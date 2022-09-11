да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|5 (1)
|0.63
|Полоз Дмитрий
|3 (2)
|0.38
|Уткин Даниил
|2
|0.25
|Глебов Данил
|1
|0.13
|Мельников Степан
|1
|0.13
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.13
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|7
|0.88
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.25
|Зобнин Роман
|2
|0.25
|Мозес Виктор
|2
|0.25
|Мартинс Кристофер
|1
|0.13
|Игнатов Михаил
|1
|0.13
|Рыбус Мацей
|1
|0.13
|Зиньковский Антон
|1
|0.13
|Денисов Даниил
|1
|0.13
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Пруцев Данил
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|2
|1
|Полоз Дмитрий
|3
|0
|Миронов Алексей
|3
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|1
|Комличенко Николай
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Чернов Евгений
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рыбус Мацей
|2
|1
|Промес Куинси
|3
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|27 - 3
|23
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|3.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 7
|16
|5.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|6.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 9
|16
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|8.
|Пари НН
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 26
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 21
|0
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|7 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|12 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|6 (4)
|ЦСКА Москва
|Медина Хесус
|7 (4)
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 3
|Урал
|Егорычев Андрей
|1 3
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|4