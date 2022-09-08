Стадион: Центральный стадион профсоюзов
Позже
История личных встреч
Факел
Локомотив Москва
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|3
|0.38
|Гонгадзе Георгий
|2 (1)
|0.25
|Дашаев Аслан
|2
|0.25
|Акбашев Роман
|2
|0.25
|Альшин Ильнур
|1
|0.13
|Шляков Евгений
|0
|0
|Божин Сергей
|0
|0
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|4 (4)
|0.5
|Игнатьев Иван
|3
|0.38
|Керк Джирано
|2
|0.25
|Марадишвили Константин
|2
|0.25
|Камано Франсуа
|1
|0.13
|Изидор Вильсон
|1
|0.13
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акбашев Роман
|3
|0
|Божин Сергей
|3
|0
|Квеквескири Ираклий
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Мендель Андрей
|2
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
|Максимов Максим
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Мампасси Марк
|1
|1
|Миранчук Антон
|2
|0
|Камано Франсуа
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
7
88%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
50%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
18%
2
15%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
4
36%
2
15%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
31%
76-90
Пропущено
18
15
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
6
33%
4
27%
61-75
4
22%
8
53%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1
Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|4.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 9
|16
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|15 - 7
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 7
|16
|7.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 18
|9
|12.
|Пари НН
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|14.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 19
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 17
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|6.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|6.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Прогнозы на матч Факел - Локомотив Москва
Исход игры
Факел
3.8% (2)
Ничья
36.5% (19)
Локомотив Москва
59.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
56% (28)
Меньше
44% (22)
Обе команды забьют
Да
90% (45)
Нет
10% (5)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
34.6% (18)
1:1 Ничья
32.7% (17)
1:3 Локомотив Москва
9.6% (5)
0:1 Локомотив Москва
5.8% (3)
2:3 Локомотив Москва
3.8% (2)
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