Стадион: Ростов Арена
Позже
История личных встреч
Ростов
Спартак Москва
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
32 матча
40.6%
12.5%
46.9%
13 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|5 (1)
|0.63
|Полоз Дмитрий
|3 (2)
|0.38
|Уткин Даниил
|2
|0.25
|Глебов Данил
|1
|0.13
|Мельников Степан
|1
|0.13
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.13
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|7
|0.88
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.25
|Зобнин Роман
|2
|0.25
|Мозес Виктор
|2
|0.25
|Мартинс Кристофер
|1
|0.13
|Игнатов Михаил
|1
|0.13
|Рыбус Мацей
|1
|0.13
|Зиньковский Антон
|1
|0.13
|Денисов Даниил
|1
|0.13
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Пруцев Данил
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|2
|1
|Полоз Дмитрий
|3
|0
|Миронов Алексей
|3
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|1
|Комличенко Николай
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Чернов Евгений
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рыбус Мацей
|2
|1
|Промес Куинси
|3
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
40%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
15%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
4
31%
6
33%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2
Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0
Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|4.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 9
|16
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|15 - 7
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 7
|16
|7.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 18
|9
|12.
|Пари НН
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|14.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 19
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 17
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|6.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|6.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Прогнозы на матч Ростов - Спартак Москва
Исход игры
Ростов
14.9% (7)
Ничья
36.2% (17)
Спартак Москва
48.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (27)
Меньше
35.71% (15)
Обе команды забьют
Да
90.48% (38)
Нет
9.52% (4)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
25.5% (12)
1:1 Ничья
23.4% (11)
2:1 Ростов
14.9% (7)
2:2 Ничья
10.6% (5)
0:1 Спартак Москва
4.3% (2)
1:3 Спартак Москва
4.3% (2)
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