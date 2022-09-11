Стадион: Центральный стадион профсоюзов
2:0
Второй тайм: 74'
0'
4' Желтая карточкаДмитриев Олег
18' Желтая карточкаСуслов Кирилл
30' Желтая карточкаГонгадзе Георгий
40' Желтая карточкаИгнатьев Иван
1:0
45' ГолМорозов Евгений
2:0
58' ГолКвеквескири Ираклий
63' Желтая карточкаМендель Андрей
65' Желтая карточкаБаринов Дмитрий
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Ход матча
18'
30'
40'
45'
1:0
58'
63'
65'
14
Аппаев
Хызыр
16
Едвай
Тин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dmitri Pyatibratov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Митай МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
-
29 Pedrinho VI4
-
Главный тренер: Циннбауэр Йозеф
История личных встреч
Факел
Локомотив Москва
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|3
|0.33
|Гонгадзе Георгий
|2 (1)
|0.22
|Дашаев Аслан
|2
|0.22
|Акбашев Роман
|2
|0.22
|Альшин Ильнур
|1
|0.11
|Морозов Евгений
|1
|0.11
|Шляков Евгений
|0
|0
|Божин Сергей
|0
|0
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|4 (4)
|0.44
|Игнатьев Иван
|3
|0.33
|Керк Джирано
|2
|0.22
|Марадишвили Константин
|2
|0.22
|Камано Франсуа
|1
|0.11
|Изидор Вильсон
|1
|0.11
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акбашев Роман
|3
|0
|Божин Сергей
|3
|0
|Квеквескири Ираклий
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Мендель Андрей
|2
|0
|Дмитриев Олег
|2
|0
|Гонгадзе Георгий
|2
|0
|Суслов Кирилл
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
|Максимов Максим
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Мампасси Марк
|1
|1
|Миранчук Антон
|2
|0
|Камано Франсуа
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
7
88%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
50%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
18%
2
15%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
4
36%
2
15%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
31%
76-90
Пропущено
18
15
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
6
33%
4
27%
61-75
4
22%
8
53%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1
Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|3.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 7
|16
|5.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|6.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 9
|16
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|8.
|Пари НН
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Локомотив Москва
|0:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 18
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Факел
|2:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|0:2 Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|2:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Локомотив Москва
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|2:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|7 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|12 (1)
|ЦСКА Москва
|Медина Хесус
|7 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|7 (1)
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Урал
|Егорычев Андрей
|1 3
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|4
|Урал
|Мишкич Даниэль
|4
Прогнозы на матч Факел 2:0 Локомотив Москва
Исход игры
Факел
13.9% (21)
Ничья
25.2% (38)
Локомотив Москва
60.9% (92)
Тотал 2.5
Больше
55.93% (66)
Меньше
44.07% (52)
Обе команды забьют
Да
77.97% (92)
Нет
22.03% (26)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
27.2% (41)
1:1 Ничья
19.2% (29)
0:1 Локомотив Москва
8.6% (13)
1:3 Локомотив Москва
6.6% (10)
0:2 Локомотив Москва
4.6% (7)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:1 Факел
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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