  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Кёльн
0:1
Конец матча
Унион Берлин
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Хюберс Тимо
10' Желтая карточка
Килиан Лука
0:1
10' Не забитый пенальти
Сибачо Жордан
14' Undefined phrase: football_event_
Бекер Шеральдо
53' Желтая карточка
Кнохе Робин
54' Желтая карточка
Педерсен Кристиан
72' Желтая карточка
Шиндлер Кингсли
81' Вторая желтая карточка
Килиан Лука
85' Желтая карточка
Стеффен Баумгарт
90'+5
0:1. Гол Тимо Хюберса в свои вор...

Ход матча

4'
0:1
Хюберс Тимо
10'
Килиан Лука
 
10'
0:1
Сибачо Жордан
14'
 
Бекер Шеральдо
46'
Тиггес Штеффен
Дитц Флориан
 
53'
 
Кнохе Робин
54'
Педерсен Кристиан
 
62'
Шиндлер Кингсли
Шмиц Бенно
 
62'
Любичич Деян
Педерсен Кристиан
 
64'
 
Пантович Милош
Хаберер Яник
72'
Шиндлер Кингсли
 
75'
Тилманн Ян
Кайнц Флориан
 
75'
 
Бехренс Кевин
Сибачо Жордан
75'
 
Михель Свен
Бекер Шеральдо
81'
Килиан Лука
 
85'
Стеффен Баумгарт
 
85'
Адамян Саркис
Майна Линтон
 
89'
 
Зегуйн Пауль
Шефер Андраш

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Кёльн 31.1% (38)
X 46.7% (57)
Унион Берлин 22.1% (27)
-1
выиграет Унион Берлин, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
3
Педерсен
Кристиан
28
Скири
Эйе
6
Мартель
Эрик
37
Майна
Линтон
14
Хектор
Йонас
11
Кайнц
Флориан
33
Дитц
Флориан
37
Грилль
Леннарт
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
6
Рюэрсон
Юлиан
19
Хаберер
Яник
8
Хедира
Рани
13
Шефер
Андраш
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
Кёльн
4-2-3-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Кёльн
Унион Берлин

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
4:0
Б2
2:0
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 2 (1) 0.33
Любичич Деян 2 0.33
Тилманн Ян 1 0.17
Адамян Саркис 1 0.17
Дитц Флориан 1 0.17
Килиан Лука 1 0.17
Хектор Йонас 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 5 0.83
Сибачо Жордан 2 0.33
Михель Свен 2 0.33
Хаберер Яник 1 0.17
Кнохе Робин 1 0.17
Торсби Мортен 1 0.17
Триммель Кристофер 0 0
Бехренс Кевин 0 0
Духи Данило 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 2 1
Стеффен Баумгарт 1 0
Кайнц Флориан 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Адамян Саркис 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Тилманн Ян 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнохе Робин 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Хедира Рани 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
5
42%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Фрайбург 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
3. Бавария Заявка 6 3 3 0 19 - 5 12
4. Боруссия Д Заявка 6 4 0 2 8 - 7 12
5. Хоффенхайм Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 9 10
7. Кёльн Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8. Боруссия М 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 12 - 11 8
10. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
11. РБ Лейпциг Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Аугсбург Заявка 6 2 0 4 4 - 10 6
13. Шальке 04 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14. Штуттгарт Заявка 6 0 5 1 6 - 7 5
15. Герта Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Байер Л Заявка 6 1 1 4 8 - 11 4
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Боруссия М 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Фрайбург 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
10. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
15. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17. Аугсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
4. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
5. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
9. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
11. Боруссия М 0:0 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Герта Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Вольфсбург Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
16. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 5 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Бавария Мусиала Джамал 4 (1)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 5
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Герта Уремович Филип 1 3
Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4
Вердер Пипер Амос 4
Байер Л Баккер Митчел 1 2
Кёльн Килиан Лука 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Кёльн 31.1% (38)
    X 46.7% (57)
    Унион Берлин 22.1% (27)
    -1
    выиграет Унион Берлин, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Кёльн 0:1 Унион Берлин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Унион Берлин

    Исход игры
    Кёльн
    31.1% (38)
    Ничья
    46.7% (57)
    Унион Берлин
    22.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.09% (53)
    Меньше
    53.91% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (100)
    Нет
    13.04% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (47)
    2:1 Кёльн
    19.7% (24)
    1:2 Унион Берлин
    14.8% (18)
    1:0 Кёльн
    8.2% (10)
    2:2 Ничья
    5.7% (7)
    1:3 Унион Берлин
    1.6% (2)
    2:0 Кёльн
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     