Стадион: Рейн Энерги
0:1
Конец матча
0'
0:1
4' Гол в свои воротаХюберс Тимо
10' Желтая карточкаКилиан Лука
0:1
10' Не забитый пенальтиСибачо Жордан
14' Undefined phrase: football_event_Бекер Шеральдо
53' Желтая карточкаКнохе Робин
54' Желтая карточкаПедерсен Кристиан
72' Желтая карточкаШиндлер Кингсли
81' Вторая желтая карточкаКилиан Лука
85' Желтая карточкаСтеффен Баумгарт
90'+5
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Ход матча
4'
0:1
10'
10'
0:1
14'
53'
72'
81'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
28
Скири
Эйе
37
Майна
Линтон
14
Хектор
Йонас
33
Дитц
Флориан
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
13
Шефер
Андраш
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дитц ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуда ОндрейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
21 Скарке ТимПолузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
История личных встреч
Кёльн
Унион Берлин
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|2 (1)
|0.33
|Любичич Деян
|2
|0.33
|Тилманн Ян
|1
|0.17
|Адамян Саркис
|1
|0.17
|Дитц Флориан
|1
|0.17
|Килиан Лука
|1
|0.17
|Хектор Йонас
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|5
|0.83
|Сибачо Жордан
|2
|0.33
|Михель Свен
|2
|0.33
|Хаберер Яник
|1
|0.17
|Кнохе Робин
|1
|0.17
|Торсби Мортен
|1
|0.17
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Бехренс Кевин
|0
|0
|Духи Данило
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килиан Лука
|2
|1
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнохе Робин
|2
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
5
42%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|19 - 5
|12
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|7.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 7
|5
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Бавария
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|15.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|5.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|11.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|5 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Бавария
|Мусиала Джамал
|4 (1)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|5
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Айнтрахт Фр
|Соу Джибриль
|4
|Вердер
|Пипер Амос
|4
|Байер Л
|Баккер Митчел
|1 2
|Кёльн
|Килиан Лука
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Унион Берлин
Исход игры
Кёльн
31.1% (38)
Ничья
46.7% (57)
Унион Берлин
22.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (53)
Меньше
53.91% (62)
Обе команды забьют
Да
86.96% (100)
Нет
13.04% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (47)
2:1 Кёльн
19.7% (24)
1:2 Унион Берлин
14.8% (18)
1:0 Кёльн
8.2% (10)
2:2 Ничья
5.7% (7)
1:3 Унион Берлин
1.6% (2)
2:0 Кёльн
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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