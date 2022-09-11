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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион: Зрители: 24176
Эльче
1:4
Конец матча
Атлетик Б
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Nicolas Fernandez5
0:2
14' Пенальти
Сансет Ойян
0:3
22' Гол
Уильямс Нико
30' Желтая карточка
Маскарель Омар
0:4
44' Гол
Беренгер Алекс
44' Желтая карточка
Роко Энсо
57' Желтая карточка
Родригес Франсиско
1:4
59' Гол
Понсе Эсекель
69' Желтая карточка
Бигас Педро
90'+4

Ход матча

9'
0:1
Nicolas Fernandez5
14'
0:2
Сансет Ойян
22'
0:3
Уильямс Нико
(Де Маркос Оскар)
30'
Маскарель Омар
 
38'
Понсе Эсекель
Маскарель Омар
 
44'
0:4
Беренгер Алекс
44'
Роко Энсо
 
46'
Нванкво Джон
Роко Энсо
 
46'
Фидель Чавес
Кольядо Алекс
 
57'
Родригес Франсиско
 
59'
Понсе Эсекель
(Бое Лукас)
1:4
64'
 
Саррага Ойер
Уильямс Нико
64'
 
Гарсия Рауль
Сансет Ойян
66'
Фернандес Хосан
Лирола Поль
 
69'
Бигас Педро
 
72'
Гутьеррес Хосе
Гумбау Херард
 
72'
 
Весга Микель
Гарсия Дани
78'
 
Морсильо Хон
Муньяин Икер
78'
 
Гурусета Горка
Уильямс Иньяки

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 123
Эльче 6.5% (8)
X 21.1% (26)
Атлетик Б 72.4% (89)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бадия
Эдгар
24
Лирола
Поль
3
Роко
Энсо
6
Бигас
Педро
22
Nicolas
Fernandez5
12
Кина
Домингуш
21
Маскарель
Омар
20
Гумбау
Херард
15
Кольядо
Алекс
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
15
Лекуе
Иньиго
8
Сансет
Ойян
14
Гарсия
Дани
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
Эльче
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Эльче
Атлетик Б

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
КК
1:1
П
2:3
П
1:2
П
0:0
П
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 1 0.2
Кольядо Алекс 1 0.2
Рохер Марти 0 0
Бое Лукас 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беренгер Алекс 3 0.6
Гурусета Горка 2 0.4
Уильямс Нико 1 0.2
Уильямс Иньяки 1 0.2
Сансет Ойян 1 (1) 0.2
Де Маркос Оскар 0 0
Весга Микель 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 3 0
Мохика Хоан 2 0
Милья Пере 2 0
Роко Энсо 2 0
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Родригес Франсиско 1 0
Фидель Чавес 1 0
Бигас Педро 1 0
Рохер Марти 1 0
Маскарель Омар 1 0
Моренте Тете 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Юри Берчиче 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Венседор Унай 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

12
3
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
8%
1
33%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0
Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0
Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 15 - 5 15
2. Барселона Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
3. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Бетис Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
8. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Валенсия Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
13. Мальорка Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
15. Альмерия Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Севилья Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
19. Эльче Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
20. Кадис Заявка 5 0 0 5 0 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
10. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Вальядолид Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Сельта Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Севилья Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Альмерия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Бетис Иглесиас Борха 6 (1)
Реал Мадрид Бензема Карим 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1 2
Райо Вальекано Трехо Оскар 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Атлетик Б заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Эльче: 47%, Атлетик Б: 53%.
  • 93'
    Фидель Чавес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Эльче пытается что-то создать.
  • 93'
    Бигас Педро успешно блокирует удар.
  • 93'
    Гурусета Горка нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Команда Атлетик Б играла лучше в этом тайме.
    • 53'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 53'
      Контроль мяча: Эльче: 47%, Атлетик Б: 53%.
    • 52'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 52'
      Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Кина Домингуш из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
    • 50'
      Атлетик Б контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Эльче: 47%, Атлетик Б: 53%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 49'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 49'
      Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 48'
      Лирола Поль из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Эльче контролирует мяч.
    • 48'
      Бигас Педро из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Понсе Эсекель из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Вивиан Даниэль
    • 47'
      О, нет. Из многообещающей позиции Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 47'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 47'
      Роко Энсо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Атлетик Б
    • 45'
      Контроль мяча: Эльче: 49%, Атлетик Б: 51%.
    • Желтая карточка
      44'
      Роко Энсо получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Беренгер Алекс левой ногой классно пробил с лета.
    • 44'
      Роко Энсо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 44'
      Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      43'
      Понсе Эсекель из команды Эльче в офсайде
    • 43'
      Гумбау Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Эльче пытается что-то создать.
    • Офсайд
      42'
      Беренгер Алекс из команды Атлетик Б в офсайде
    • 42'
      Нико Уильямс из команды Атлетик Б своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 41'
      Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      40'
      Гумбау Херард из команды Эльче заходит слишком далеко, он валит Муньяин Икер.
    • 40'
      Контроль мяча: Эльче: 46%, Атлетик Б: 54%.
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Нико Уильямс из команды Атлетик Б своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Атлетик Б начинает контратаку
    • 39'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 38'
      Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Удар от ворот произведет Атлетик Б
    • 38'
      Тактическая замена. Маскарель Омар уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекель
    • 37'
      Гумбау Херард не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Эльче контролирует мяч.
    • 37'
      Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Удар от ворот произведет Атлетик Б
    • 35'
      Контроль мяча: Эльче: 46%, Атлетик Б: 54%.
    • 34'
      Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      34'
      Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      32'
      Де Маркос Оскар наказан за толчок Милья Пере
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Желтая карточка
      30'
      Маскарель Омар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Маскарель Омар из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
    • 30'
      Атлетик Б начинает контратаку
    • 30'
      Контроль мяча: Эльче: 44%, Атлетик Б: 56%.
    • 30'
      Вивиан Даниэль из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Кольядо Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 29'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Николас Фернандес из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Нико Уильямс
    • 28'
      Эльче контролирует мяч.
    • 27'
      Атлетик Б контролирует мяч.
    • 27'
      Гарсия Дани выиграл воздушное противоборство у Кина Домингуш.
    • 27'
      Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Лекуе Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 25'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Эльче: 43%, Атлетик Б: 57%.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      24'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 23'
      Фантастический гол, где все сам сделал Нико Уильямс!
    • 22'
      Де Маркос Оскар сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Нико Уильямс забивает с левой ноги!
    • 22'
      Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Роко Энсо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Атлетик Б контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Кольядо Алекс из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Иньиго Мартинес
    • 21'
      Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Эльче контролирует мяч.
    • Офсайд
      20'
      Нико Уильямс из команды Атлетик Б в офсайде
    • 20'
      Контроль мяча: Эльче: 41%, Атлетик Б: 59%.
    • 19'
      Атлетик Б начинает контратаку
    • 19'
      Лекуе Иньиго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 19'
      Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Де Маркос Оскар выиграл воздушное противоборство у Милья Пере.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Атлетик Б
    • 17'
      Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Сансет Ойян
    • 16'
      Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Эльче: 38%, Атлетик Б: 62%.
    • 15'
      Атлетик Б нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О О Л - Сансет Ойян из команды Атлетик Б забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Эдгар Бадия прыгнул не в ту сторону.
    • 13'
      После проверки VAR судья изменил решение - Атлетик Б пробьет пенальти!
    • 12'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      11'
      ПЕНАЛЬТИ - Роко Энсо из команды Эльче привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Нико Уильямс.
    • 11'
      Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Команда Атлетик Б забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 10'
      Контроль мяча: Эльче: 32%, Атлетик Б: 68%.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Николас Фернандес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 9'
      Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Бое Лукас из команды Эльче заходит слишком далеко, он валит Гарсия Дани.
    • 8'
      Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 8'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 7'
      Милья Пере из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Бое Лукас из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Бигас Педро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Атлетик Б контролирует мяч.
    • 5'
      Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Эльче: 50%, Атлетик Б: 50%.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кина Домингуш
    • 4'
      Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Роко Энсо из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 4'
      Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Атлетик Б контролирует мяч.
    • 3'
      Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Гумбау Херард из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Бое Лукас
    • 2'
      Эльче контролирует мяч.
    • 1'
      Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Атлетик Б контролирует мяч.
    • 1'
      Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Эльче начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Эльче 6.5% (8)
    X 21.1% (26)
    Атлетик Б 72.4% (89)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Эльче 1:4 Атлетик Б

    Исход игры
    Эльче
    6.5% (8)
    Ничья
    21.1% (26)
    Атлетик Б
    72.4% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.21% (42)
    Меньше
    63.79% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (58)
    Нет
    50% (58)
    Популярный счёт
    0:1 Атлетик Б
    34.1% (42)
    1:2 Атлетик Б
    23.6% (29)
    1:1 Ничья
    16.3% (20)
    0:2 Атлетик Б
    5.7% (7)
    2:1 Эльче
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    0:4 Атлетик Б
    1.6% (2)
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