Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Рефери не любит споров - именно за это Штеффен Баумгарт сейчас получил желтую

84' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Килиан Лука получает вторую желтую карточку

81' Ян Тильман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Кёльн

76' Удар от ворот произведет Кёльн

75' Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

75' Пантович Милош оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Шиндлер Кингсли получил желтую карточку от судьи

70' Грилль Леннарт взял и забрал мяч на выходе

70' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Кёльн

66' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Кёльн

58' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Триммель Кристофер и попал в перекладину!

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Педерсен Кристиан получил желтую карточку от судьи

53' Кнохе Робин получил желтую карточку от судьи

53' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Кёльн пробьет пенальти!

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

52' Педерсен Кристиан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Мартель Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Оооо... вот это был удар! Майна Линтон должен был забить с этой позиции.

47' Хорошую попытку сделал Майна Линтон . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Кёльн