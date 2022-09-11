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Германия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Фрайбург
0:0
Конец матча
Боруссия М
0'
54' Желтая карточка
Гюнтер Кристиан
62' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
90'+3

Ход матча

34'
 
Нгуму Натан
Нойхаус Флориан
54'
Гюнтер Кристиан
 
62'
 
Бенсебаини Рами
68'
Кайтель Янник
Эггештайн Максимилиан
 
69'
Чон У-Ён
Киере Даниэль-Кофи
 
81'
Шаде Кевин
Доан Рицу
 
82'
Вайсхаупт Ноа
Грифо Винченцо
 
82'
 
Вольф Ханнес
Штиндль Ларс
82'
 
Боргес Санчес Ивандро
Нгуму Натан
83'
Петерсен Нильс
Грегорич Михаэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Фрайбург 62.2% (74)
X 21% (25)
Боруссия М 16.8% (20)
-1
выиграет Фрайбург, со счетом 3:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
26
Флеккен
Марк
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
11
Киере
Даниэль-Кофи
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
6
Крамер
Кристоф
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
Фрайбург
4-4-2
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Боруссия М

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

28 матчей

39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Б
3:3
Б
0:6
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:0
ТМК
2:1
ТМК
2:1
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
4:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:0
Б2
2:3
Б2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 3 0.5
Грифо Винченцо 3 0.5
Гинтер Маттиас 2 0.33
Доан Рицу 2 0.33
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Чон У-Ён 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 3 0.5
Плеа Алассан 1 (1) 0.17
Хофманн Йонас 1 0.17
Эльведи Нико 1 0.17
Бенсебаини Рами 1 0.17
Крамер Кристоф 0 0
Итакура Ко 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Кайтель Янник 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Херрманн Патрик 2 0
Коне Куадио 2 0
Итакура Ко 0 1
Крамер Кристоф 1 0
Плеа Алассан 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Скалли Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
67%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1
Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2
Боруссия М
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2
Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
3. Бавария Заявка 6 3 3 0 19 - 5 12
4. Боруссия Д Заявка 6 4 0 2 8 - 7 12
5. Хоффенхайм Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 9 10
7. Кёльн Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8. Боруссия М Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 12 - 11 8
10. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
11. РБ Лейпциг Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Аугсбург Заявка 6 2 0 4 4 - 10 6
13. Шальке 04 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14. Штуттгарт Заявка 6 0 5 1 6 - 7 5
15. Герта Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Байер Л Заявка 6 1 1 4 8 - 11 4
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Боруссия М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Фрайбург Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
10. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
15. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17. Аугсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
4. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
5. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
9. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
11. Боруссия М Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Герта Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Вольфсбург Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
16. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 5 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Бавария Мусиала Джамал 4 (1)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 5
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Герта Уремович Филип 1 3
Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4
Вердер Пипер Амос 4
Байер Л Баккер Митчел 1 2
Кёльн Килиан Лука 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 119
    Фрайбург 62.2% (74)
    X 21% (25)
    Боруссия М 16.8% (20)
    -1
    выиграет Фрайбург, со счетом 3:1
    да
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    Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Боруссия М

    Исход игры
    Фрайбург
    62.2% (74)
    Ничья
    21% (25)
    Боруссия М
    16.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.43% (81)
    Меньше
    29.57% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (100)
    Нет
    13.04% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    42.9% (51)
    1:1 Ничья
    16% (19)
    1:2 Боруссия М
    13.4% (16)
    1:0 Фрайбург
    8.4% (10)
    3:1 Фрайбург
    4.2% (5)
    2:0 Фрайбург
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:2 Фрайбург
    2.5% (3)
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