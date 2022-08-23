Стадион: Газпром Арена
История личных встреч
Зенит
Оренбург
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|4
|0.5
|Мостовой Андрей
|4
|0.5
|Сергеев Иван
|3
|0.38
|Вендел Маркус
|2
|0.25
|Клаудиньо
|1
|0.13
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.13
|Родригао
|1
|0.13
|Ловрен Деян
|1
|0.13
|Мантуан Густаво
|1
|0.13
|Кузяев Далер
|1 (1)
|0.13
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|5
|0.63
|Марин Джимми
|2
|0.25
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|0.25
|Аюпов Тимур
|1
|0.13
|Башич Иван
|1
|0.13
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Эктов Александр
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Вера Лукас
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Родригао
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|4
|0
|Мансилья Брайан
|2
|1
|Аюпов Тимур
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Эктов Александр
|2
|0
|Вера Лукас
|2
|0
|Хотулёв Данила
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Гойкович Ренато
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0
|Сычевой Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
7
58%
0
0%
76-90
Пропущено
1
13
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
100%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
5
71%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
19
11
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
11%
1
9%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
7
37%
2
18%
76-90
Пропущено
3
19
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
4
21%
1-15
1
33%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
33%
2
11%
61-75
1
33%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0
Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2
Оренбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|4.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 9
|16
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|15 - 7
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 7
|16
|7.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 18
|9
|12.
|Пари НН
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|14.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 19
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 17
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|6.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|6.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Прогнозы на матч Зенит - Оренбург
Исход игры
Зенит
94.4% (51)
Ничья
3.7% (2)
Оренбург
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
75% (33)
Меньше
25% (11)
Обе команды забьют
Да
27.27% (12)
Нет
72.73% (32)
Популярный счёт
3:0 Зенит
29.6% (16)
2:0 Зенит
16.7% (9)
4:0 Зенит
9.3% (5)
3:1 Зенит
7.4% (4)
4:1 Зенит
7.4% (4)
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