Стадион: Europa-Park Stadion
0:0
Конец матча
Ход матча
54'
62'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
26
Флеккен
Марк
42
Доан
Рицу
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Фрауло ОскарПолузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
-
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фрайбург
Боруссия М
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
28 матчей
39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|3
|0.5
|Грифо Винченцо
|3
|0.5
|Гинтер Маттиас
|2
|0.33
|Доан Рицу
|2
|0.33
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Чон У-Ён
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|3
|0.5
|Плеа Алассан
|1 (1)
|0.17
|Хофманн Йонас
|1
|0.17
|Эльведи Нико
|1
|0.17
|Бенсебаини Рами
|1
|0.17
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Коне Куадио
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
67%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1
Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2
Боруссия М
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2
Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|19 - 5
|12
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|7.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 7
|5
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Бавария
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|15.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|5.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|5 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Бавария
|Мусиала Джамал
|4 (1)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|5
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Айнтрахт Фр
|Соу Джибриль
|4
|Вердер
|Пипер Амос
|4
|Байер Л
|Баккер Митчел
|1 2
|Кёльн
|Килиан Лука
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Боруссия М
Исход игры
Фрайбург
62.2% (74)
Ничья
21% (25)
Боруссия М
16.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
70.43% (81)
Меньше
29.57% (34)
Обе команды забьют
Да
86.96% (100)
Нет
13.04% (15)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
42.9% (51)
1:1 Ничья
16% (19)
1:2 Боруссия М
13.4% (16)
1:0 Фрайбург
8.4% (10)
3:1 Фрайбург
4.2% (5)
2:0 Фрайбург
3.4% (4)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:2 Фрайбург
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!