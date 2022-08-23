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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Зенит
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 55
Зенит 94.5% (52)
X 3.6% (2)
Оренбург 1.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Оренбург
1.15
9.60
8.45
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Зенит
Оренбург

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 4 0.5
Мостовой Андрей 4 0.5
Сергеев Иван 3 0.38
Вендел Маркус 2 0.25
Клаудиньо 1 0.13
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.13
Родригао 1 0.13
Ловрен Деян 1 0.13
Мантуан Густаво 1 0.13
Кузяев Далер 1 (1) 0.13
Кассьерра Матео 0 0
Ерохин Александр 0 0
Адамов Арсен 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 5 0.63
Марин Джимми 2 0.25
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.25
Аюпов Тимур 1 0.13
Башич Иван 1 0.13
Гурциев Батраз 0 0
Эктов Александр 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Вера Лукас 0 0
Оганесян Степан 0 0
Флорентин Сесар Габриэль 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Родригао 1 0
Ловрен Деян 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Малком Филипе 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 4 0
Мансилья Брайан 2 1
Аюпов Тимур 2 0
Павловец Александр 2 0
Эктов Александр 2 0
Вера Лукас 2 0
Хотулёв Данила 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Сычевой Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
7
58%
0
0%
76-90

Пропущено

1
13
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
100%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
5
71%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

19
11
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
11%
1
9%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
7
37%
2
18%
76-90

Пропущено

3
19
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
4
21%
1-15
1
33%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
33%
2
11%
61-75
1
33%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0
Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2
Оренбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 3 20
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Краснодар Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
4. Ростов Заявка 8 4 4 0 13 - 9 16
5. Динамо Москва Заявка 8 4 4 0 15 - 7 16
6. Спартак Москва Заявка 8 5 1 2 19 - 7 16
7. Сочи Заявка 8 4 1 3 14 - 14 13
8. Ахмат Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
9. Крылья Советов Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
12. Пари НН Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13. Химки Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Урал Заявка 8 0 1 7 2 - 17 1
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 1 7 4 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
6. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
10. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2022, осталось 2 дня 6 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Зенит 94.5% (52)
    X 3.6% (2)
    Оренбург 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Оренбург
    1.15
    9.60
    8.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Зенит - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Зенит - Оренбург

    Исход игры
    Зенит
    94.4% (51)
    Ничья
    3.7% (2)
    Оренбург
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (33)
    Меньше
    25% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    27.27% (12)
    Нет
    72.73% (32)
    Популярный счёт
    3:0 Зенит
    29.6% (16)
    2:0 Зенит
    16.7% (9)
    4:0 Зенит
    9.3% (5)
    3:1 Зенит
    7.4% (4)
    4:1 Зенит
    7.4% (4)
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    Зенит
    Оренбург
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