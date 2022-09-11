Тройная замена в составе "Локомотива": вместо Максима Ненахова, Джирано Керка и Ивана Игнатьева на поле вышли Марио Митай, Педро Габриэл и Марко Раконьяц.

ГО-О-О-О-ОЛ забивает снова "Факел" после подачи стандарта, но взятие ворот Брызгалова отменено из-за офсайда.

ОПАСНО! Аппаев должен был забивать после столкновения Худякова и Едвая, но засуетился форвард и не поразил ворота "железнодорожников".

Очень тяжело "Локомотив" выглядит сейчас. Подавлена команда в психологическом плане, но надо искать какие-то резервы и бороться.

Нет, снова на ближнюю штангу следовала подача от флажка, но там чётко дежурит Аппаев.

При первой возможности "Факел" стремится улетать в контратаку под рёв трибун. Но не всегда эти контрнаступления получаются опасными.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Ираклий Квеквескири!!! Вот так так! Ошиблись гости у своей штрафной площади, а подобравший игровой снаряд Квеквескири смело пошёл в прорыв на левый край штрафной площади, проскочив мимо двух соперников, после чего с острого угла пробил Худякова.

Разбит нос у Квеквескири. Видимо, во время бурного празднования гола он пострадал.

Двойная замена в составе "Факела": на поле появились Игорь Калинин и Роман Акбашев, заменив Василия Черова и Олега Дмитриева.

Страсти полыхнули в середине поля после столкновения Баринова и Квеквескири. Пяткой попал Дмитрий в подбородок лежащему Ираклию.

По жёлтой карточке за неспортивное поведение пока что получили Баринов и Мендель.

Будет ли удаление Баринова за грубость? Видеоассистенты Владислава Безбородова пересматривают повторы.

Нет, всё-таки намеренной грубости со стороны Баринова судьи не усмотрели, так что команды продолжат игру в полных составах.

В составе "Факела" также произошла одна замена в перерыве: вместо Георгия Гонгадзе встречу продолжает Максим Максимов.

Активно "Факел" снова старается играть в атаку. Играть на сохранение минимального преимущества воронежцы не планируют.

Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали гости. Со стандарта последовала подача в штрафную площадку, но защитники "Факела" отбились.

Дмитрий Пятибратов очень эмоционален в эти минуты. Этот тренер имеет шанс получить постоянную работу главным тренером воронежцев, если победит.

Болельщики на трибунах, тем временем, снова начали развлекаться, изображая волну. Отточено это дело здесь до идеала.

ОПАСНО! Камано с дальней дистанции хлёстко пробил в правый нижний угол, но Свинов в броске перевёл мяч на угловой.

Уверенно хозяева поля отбились после подачи углового, попытавшись после этого провести разящую контратаку, но не вышло.

Камано снова пробивал по воротам с дальней дистанции, но на этот раз уже не получилось так опасно - мимо цели игровой снаряд полетел.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Факел" минимально пока что обыгрывает "Локомотив". Отдыхаем...

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Евгений Морозов!!!

А вот и гол в раздевалку! Штрафной удар из глубины поля пошёл в штрафную площадку гостей, где после серии скидок Морозов практически с линии вратарской площади головой отправил мяч под перекладину. Защитники "Локомотива" смотрели футбол из первых рядов.

45' ОПАСНО! Магкеев здорово забросил мяч вперёд на ход Ненахову, который по центральной оси ворвался в штрафную площадку, но с 13 метров пробил с левой ноги мимо ворот.

45' Игнатьев до конца поролся в чужой штрафной площадке, но сумел лишь нарушить правила против Брызгалова. Надо бы немного аккуратней действовать Ивану, иначе "Локо" может остаться в численном меньшинстве.

45' Стараются активно действовать обе команды в компенсированное время. Всем хотелось бы забить гол в раздевалку, который очень повысил бы настроение половине футболистов на поле.

45' Угловой заработали "железнодорожники", стараниями Игнатьева. Подача стандартного положения следовала на ближнюю штангу, но там отработал на оборону Аппаев.

45' 5 минут компенсировано.

44' Гонгадзе нашёл возможность для дальнего удара, но мяч полетел практически по центра ворот, где и находился Худяков, который со второй попытки зафиксировал мяч в своих перчатках.

43' Множество стыков в середине поля остаётся. Игрокам, которые уже имеют жёлтые карточки, стоило бы действовать осторожней.

42' "Факел" смотрится достаточно бодро под конец первого тайма, продолжая активно прессинговать своих соперников высоко на чужой половине поля.

41' Кстати, после незасчитанного гола "Локомотива" по какой-то причине завёлся в своей технической зоне Дмитрий Пятибратов, за что также получил в свой пассив предупреждение.

40' В середине поля Игнатьев зачем-то ударил по ахиллу Шлякова, за что немедленно получил от арбитра жёлтую карточку.

39' Видеоассистенты главного арбитра на этот раз не стали брать долгую паузу, выяснив, что офсайд в предыдущем эпизоде имел место.

38' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Джирано Керк!!!

Заброс в штрафную площадку прошёл на голландца, который мастерски обработал мяч и пробил с разворота в "девятку", но празднование начинать не стоит - судьи зафиксировали офсайд.

37' Не думаю, что ничья в этой встрече устроит одну из команд. Турнирная ситуация должны вынуждать футболистов играть только на победу.

36' Морозов получил повреждение в предыдущем эпизоде после попадания в грудь локтем от Ненахова, но судьи считают, что это не повод для назначения пенальти.

35' Свой первый угловой на левом фланге воронежцы заработали, стараниями Аппаева. От флажка следовала подача на дальнюю штангу, но там до мяча никто не добрался.

34' Волну запустили на трибунах воронежские болельщики - очень эффектно она смотрится на заполненном стадионе.

33' Аппаев пока что малозаметен на поле, хотя если за ним отдельно понаблюдать, можно заметить, как Хызыр старается, очень много беговой работы выполняя.

32' Худякову потребовалась медицинская помощь по итогам предыдущего эпизода. Но визуально кажется, что вратарю не потребуется вынужденная замена.

31' Гонгадзе до конца в чужой штрафной площадке шёл в борьбу, столкнувшись с Худяковым, за что получил жёлтую карточку.

30' Многие ждали от этого матча большого количества забитых голов, но первая треть матча закончилась без них, с минимальным количеством опасных моментов.

29' Квеквескири получил какое-то повреждение в борьбе с двумя соперниками, так что футболисту надо дать время, чтобы он перетерпел боль.

28' Вышел мяч за лицевую линию поля у ворот "Локомотива". Гости намеревались разыграть мяч накоротке, но из-за прессинга "Факела" отказались от этого решения - Худяков просто выбьет мяч в поле.

27' Аппаев агрессивно работал в прессинге у чужой штрафной площади, стремясь заставить Худякова ошибиться, но молодой вратарь всё же выбил мяч далеко на чужую половину поля.

26' Миранчук теперь выполнял заброс в направление Камано на левый фланг атаки "Локомотивам", но там уже защитники "Факела" уверенно сработали - мяч был выбит в аут.

25' От центральной линии теперь следовал заброс на правый край штрафной площади, куда мчался Керк, но первым к игровому снаряду успел сработавший на выходе Свинов.

24' Игнатьев пытался выполнить обостряющий вертикальный пас к чужой штрафной площади, но слишком наивным было это решение - защитники воронежцев спокойно сработали на перехвате.

23' Брызгалов пострадал в одном из жёстких единоборств, появилась кровь у него под носом. Но пока ничего критического, поэтому встреча не останавливается.

22' Снова тысячи болельщиков на трибунах начали дружно скандировать: "Факел, Факел!" Местная команда начала больше владеть мячом, но без особого продвижения вперёд.

21' Борьба начинает вязнуть в середине поля. "Локомотиву" уже сложно стало начинать свои позиционные атаки - пространства для манёвров стало куда меньше для москвичей.

20' Йозеф Циннбауэр активно что-то подсказывает своим подопечным у кромки поля. Дмитрий Пятибратов ведёт себя более спокойно.

19' Передача на Керка прошла по правому флангу, который сместился к лицевой линии и подавал мяч в штрафную площадку, но там Свинов уверенно сработал на выходе.

18' Постепенно стартовый сумбур встречи стихает. Но сейчас Суслов перестарался с подкатом в середине поля, получив жёлтую карточку за грубую игру.

17' Гонгадзе в ответной атаке пытался обострить игру на правом фланге "Факела", но под прессингом двух соперников выпустил мяч за боковую линию поля.

16' Миранчук с короткого разбега пробивал на исполнение, но мяч полетел на правым верхним углом ворот.

15' Нет, Безбородов решил, что всё-таки это не пенальти, оставив своё первоначальное решение - будет пробит штрафной удар. Болельщики "Факела" могут выдохнуть с облегчением.

14' Очень сложный эпизод для судей. Воронежская публика свистит, стараясь создавать давление на судейскую бригаду.

13' Традиционно уже затягивается пауза на просмотр видеоповтора. Владислав Безбородов пошёл лично к монитору смотреть данный эпизод.

12' Судьи взяли паузу, считая, что фол мог быть всё-таки совершён на линии штрафной площади, а в таком случае должен будет назначен пенальти.

11' Керк заработал штрафной удар прямо у линии чужой штрафной площади, правее центральной оси. Это может быть очень опасно.

10' Первый угловой в матче на правом фланге заработали "железнодорожники". Подача следовала на ближнюю штангу в направлении Едвая, но там всё-таки выше выпрыгнул Черов.

9' В ответной атаке после резкой передачи к левому краю штрафной площади Квеквескири неудачно попытался пробить по воротам, промахнувшись по мячу. Снаряд подхватил Шляков, но его выстрел был блокирован соперником.

8' Худяков выполнил длиннющий пас на левый край чужой штрафной площади, куда ворвался Игнатьев, но под прессингом защитника пробил немного неточно.

7' "Локомотив" пока что стремиться обострять игру только через левый край, но "Факел" постепенно приспосабливается к этому.

6' Дмитриеву удалось отобрать мяч на чужой половине поля, после чего он наносил дальний удар, но снаряд попал в Магкеева и мог уйти на угловой, но Худякову удалось в броске поймать мяч на лицевой линии.

5' Постепенно "Локомотив" начинает доминировать в середине поля, забирая все подборы. Игроки "Факела" много и активно бегают, но прессингом задавить "железнодорожников" не получается.

4' Стараются обе команды действовать максимально агрессивно в атаку, не задерживаясь в центре поля. Дмитриев сейчас переусердствовал в борьбе за мяч в борьбе с Камано, получив первую жёлтую карточку в этой встрече.

3' ОПАСНО! Игнатьев ворвался на левый край штрафной площади с мячом, после чего пробивал с острого угла в дальний верхний угол - мяч прошёл рядом с "девяткой".

2' Первый фол на чужой половине поля совершили воронежцы. Видно, что "огоньки" начали встречу с горящими глазами. Снова заполнены практически до отказа трибуны местного стадиона.