Элез Йосип
 
89'
 
Куэнка Хорхе

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Новости матча
Прогнозы 114
Хайдук 9.6% (11)
X 12.3% (14)
Вильярреал 78.1% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
91
Калинич
Ловре
24
Миканович
Дино
25
Авазьем
Чидозье
19
Элез
Йосип
17
Мелняк
Дарио
14
Гргич
Лукас
6
Фоссати
Марко
77
Сахити
Эмир
23
Кровинович
Филип
27
Бюк
Стипе
10
Ливайя
Марко
1
Рейна
Пепе
2
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
10
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
30
Баэна
Алехандро
17
Ло
Чельсо
Джовани
26
Джексон
Николас
Хайдук
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Хайдук
Вильярреал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Хайдук
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелняк Дарио 1 0.25
Кровинович Филип 1 0.25
Сахити Эмир 1 0.25
Бюк Стипе 1 0.25
Фоссати Марко 1 (1) 0.25
Ливайя Марко 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 2 1
Педраса Альфонсо 1 0.5
Чуквезе Саму 1 0.5
Морено Херард 1 0.5

Карточки

Хайдук
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ливайя Марко 2 0
Ловренчич Герге 1 0
Миканович Дино 1 0
Вукович Йосип 1 0
Шимич Стефан 1 0
Кровинович Филип 1 0
Сахити Эмир 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Боревкович Тони 1 0
Чолина Давид 1 0
Бюк Стипе 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коклен Франсис 1 0
Манди Аисса 1 0
Морено Херард 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Баэна Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдук
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хайдук - Локомотив Загреб 2:1 Вильярреал - Хайдук 4:2 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0
Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Вараждин - Хайдук 0:2 Истра 1961 - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Кисварда - Хайдук 1:1 Хайдук - Гент 0:3 Хайдук - Гамбург 2:2 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 Риека - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Хайдук - Истра 1961 3:1 Риека - Хайдук 0:3 Хайдук - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Хайдук 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Хайдук - ХНК Горица 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4
Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Педраса Альфонсо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      22'
      Коклен Франсис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Миканович Дино получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poljud. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Хайдук 9.6% (11)
    X 12.3% (14)
    Вильярреал 78.1% (89)
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    Прогнозы на матч Хайдук 0:2 Вильярреал

    Исход игры
    Хайдук
    9.6% (11)
    Ничья
    12.3% (14)
    Вильярреал
    78.1% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.27% (74)
    Меньше
    32.73% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    73.64% (81)
    Нет
    26.36% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    43.9% (50)
    0:1 Вильярреал
    11.4% (13)
    0:2 Вильярреал
    9.6% (11)
    1:3 Вильярреал
    8.8% (10)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    2:1 Хайдук
    3.5% (4)
    1:0 Хайдук
    2.6% (3)
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