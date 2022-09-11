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Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион: Зрители: 11112
Хетафе
2:1
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
0:0
14' Не забитый пенальти
Майораль Борха
41' Желтая карточка
Аленья Карлес
1:0
45' Гол
Унал Энес
2:0
48' Гол
Аленья Карлес
2:1
50' Гол
Браис Мендес
56' Желтая карточка
Иглесиас Хуан
74' Желтая карточка
Горосабел Андони
86' Желтая карточка
Дамиан Суарес
90' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
90'+10

Ход матча

14'
Майораль Борха
0:0
38'
 
Чо Мохамед-Али
Умар Садик
41'
Аленья Карлес
 
45'
Унал Энес
1:0
46'
 
Сильва Давид
Кубо Такефуса
46'
 
Браис Мендес
Туррьентес Беньят
48'
Аленья Карлес
(Унал Энес)
2:0
50'
2:1
Браис Мендес
(Чо Мохамед-Али)
52'
Иглесиас Хуан
Анхилери Фабрисио
 
56'
Иглесиас Хуан
 
60'
Сеоане Хайме
Альгобия Анхель
 
70'
Порту Кристиан
Майораль Борха
 
70'
Мунир Эль-Хаддади
Аленья Карлес
 
70'
 
Горосабел Андони
Сола Алекс
74'
 
Горосабел Андони
82'
 
Каррикабуру Хон
Сорлот Александр
86'
Дамиан Суарес
 
90'
Дуарте Домингуш
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Хетафе 14.7% (17)
X 23.3% (27)
Реал Сосьедад 62.1% (72)
0
выиграет Реал Сосьедад, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
6
Дуарте
Домингуш
23
Митрович
Стефан
4
Альварес
Гастон
22
Дамиан
Суарес
3
Анхилери
Фабрисио
11
Аленья
Карлес
16
Альгобия
Анхель
20
Максимович
Неманья
10
Унал
Энес
19
Майораль
Борха
1
Ремиро
Алехандро
2
Сола
Алекс
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
8
Мерино
Микель
3
Субименди
Мартин
22
Туррьентес
Беньят
14
Кубо
Такефуса
25
Умар
Садик
19
Сорлот
Александр
Хетафе
5-3-2
Реал Сосьедад
4-3-1-2

История личных встреч

Хетафе
Реал Сосьедад

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
1:1
П
0:1
П
1:2
П
2:2
П
2:0
П
2:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 2 0.4
Аленья Карлес 1 0.2
Альварес Гастон 1 0.2
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 2 0.4
Исак Александр 1 0.2
Умар Садик 1 0.2
Кубо Такефуса 1 0.2
Чо Мохамед-Али 0 0
Мерино Микель 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Арамбарри Мауро 1 1
Митрович Стефан 2 0
Дьене Даконам 2 0
Унал Энес 2 0
Майораль Борха 2 0
Дамиан Суарес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дуарте Домингуш 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосабел Андони 2 0
Мерино Микель 2 0
Субельдия Игор 2 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Браис Мендес 1 0
Субименди Мартин 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
27%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3
Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4
Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 15 - 5 15
2. Барселона Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
3. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Бетис Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
8. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Реал Сосьедад Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Валенсия Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
13. Мальорка Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
15. Альмерия Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Севилья Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
19. Эльче Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
20. Кадис Заявка 5 0 0 5 0 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Вальядолид Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
15. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Сельта Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Севилья Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Альмерия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Бетис Иглесиас Борха 6 (1)
Реал Мадрид Бензема Карим 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 99'
    Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 99'
    Браис Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
  • Фол, нарушение
    98'
    Браис Мендес наказан за толчок Унал Энес
  • 97'
    Хетафе начинает контратаку
  • 97'
    Дуарте Домингуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 97'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 97'
    Матч возобновлен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Хетафе 14.7% (17)
    X 23.3% (27)
    Реал Сосьедад 62.1% (72)
    0
    выиграет Реал Сосьедад, со счетом 1:2
    да
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    Прогнозы на матч Хетафе 2:1 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Хетафе
    14.7% (17)
    Ничья
    23.3% (27)
    Реал Сосьедад
    62.1% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (75)
    Нет
    34.21% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    29.3% (34)
    0:1 Реал Сосьедад
    27.6% (32)
    1:1 Ничья
    20.7% (24)
    2:1 Хетафе
    8.6% (10)
    1:0 Хетафе
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:3 Реал Сосьедад
    2.6% (3)
    0:2 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
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