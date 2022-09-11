Алексеев заигрался в своей штрафной площади, Енин в итоге поджал голкипера "Урала" и в момент выноса мяча Никита направил мяч в ногу сопернику, но мяч на счастье "Урала" отскочил в штангу.

Мишкич из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Гаджимурадов в касание сбросил мяч в центр штрафной площади, Бикфалви в касание пробил в левый угол ворот, Бабурин поймал мяч без особого труда.

Каймаков в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Газинского.

Подберёзкин со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Мишкич головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Бабурину.

Смольников при попытке перехватить передачу на левом фланге от Быковского подыграл себе рукой, Павел Кукуян всё видел и дал свисток в пользу "Урала".

Енин теперь уже в центре поля нарушил правила против Гогличидзе. Игроки "Урала" быстро разыграли стандарт.

Бевеев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви при обработке мяча подыграл себе рукой, теперь уже Павел Кукуян дал справедливый свисток в пользу "Торпедо".

Из центра поля Кутепов выполнил безадресный заброс в центр штрафной площади, Алексеев немного размялся при игре на выходе.

Эммерсон из центра поля выполнил заброс на ход Юшину к левому углу штрафной площади, Самсонов выиграл борьбу за мяч у Александра.

Подберёзкин пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел не очень сильно и практически точно по центру, Бабурин выловил его без особого труда.

Быковский с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви под давлением Ле Таллека пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Султонов вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем Мухаммад выполнил заброс к левому углу вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

Подберёзкин с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви в борьбе с Нетфуллиным головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Подберёзкин пошёл в активный прессинг Бабурина к линии штрафной площади, голкипер "Торпедо" смог эффектно развернуть полузащитника "Урала" и далее выполнил точный пас на левый фланг.

Подберёзкин с правой половины поля выполнил передачу на ход Бевееву на правый угол штрафной площади, Мингиян в свою очередь сразу же выполнил прострел в центр вратарской, Бабурин здорово сложился и перехватил мяч.

28' Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Бабурин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

27' Самсонов на правой половине поля нарушил правила против Юшина. "Урал" тщательно готовится к стандарту.

26' Каймаков с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Газинский сыграв головой "зажёг свечу", далее Алексеев сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

25' Султонов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Гогличидзе не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

24' Игроки "Урала" вновь не очень удачно сыграли в центре поля, в итоге Караев по правой половине поля убежал в штрафную площадь, под давлением Эммерсона Давид оказался на газоне, Павел Кукуян сразу же показал, что никакого пенальти не будет.

23' Бевеев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ле Таллек головой выбил мяч на левый угол штрафной площади, Быковский опередил Енина, но затем уже перед Ильёй образовался Смольников, который не дал фланговому защитнику "Урала" обострить ситуацию на поле.

22' Подберёзкин по правой половине поля разогнал атаку и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Рамазан выполнил заброс на дальний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

21' Ошиблись игроки "Торпедо" при развитии атаки, Кутепов из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Нетфуллину по правому флангу, мяч улетел в аут.

20' Быковский с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Самсонов за счёт грамотной позиции перехватил мяч без всякого труда.