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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Урал
0:0
Первый тайм: 42'
Торпедо Москва
0'
Опасный проход Давида Караева
Плотный удар Александра Юшина
Прогнозы 155
Урал 74.8% (116)
X 15.5% (24)
Торпедо Москва 9.7% (15)
+1
выиграет Урал, со счетом 1:0
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Торпедо Москва
4.30
3.76
4.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
98
Алексеев
Никита
22
Бевеев
Мингиян
4
Иллой-Айет
Эммерсон
3
Гогличидзе
Лео
94
Быковский
Илья
19
Мишкич
Даниэль
18
Газинский
Юрий
7
Юшин
Александр
21
Подберёзкин
Вячеслав
70
Гаджимурадов
Рамазан
10
Бикфалви
Эрик
12
Бабурин
Егор
52
Нетфуллин
Равиль
21
Ле
Таллек
Дамьен
3
Кутепов
Илья
28
Смольников
Игорь
44
Самсонов
Артём
Владимирович
27
Каймаков
Михаил
35
Енин
Иван
14
Султонов
Мухаммад
22
Эркинов
Хожимат
18
Караев
Давид
Урал
4-2-3-1
Торпедо Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Урал
Торпедо Москва

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПД
2:6
ПД
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 1 0.11
Каштанов Алексей 1 0.11
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 1 0.11
Померко Алексей 1 (1) 0.11
Самсонов Артём Владимирович 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Егорычев Андрей 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Гаджимурадов Рамазан 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Герасимов Алексей 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Каштанов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Помазун Илья 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Иллой-Айет Эммерсон 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Железнов Юрий 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 3 0
Енин Иван 3 0
Кутепов Илья 1 1
Лебеденко Игорь 2 0
Померко Алексей 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Эркинов Хожимат 2 0
Темников Иван 1 0
Смольников Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Нетфуллин Равиль 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Турищев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
50%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
4
31%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

17
21
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
8
38%
31-45
6
35%
3
14%
46-60
4
24%
4
19%
61-75
2
12%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1
Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 3 20
2. ЦСКА Москва Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
3. Краснодар Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
4. Спартак Москва Заявка 8 5 1 2 19 - 7 16
5. Сочи Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
6. Ростов Заявка 8 4 4 0 13 - 9 16
7. Динамо Москва Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
8. Пари НН Заявка 9 3 3 3 16 - 16 12
9. Ахмат Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
10. Крылья Советов Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
12. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
13. Химки Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Урал 0:0 Заявка 9 0 2 7 2 - 17 2
16. Торпедо Москва 0:0 Заявка 9 0 2 7 4 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Сочи Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Урал 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Торпедо Москва 0:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Крылья Советов Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Торпедо Москва 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
15. Урал 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 7 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 12 (1)
ЦСКА Москва Медина Хесус 7 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 5
Урал Егорычев Андрей 1 3
Пари НН Сулейманов Тимур 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 4
Урал Мишкич Даниэль 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    43'
    Бевеев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви при обработке мяча подыграл себе рукой, теперь уже Павел Кукуян дал справедливый свисток в пользу "Торпедо". 
  • Фол, нарушение
    42'
    Енин теперь уже в центре поля нарушил правила против Гогличидзе. Игроки "Урала" быстро разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Смольников при попытке перехватить передачу на левом фланге от Быковского подыграл себе рукой, Павел Кукуян всё видел и дал свисток в пользу "Урала". 
  • 40'
    Подберёзкин со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Мишкич головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Бабурину. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Каймаков в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Газинского. 
  • 38'
    Мишкич из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Гаджимурадов в касание сбросил мяч в центр штрафной площади, Бикфалви в касание пробил в левый угол ворот, Бабурин поймал мяч без особого труда. 
  • Штанга
    37'
    Алексеев заигрался в своей штрафной площади, Енин в итоге поджал голкипера "Урала" и в момент выноса мяча Никита направил мяч в ногу сопернику, но мяч на счастье "Урала" отскочил в штангу. 
  • 36'
    Подберёзкин с правой половины поля выполнил передачу на ход Бевееву на правый угол штрафной площади, Мингиян в свою очередь сразу же выполнил прострел в центр вратарской, Бабурин здорово сложился и перехватил мяч.
  • 35'
    Подберёзкин пошёл в активный прессинг Бабурина к линии штрафной площади, голкипер "Торпедо" смог эффектно развернуть полузащитника "Урала" и далее выполнил точный пас на левый фланг. 
  • 34'
    Подберёзкин с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви в борьбе с Нетфуллиным головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 33'
    Султонов вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем Мухаммад выполнил заброс к левому углу вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • 32'
    Быковский с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви под давлением Ле Таллека пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 31'
    Подберёзкин пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел не очень сильно и практически точно по центру, Бабурин выловил его без особого труда. 
  • 30'
    Эммерсон из центра поля выполнил заброс на ход Юшину к левому углу штрафной площади, Самсонов выиграл борьбу за мяч у Александра. 
  • 29'
    Из центра поля Кутепов выполнил безадресный заброс в центр штрафной площади, Алексеев немного размялся при игре на выходе. 
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    • 28'
      Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Бабурин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Самсонов на правой половине поля нарушил правила против Юшина. "Урал" тщательно готовится к стандарту. 
    • Угловой
      26'
      Каймаков с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Газинский сыграв головой "зажёг свечу", далее Алексеев сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 25'
      Султонов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Гогличидзе не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • Судья
      24'
      Игроки "Урала" вновь не очень удачно сыграли в центре поля, в итоге Караев по правой половине поля убежал в штрафную площадь, под давлением Эммерсона Давид оказался на газоне, Павел Кукуян сразу же показал, что никакого пенальти не будет. 
    • 23'
      Бевеев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ле Таллек головой выбил мяч на левый угол штрафной площади, Быковский опередил Енина, но затем уже перед Ильёй образовался Смольников, который не дал фланговому защитнику "Урала" обострить ситуацию на поле. 
    • 22'
      Подберёзкин по правой половине поля разогнал атаку и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Рамазан выполнил заброс на дальний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 21'
      Ошиблись игроки "Торпедо" при развитии атаки, Кутепов из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Нетфуллину по правому флангу, мяч улетел в аут. 
    • 20'
      Быковский с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Самсонов за счёт грамотной позиции перехватил мяч без всякого труда. 
    • 19'
      Эркинов выполнил заброс на ход Енину по правому флангу, Иван под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
    • Опасный момент
      18'
      Игроки "Торпедо" перехватили мяч в центре поля и сразу же Караев был отправлен в забег по правой половине поля, Давид вошёл в штрафную площадь и под давлением соперника пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 17'
      Мишкич от центрального круга выполнил заброс в центр штрафной площади, Бабурин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
    • Угловой
      16'
      Подберёзкин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Торпедо" вновь сыграли очень внимательно и очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • Опасный момент
      15'
      Подберёзкин выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Юшин спокойно подработал мяч, далее Александр сместился на более удобную для себя позицию и пробил в правый угол ворот, Бабурин в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 14'
      Бикфалви на половине поля соперника выиграл борьбу за мяч у Ле Таллека, далее Эрик выполнил передачу к центру штрафной площади на ход Юшину, Александр не успел набрать скорость, мяч при игре на выходе спокойно перехватил Бабурин. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Быковский перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Смольникова. 
    • Угловой
      12'
      Подберёзкин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, оттуда последовала скидка к дальнему углу вратарской, никто из игроков "Урала" так и не смог пробить по воротам. 
    • 11'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Юшину на правый угол штрафной площади от Бевеева, Кутепов в подкате выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Гаджимурадов в центре поля нарушил правила против Каймакова. Игроки "Торпедо" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      9'
      Угловой у ворот "Урала". Каймаков выполнил подачу на ближний угол вратарской, хозяева поля сыграли внимательно  и перехватили мяч без всякого труда. 
    • 8'
      Теперь уже из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади на ход Юшину, Бабурин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 7'
      Бикфалви отправился прессинговать Бабурина, который вышел за пределы штрафной площади, голкипер "Торпедо" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
    • 6'
      Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Гаджимурадову по левому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 5'
      Сегодня в Екатеринбурге довольно мало болельщиков на трибунах, но результаты "Урала" как раз не особо заставляют любителей футбола в сентябре приходить на матчи. 
    • 4'
      Газинский пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • Судья
      3'
      Бикфалви вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с Ле Таллеком Эрик оказался на газоне, Павел Кукуян показал, что нужно играть дальше. 
    • 2'
      Газинский из центра поля выполнил заброс на ход Бевееву по правому флангу, Мингиян не смог обработать мяч и упустил его в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между "Уралом" и "Торпедо" за важнейшие очки в борьбе за выживание. Сегодня никто не будет отбывать номер на поле, ведь очередное поражение может выставить приговор команде на вылет в Первую лигу. 
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Урал 0:0 Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Урал 0:0 Торпедо Москва

    Исход игры
    Урал
    75% (117)
    Ничья
    15.4% (24)
    Торпедо Москва
    9.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.83% (49)
    Меньше
    59.17% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    51.67% (62)
    Нет
    48.33% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Урал
    28.2% (44)
    2:1 Урал
    25.6% (40)
    1:1 Ничья
    8.3% (13)
    2:0 Урал
    5.8% (9)
    1:2 Торпедо Москва
    3.2% (5)
    0:0 Ничья
    2.6% (4)
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