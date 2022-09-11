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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Факел
2:0
Второй тайм: 74'
Локомотив Москва
0'
4' Желтая карточка
Дмитриев Олег
18' Желтая карточка
Суслов Кирилл
30' Желтая карточка
Гонгадзе Георгий
40' Желтая карточка
Игнатьев Иван
1:0
45' Гол
Морозов Евгений
2:0
58' Гол
Квеквескири Ираклий
63' Желтая карточка
Мендель Андрей
65' Желтая карточка
Баринов Дмитрий
2:0. Гол Ираклия Квеквескири (ви...
1:0. Гол Евгения Морозова (видео...
Незасчитанный гол Керка (видео)....

Ход матча

4'
Дмитриев Олег
 
18'
Суслов Кирилл
 
30'
Гонгадзе Георгий
 
40'
 
Игнатьев Иван
45'
Морозов Евгений
1:0
46'
Максимов Максим
Гонгадзе Георгий
 
46'
 
Марадишвили Константин
Миранчук Антон
58'
Квеквескири Ираклий
2:0
58'
Калинин Игорь
Черов Василий
 
58'
Акбашев Роман
Дмитриев Олег
 
63'
Мендель Андрей
 
65'
 
Баринов Дмитрий
66'
 
Раконьяц Марко
Ненахов Максим
66'
 
Митай Марио
Керк Джирано
67'
 
Pedrinho VI4
Игнатьев Иван
72'
Шаваев Алихан
Квеквескири Ираклий
 
Прогнозы 151
Факел 13.9% (21)
X 25.2% (38)
Локомотив Москва 60.9% (92)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Локомотив Москва
3.26
9.00
20.00
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Свинов
Илья
85
Морозов
Евгений
15
Суслов
Кирилл
92
Брызгалов
Сергей
2
Черов
Василий
18
Мендель
Андрей
5
Шляков
Евгений
34
Дмитриев
Олег
33
Квеквескири
Ираклий
14
Аппаев
Хызыр
21
Гонгадзе
Георгий
53
Худяков
Даниил
24
Ненахов
Максим
16
Едвай
Тин
4
Магкеев
Станислав
71
Тикнизян
Наир
6
Баринов
Дмитрий
69
Куликов
Даниил
7
Керк
Джирано
11
Миранчук
Антон
25
Камано
Франсуа
9
Игнатьев
Иван
Факел
3-3-2-2
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Факел
Локомотив Москва

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 3 0.33
Гонгадзе Георгий 2 (1) 0.22
Дашаев Аслан 2 0.22
Акбашев Роман 2 0.22
Альшин Ильнур 1 0.11
Морозов Евгений 1 0.11
Шляков Евгений 0 0
Божин Сергей 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 4 (4) 0.44
Игнатьев Иван 3 0.33
Керк Джирано 2 0.22
Марадишвили Константин 2 0.22
Камано Франсуа 1 0.11
Изидор Вильсон 1 0.11
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акбашев Роман 3 0
Божин Сергей 3 0
Квеквескири Ираклий 2 0
Магаль Руслан 2 0
Мендель Андрей 2 0
Дмитриев Олег 2 0
Гонгадзе Георгий 2 0
Суслов Кирилл 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Черов Василий 1 0
Максимов Максим 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 2 1
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Мампасси Марк 1 1
Миранчук Антон 2 0
Камано Франсуа 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Карпукас Артём 2 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
7
88%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
50%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
18%
2
15%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
4
36%
2
15%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Пропущено

18
15
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
6
33%
4
27%
61-75
4
22%
8
53%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1
Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 3 20
2. ЦСКА Москва Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
3. Краснодар Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
4. Спартак Москва Заявка 8 5 1 2 19 - 7 16
5. Сочи Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
6. Ростов Заявка 8 4 4 0 13 - 9 16
7. Динамо Москва Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
8. Пари НН Заявка 9 3 3 3 16 - 16 12
9. Ахмат Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
10. Крылья Советов Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Локомотив Москва 0:2 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
12. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
13. Химки Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Факел 2:0 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
15. Урал Заявка 9 1 1 7 4 - 17 4
16. Торпедо Москва Заявка 9 0 1 8 4 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Сочи Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва 0:2 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел 2:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
15. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Крылья Советов Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Локомотив Москва 0:2 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел 2:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 7 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 12 (1)
ЦСКА Москва Медина Хесус 7 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 5
Урал Егорычев Андрей 1 3
Пари НН Сулейманов Тимур 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 4
Урал Мишкич Даниэль 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    75'
    Четвёртая замена в составе "Факела": вместо Ираклия Квеквескири на поле вышел Алихан Шаваев.
  • 73'
    Нет, снова на ближнюю штангу следовала подача от флажка, но там чётко дежурит Аппаев.
  • Угловой
    72'
    Угловой на правом фланге заработали "железнодорожники". Возможно, стандартное положение поможет москвичам спастись?
  • 71'
    Очень тяжело "Локомотив" выглядит сейчас. Подавлена команда в психологическом плане, но надо искать какие-то резервы и бороться.
  • Опасный момент
    69'
    ОПАСНО! Аппаев должен был забивать после столкновения Худякова и Едвая, но засуетился форвард и не поразил ворота "железнодорожников".
  • Офсайд
    67'
    ГО-О-О-О-ОЛ забивает снова "Факел" после подачи стандарта, но взятие ворот Брызгалова отменено из-за офсайда.
  • Замена
    66'
    Тройная замена в составе "Локомотива": вместо Максима Ненахова, Джирано Керка и Ивана Игнатьева на поле вышли Марио Митай, Педро Габриэл и Марко Раконьяц.
  • 65'
    Нет, всё-таки намеренной грубости со стороны Баринова судьи не усмотрели, так что команды продолжат игру в полных составах.
  • Видеоповтор
    64'
    Будет ли удаление Баринова за грубость? Видеоассистенты Владислава Безбородова пересматривают повторы.
  • Желтая карточка
    63'
    По жёлтой карточке за неспортивное поведение пока что получили Баринов и Мендель.
  • Травма, повреждение
    62'
    Страсти полыхнули в середине поля после столкновения Баринова и Квеквескири. Пяткой попал Дмитрий в подбородок лежащему Ираклию.
  • Замена
    60'
    Двойная замена в составе "Факела": на поле появились Игорь Калинин и Роман Акбашев, заменив Василия Черова и Олега Дмитриева.
  • Травма, повреждение
    59'
    Разбит нос у Квеквескири. Видимо, во время бурного празднования гола он пострадал.
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Ираклий Квеквескири!!!
    Вот так так! Ошиблись гости у своей штрафной площади, а подобравший игровой снаряд Квеквескири смело пошёл в прорыв на левый край штрафной площади, проскочив мимо двух соперников, после чего с острого угла пробил Худякова.
  • 57'
    При первой возможности "Факел" стремится улетать в контратаку под рёв трибун. Но не всегда эти контрнаступления получаются опасными.
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    • 56'
      Камано снова пробивал по воротам с дальней дистанции, но на этот раз уже не получилось так опасно - мимо цели игровой снаряд полетел.
    • Угловой
      55'
      Уверенно хозяева поля отбились после подачи углового, попытавшись после этого провести разящую контратаку, но не вышло.
    • Опасный момент
      54'
      ОПАСНО! Камано с дальней дистанции хлёстко пробил в правый нижний угол, но Свинов в броске перевёл мяч на угловой.
    • 53'
      Болельщики на трибунах, тем временем, снова начали развлекаться, изображая волну. Отточено это дело здесь до идеала.
    • 52'
      Дмитрий Пятибратов очень эмоционален в эти минуты. Этот тренер имеет шанс получить постоянную работу главным тренером воронежцев, если победит.
    • Фол, нарушение
      50'
      Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали гости. Со стандарта последовала подача в штрафную площадку, но защитники "Факела" отбились.
    • 49'
      Активно "Факел" снова старается играть в атаку. Играть на сохранение минимального преимущества воронежцы не планируют.
    • Замена
      48'
      В составе "Факела" также произошла одна замена в перерыве: вместо Георгия Гонгадзе встречу продолжает Максим Максимов.
    • Замена
      47'
      Одна замена произошла в составе "Локомотива": вместо Антона Миранчука встречу продолжает Константин Марадишвили.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Факел" минимально пока что обыгрывает "Локомотив". Отдыхаем...
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Евгений Морозов!!!
      А вот и гол в раздевалку! Штрафной удар из глубины поля пошёл в штрафную площадку гостей, где после серии скидок Морозов практически с линии вратарской площади головой отправил мяч под перекладину. Защитники "Локомотива" смотрели футбол из первых рядов.
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! Магкеев здорово забросил мяч вперёд на ход Ненахову, который по центральной оси ворвался в штрафную площадку, но с 13 метров пробил с левой ноги мимо ворот.
    • Фол, нарушение
      45'
      Игнатьев до конца поролся в чужой штрафной площадке, но сумел лишь нарушить правила против Брызгалова. Надо бы немного аккуратней действовать Ивану, иначе "Локо" может остаться в численном меньшинстве.
    • 45'
      Стараются активно действовать обе команды в компенсированное время. Всем хотелось бы забить гол в раздевалку, который очень повысил бы настроение половине футболистов на поле.
    • Угловой
      45'
      Угловой заработали "железнодорожники", стараниями Игнатьева. Подача стандартного положения следовала на ближнюю штангу, но там отработал на оборону Аппаев.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут компенсировано.
    • Опасный момент
      44'
      Гонгадзе нашёл возможность для дальнего удара, но мяч полетел практически по центра ворот, где и находился Худяков, который со второй попытки зафиксировал мяч в своих перчатках.
    • 43'
      Множество стыков в середине поля остаётся. Игрокам, которые уже имеют жёлтые карточки, стоило бы действовать осторожней.
    • 42'
      "Факел" смотрится достаточно бодро под конец первого тайма, продолжая активно прессинговать своих соперников высоко на чужой половине поля.
    • Желтая карточка
      41'
      Кстати, после незасчитанного гола "Локомотива" по какой-то причине завёлся в своей технической зоне Дмитрий Пятибратов, за что также получил в свой пассив предупреждение.
    • Желтая карточка
      40'
      В середине поля Игнатьев зачем-то ударил по ахиллу Шлякова, за что немедленно получил от арбитра жёлтую карточку.
    • Видеоповтор
      39'
      Видеоассистенты главного арбитра на этот раз не стали брать долгую паузу, выяснив, что офсайд в предыдущем эпизоде имел место.
    • Офсайд
      38'

      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Джирано Керк!!!
      Заброс в штрафную площадку прошёл на голландца, который мастерски обработал мяч и пробил с разворота в "девятку", но празднование начинать не стоит - судьи зафиксировали офсайд.

    • 37'
      Не думаю, что ничья в этой встрече устроит одну из команд. Турнирная ситуация должны вынуждать футболистов играть только на победу.
    • Травма, повреждение
      36'
      Морозов получил повреждение в предыдущем эпизоде после попадания в грудь локтем от Ненахова, но судьи считают, что это не повод для назначения пенальти.
    • Угловой
      35'
      Свой первый угловой на левом фланге воронежцы заработали, стараниями Аппаева. От флажка следовала подача на дальнюю штангу, но там до мяча никто не добрался.
    • 34'
      Волну запустили на трибунах воронежские болельщики - очень эффектно она смотрится на заполненном стадионе.
    • 33'
      Аппаев пока что малозаметен на поле, хотя если за ним отдельно понаблюдать, можно заметить, как Хызыр старается, очень много беговой работы выполняя.
    • Травма, повреждение
      32'
      Худякову потребовалась медицинская помощь по итогам предыдущего эпизода. Но визуально кажется, что вратарю не потребуется вынужденная замена.
    • Желтая карточка
      31'
      Гонгадзе до конца в чужой штрафной площадке шёл в борьбу, столкнувшись с Худяковым, за что получил жёлтую карточку.
    • 30'
      Многие ждали от этого матча большого количества забитых голов, но первая треть матча закончилась без них, с минимальным количеством опасных моментов.
    • Травма, повреждение
      29'
      Квеквескири получил какое-то повреждение в борьбе с двумя соперниками, так что футболисту надо дать время, чтобы он перетерпел боль.
    • 28'
      Вышел мяч за лицевую линию поля у ворот "Локомотива". Гости намеревались разыграть мяч накоротке, но из-за прессинга "Факела" отказались от этого решения - Худяков просто выбьет мяч в поле.
    • 27'
      Аппаев агрессивно работал в прессинге у чужой штрафной площади, стремясь заставить Худякова ошибиться, но молодой вратарь всё же выбил мяч далеко на чужую половину поля.
    • 26'
      Миранчук теперь выполнял заброс в направление Камано на левый фланг атаки "Локомотивам", но там уже защитники "Факела" уверенно сработали - мяч был выбит в аут.
    • 25'
      От центральной линии теперь следовал заброс на правый край штрафной площади, куда мчался Керк, но первым к игровому снаряду успел сработавший на выходе Свинов.
    • 24'
      Игнатьев пытался выполнить обостряющий вертикальный пас к чужой штрафной площади, но слишком наивным было это решение - защитники воронежцев спокойно сработали на перехвате.
    • Травма, повреждение
      23'
      Брызгалов пострадал в одном из жёстких единоборств, появилась кровь у него под носом. Но пока ничего критического, поэтому встреча не останавливается.
    • 22'
      Снова тысячи болельщиков на трибунах начали дружно скандировать: "Факел, Факел!" Местная команда начала больше владеть мячом, но без особого продвижения вперёд.
    • 21'
      Борьба начинает вязнуть в середине поля. "Локомотиву" уже сложно стало начинать свои позиционные атаки - пространства для манёвров стало куда меньше для москвичей.
    • 20'
      Йозеф Циннбауэр активно что-то подсказывает своим подопечным у кромки поля. Дмитрий Пятибратов ведёт себя более спокойно.
    • 19'
      Передача на Керка прошла по правому флангу, который сместился к лицевой линии и подавал мяч в штрафную площадку, но там Свинов уверенно сработал на выходе.
    • Желтая карточка
      18'
      Постепенно стартовый сумбур встречи стихает. Но сейчас Суслов перестарался с подкатом в середине поля, получив жёлтую карточку за грубую игру.
    • 17'
      Гонгадзе в ответной атаке пытался обострить игру на правом фланге "Факела", но под прессингом двух соперников выпустил мяч за боковую линию поля.
    • Опасный момент
      16'
      Миранчук с короткого разбега пробивал на исполнение, но мяч полетел на правым верхним углом ворот.
    • Судья
      15'
      Нет, Безбородов решил, что всё-таки это не пенальти, оставив своё первоначальное решение - будет пробит штрафной удар. Болельщики "Факела" могут выдохнуть с облегчением.
    • Видеоповтор
      14'
      Очень сложный эпизод для судей. Воронежская публика свистит, стараясь создавать давление на судейскую бригаду.
    • Видеоповтор
      13'
      Традиционно уже затягивается пауза на просмотр видеоповтора. Владислав Безбородов пошёл лично к монитору смотреть данный эпизод.
    • Видеоповтор
      12'
      Судьи взяли паузу, считая, что фол мог быть всё-таки совершён на линии штрафной площади, а в таком случае должен будет назначен пенальти.
    • Фол, нарушение
      11'
      Керк заработал штрафной удар прямо у линии чужой штрафной площади, правее центральной оси. Это может быть очень опасно.
    • Угловой
      10'
      Первый угловой в матче на правом фланге заработали "железнодорожники". Подача следовала на ближнюю штангу в направлении Едвая, но там всё-таки выше выпрыгнул Черов.
    • 9'
      В ответной атаке после резкой передачи к левому краю штрафной площади Квеквескири неудачно попытался пробить по воротам, промахнувшись по мячу. Снаряд подхватил Шляков, но его выстрел был блокирован соперником.
    • 8'
      Худяков выполнил длиннющий пас на левый край чужой штрафной площади, куда ворвался Игнатьев, но под прессингом защитника пробил немного неточно.
    • 7'
      "Локомотив" пока что стремиться обострять игру только через левый край, но "Факел" постепенно приспосабливается к этому.
    • 6'
      Дмитриеву удалось отобрать мяч на чужой половине поля, после чего он наносил дальний удар, но снаряд попал в Магкеева и мог уйти на угловой, но Худякову удалось в броске поймать мяч на лицевой линии.
    • 5'
      Постепенно "Локомотив" начинает доминировать в середине поля, забирая все подборы. Игроки "Факела" много и активно бегают, но прессингом задавить "железнодорожников" не получается.
    • Желтая карточка
      4'
      Стараются обе команды действовать максимально агрессивно в атаку, не задерживаясь в центре поля. Дмитриев сейчас переусердствовал в борьбе за мяч в борьбе с Камано, получив первую жёлтую карточку в этой встрече.
    • Опасный момент
      3'
      ОПАСНО! Игнатьев ворвался на левый край штрафной площади с мячом, после чего пробивал с острого угла в дальний верхний угол - мяч прошёл рядом с "девяткой".
    • Фол, нарушение
      2'
      Первый фол на чужой половине поля совершили воронежцы. Видно, что "огоньки" начали встречу с горящими глазами. Снова заполнены практически до отказа трибуны местного стадиона.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Евгений Морозов бьет в цель!
    • Желтая карточка
      40'
      Игнатьев Иван получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      39'
      ГОООООЛ Локомотив Москва забивает
    • Желтая карточка
      30'
      Гонгадзе Георгий получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Суслов Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      4'
      Дмитриев Олег получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Факел 2:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Факел
    13.9% (21)
    Ничья
    25.2% (38)
    Локомотив Москва
    60.9% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.93% (66)
    Меньше
    44.07% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    77.97% (92)
    Нет
    22.03% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    27.2% (41)
    1:1 Ничья
    19.2% (29)
    0:1 Локомотив Москва
    8.6% (13)
    1:3 Локомотив Москва
    6.6% (10)
    0:2 Локомотив Москва
    4.6% (7)
    2:2 Ничья
    3.3% (5)
    2:1 Факел
    2% (3)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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    Локомотив Москва
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