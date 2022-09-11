да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|1
|0.2
|Кольядо Алекс
|1
|0.2
|Рохер Марти
|0
|0
|Бое Лукас
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беренгер Алекс
|3
|0.6
|Гурусета Горка
|2
|0.4
|Уильямс Нико
|1
|0.2
|Уильямс Иньяки
|1
|0.2
|Сансет Ойян
|1 (1)
|0.2
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Весга Микель
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|3
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Милья Пере
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Родригес Франсиско
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Бигас Педро
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Маскарель Омар
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Бетис
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|15.
|Альмерия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Севилья
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|19.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Барселона
|Левандовски Роберт
|6 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|4 (1)
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 2
|Райо Вальекано
|Лежён Флорьян
|1 2
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|3