Стадион: Паоло Мацца
0'
22' Желтая карточкаКандела Антонио
1:0
29' ГолЛа Мантия Андреа
41' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
79' Желтая карточкаФьордилино Лука
81' Желтая карточкаТессманн Таннер
88' Вторая желтая карточкаТессманн Таннер
2:0
90' ГолФинотто Маттиа
90' Желтая карточкаФинотто Маттиа
90'+3
Ход матча
22'
29'
79'
81'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 6
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
47 Владение мячом, % 53
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
-
99 Рабби СимонеНападающий
-
20 Matteo Prati
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Модоло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Де Врис ДжекНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Javorcic
История личных встреч
СПАЛ 2013
Венеция
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.8
|Финотто Маттиа
|1
|0.2
|Майстро Фабио
|1
|0.2
|Рабби Симоне
|1
|0.2
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.4
|Йонсен Деннис
|1
|0.2
|Похьянпало Йоэль
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|Педа Патрик
|1
|1
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Matteo Arena
|1
|0
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тессманн Таннер
|2
|1
|Дзампано Франческо
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|Фьордилино Лука
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бари - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3
Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1
Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2
Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Брешия
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Кальяри
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Фрозиноне
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|5.
|Бари
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|6.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Асколи
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|Козенца
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Беневенто
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|12.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|15.
|Зюйдтироль
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|19.
|Комо
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Пиза
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Реджина
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Зюйдтироль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Козенца
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|Зюйдтироль
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Читтаделла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Пиза
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|4 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Антенуччи Мирко
|4 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|1 2
|Палермо
|Nicolo Valente
|1 2
|Венеция
|Тессманн Таннер
|1 2