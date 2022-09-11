Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

86' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

86' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

82' Хорошую попытку сделал Саррага Ойер . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Рауль Гарсия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Бое Лукас пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем

79' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

77' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Фидель Чавес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Нванкво Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Эльче

70' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

70' Гумбау Херард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Бигас Педро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Фидель Чавес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Эльче

66' Нванкво Джон выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

64' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Тактическая замена. Сансет Ойян уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

64' Нико Уильямс получил травму и заменен. Саррага Ойер выходит на поле.

64' Матч возобновлен

63' Нико Уильямс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Де Маркос Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Эльче

59' Забив гол, Эльче сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

59' Бое Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Вивиан Даниэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

58' Понсе Эсекель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Николас Фернандес из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Francisco Rodriguez получает желтую карточку за неспортивное поведение

56' Удар от ворот произведет Эльче

55' Муньяин Икер нанес удар головой, но Эдгар Бадия спокойно отбил мяч.

55' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Беренгер Алекс и попал в перекладину!

54' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Гумбау Херард из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

52' Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Оооо... вот это был удар! Понсе Эсекель должен был забить с этой позиции.

52' Понсе Эсекель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Лирола Поль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Лирола Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

50' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Сегодняшная посещаемость составляет 24176 болельщиков

49' Нико Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

47' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

46' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.