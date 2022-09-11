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Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
СПАЛ 2013
2:0
Конец матча
Венеция
0'
22' Желтая карточка
Кандела Антонио
1:0
29' Гол
Ла Мантия Андреа
41' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
79' Желтая карточка
Фьордилино Лука
81' Желтая карточка
Тессманн Таннер
88' Вторая желтая карточка
Тессманн Таннер
2:0
90' Гол
Финотто Маттиа
90' Желтая карточка
Финотто Маттиа
90'+3
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
13
Варньер
Марко
6
Меккарьелло
Бьяджо
3
Трипальделли
Алессандро
8
Проя
Федерико
5
Эспозито
Сальваторе
16
Вальцания
Лука
37
Майстро
Фабио
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
66
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
2
Висневски
Пшемыслав
32
Чеккарони
Пьетро
31
Ульманн
Максимилиан
10
Кюизанс
Микаэль
16
Фьордилино
Лука
33
Чрнигой
Домен
17
Йонсен
Деннис
20
Похьянпало
Йоэль
9
Коннолли
Аарон
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Венеция
4-3-3

История личных встреч

СПАЛ 2013
Венеция

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
0:0
КИЛП
1:0
КИЛП
0:1

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 4 0.8
Финотто Маттиа 1 0.2
Майстро Фабио 1 0.2
Рабби Симоне 1 0.2
Мончини Габриэле 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 2 0.4
Йонсен Деннис 1 0.2
Похьянпало Йоэль 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 3 0
Педа Патрик 1 1
Меккарьелло Бьяджо 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Дзанеллато Никколо 1 0
Майстро Фабио 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Matteo Arena 1 0
Трипальделли Алессандро 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тессманн Таннер 2 1
Дзампано Франческо 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Фьордилино Лука 1 0
Кандела Антонио 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бари - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3
Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1
Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2
Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Брешия 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Кальяри 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Фрозиноне 5 3 0 2 7 - 3 9
5. Бари 5 2 3 0 9 - 6 9
6. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
7. СПАЛ 2013 5 2 2 1 7 - 6 8
8. Асколи 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Читтаделла 5 2 2 1 7 - 6 8
10. Козенца 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Беневенто 5 2 1 2 4 - 4 7
12. Палермо 5 2 1 2 6 - 7 7
13. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Парма 5 1 3 1 8 - 8 6
15. Зюйдтироль 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Венеция 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 5 1 0 4 6 - 8 3
19. Комо 5 0 2 3 3 - 8 2
20. Пиза 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Реджина 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Фрозиноне 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Брешия 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
6. СПАЛ 2013 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Зюйдтироль 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Козенца 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Беневенто 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Венеция 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
13. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Парма 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Читтаделла 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Пиза 2 0 0 2 4 - 6 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 4 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 1 2
Палермо Nicolo Valente 1 2
Венеция Тессманн Таннер 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Финотто Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Финотто Маттиа бьет в цель!
  • 88'
    Таннер Тессманн получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    88'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Чрнигой Домен уходит с поля. Пьерини Николас выходит вместо него
  • Желтая карточка
    81'
    Таннер Тессманн получил желтую карточку от судьи
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    • 46'
      Йонсен Деннис уходит с поля. Таннер Тессманн выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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