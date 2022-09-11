Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Фрайбург

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

39' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Киере Даниэль-Кофи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

33' Нойхаус Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Ох, нехорошо это выглядит. Киере Даниэль-Кофи получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Ох, нехорошо это выглядит. Нойхаус Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Киере Даниэль-Кофи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Нойхаус Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хорошую попытку сделал Тюрам Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Нойхаус Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Хофманн Йонас пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

25' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Доан Рицу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Удар от ворот произведет Фрайбург

21' Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали

20' Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали

18' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хорошую попытку сделал Киере Даниэль-Кофи . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Грифо Винченцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Оооо... вот это был удар! Тюрам Маркус должен был забить с этой позиции.

14' Хорошую попытку сделал Тюрам Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Нойхаус Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

10' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Фрайбург

5' Хорошую попытку сделал Нойхаус Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Удар от ворот произведет Фрайбург

4' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Доан Рицу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.