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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Ростов
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 48
Ростов 14.6% (7)
X 37.5% (18)
Спартак Москва 47.9% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Спартак Москва
2.98
3.64
2.90
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ростов
Спартак Москва

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

32 матча

40.6%
12.5%
46.9%
13 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КПП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
К«П
2:0
ПЛ
2:1
КПП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 5 (1) 0.63
Полоз Дмитрий 3 (2) 0.38
Уткин Даниил 2 0.25
Глебов Данил 1 0.13
Мельников Степан 1 0.13
Осипенко Максим 1 (1) 0.13
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 7 0.88
Соболев Александр Сергеевич 2 0.25
Зобнин Роман 2 0.25
Мозес Виктор 2 0.25
Мартинс Кристофер 1 0.13
Игнатов Михаил 1 0.13
Рыбус Мацей 1 0.13
Зиньковский Антон 1 0.13
Денисов Даниил 1 0.13
Хлусевич Даниил 0 0
Пруцев Данил 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 1
Полоз Дмитрий 3 0
Миронов Алексей 3 0
Мелёхин Виктор 1 1
Комличенко Николай 2 0
Уткин Даниил 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Чернов Евгений 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рыбус Мацей 2 1
Промес Куинси 3 0
Соболев Александр Сергеевич 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
15%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
4
31%
6
33%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2
Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0
Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 3 20
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Краснодар Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
4. Ростов Заявка 8 4 4 0 13 - 9 16
5. Динамо Москва Заявка 8 4 4 0 15 - 7 16
6. Спартак Москва Заявка 8 5 1 2 19 - 7 16
7. Сочи Заявка 8 4 1 3 14 - 14 13
8. Ахмат Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
9. Крылья Советов Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
12. Пари НН Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13. Химки Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Урал Заявка 8 0 1 7 2 - 17 1
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 1 7 4 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
6. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
10. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2022, осталось 2 дня 8 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Ростов 14.6% (7)
    X 37.5% (18)
    Спартак Москва 47.9% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Спартак Москва
    2.98
    3.64
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ростов - Спартак Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Ростов - Спартак Москва

    Исход игры
    Ростов
    14.9% (7)
    Ничья
    36.2% (17)
    Спартак Москва
    48.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (27)
    Меньше
    35.71% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    90.48% (38)
    Нет
    9.52% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    25.5% (12)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    2:1 Ростов
    14.9% (7)
    2:2 Ничья
    10.6% (5)
    0:1 Спартак Москва
    4.3% (2)
    1:3 Спартак Москва
    4.3% (2)
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    Ростов
    Спартак Москва
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