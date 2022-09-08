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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Факел
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 50
Факел 4% (2)
X 36% (18)
Локомотив Москва 60% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Локомотив Москва
3.04
3.68
2.90
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Факел
Локомотив Москва

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 3 0.38
Гонгадзе Георгий 2 (1) 0.25
Дашаев Аслан 2 0.25
Акбашев Роман 2 0.25
Альшин Ильнур 1 0.13
Шляков Евгений 0 0
Божин Сергей 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 4 (4) 0.5
Игнатьев Иван 3 0.38
Керк Джирано 2 0.25
Марадишвили Константин 2 0.25
Камано Франсуа 1 0.13
Изидор Вильсон 1 0.13
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акбашев Роман 3 0
Божин Сергей 3 0
Квеквескири Ираклий 2 0
Магаль Руслан 2 0
Мендель Андрей 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Черов Василий 1 0
Максимов Максим 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 2 1
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Мампасси Марк 1 1
Миранчук Антон 2 0
Камано Франсуа 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Карпукас Артём 2 0
Керк Джирано 1 0
Куликов Даниил 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
7
88%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
50%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
18%
2
15%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
4
36%
2
15%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Пропущено

18
15
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
6
33%
4
27%
61-75
4
22%
8
53%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1
Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 3 20
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Краснодар Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
4. Ростов Заявка 8 4 4 0 13 - 9 16
5. Динамо Москва Заявка 8 4 4 0 15 - 7 16
6. Спартак Москва Заявка 8 5 1 2 19 - 7 16
7. Сочи Заявка 8 4 1 3 14 - 14 13
8. Ахмат Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
9. Крылья Советов Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
12. Пари НН Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13. Химки Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Урал Заявка 8 0 1 7 2 - 17 1
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 1 7 4 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
6. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
10. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2022, осталось 2 дня 3 часа 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Факел 4% (2)
    X 36% (18)
    Локомотив Москва 60% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.04
    3.68
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Факел - Локомотив Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Факел - Локомотив Москва

    Исход игры
    Факел
    3.8% (2)
    Ничья
    36.5% (19)
    Локомотив Москва
    59.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    56% (28)
    Меньше
    44% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (45)
    Нет
    10% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    34.6% (18)
    1:1 Ничья
    32.7% (17)
    1:3 Локомотив Москва
    9.6% (5)
    0:1 Локомотив Москва
    5.8% (3)
    2:3 Локомотив Москва
    3.8% (2)
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    Факел
    Локомотив Москва
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