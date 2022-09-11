Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Матч возобновлен

94' Ох, нехорошо это выглядит. Унал Энес получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Сегодняшная посещаемость составляет 11112 болельщиков

92' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Хетафе

88' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Каррикабуру Хон нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

87' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мерино Микель и попал в каркас ворот!

86' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Глупую желтую получил Дамиан Суарес за то, что отбил ногой мяч после свистка

86' Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Удар от ворот произведет Хетафе

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Муньос Айхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хон Пачеко выиграл воздушное противоборство у Унал Энес

83' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

83' Сильва Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Порту Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Сеоане Хайме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Сильва Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Дуарте Домингуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Иглесиас Хуан из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

74' Горосабел Андони получил желтую карточку от судьи

74' Сорлот Александр нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

73' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' ШТАНГА! Так было близко к голу - Унал Энес нанес удар в каркас ворот!

72' Сеоане Хайме создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

72' Дамиан Суарес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Аленья Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

66' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Унал Энес выиграл воздушное противоборство у Хон Пачеко.

63' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

63' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Хетафе

62' Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Матч возобновлен

60' Анхель Альгобиа получил травму и заменен. Сеоане Хайме выходит на поле.

60' Анхель Альгобиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Хорошую попытку сделал Мерино Микель . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Браис Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Сорлот Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Сильва Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Мерино Микель нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

56' Иглесиас Хуан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Митрович Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Матч возобновлен

51' Анхилери Фабрисио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Г О О О О Л - Аленья Карлес забивает с левой ноги!

48' Унал Энес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Беньят Туррьентес уходит с поля и его заменяет Браис Мендес