Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

90' Иммобиле Чиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Удар от ворот произведет Лацио

89' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Патрик из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' Удар от ворот произведет Лацио

88' Рефери не любит споров - именно за это Gabriele Cioffi сейчас получил желтую

88' Удар от ворот произведет Верона

87' Josh Doig ослабляет давление, выбив мяч.

86' Весино Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Верона

85' Хорошую попытку сделал Канчельери Маттео . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Милинкович-Савич Сергей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Хюсай Эльсейд тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

82' Diego Coppola выиграл воздушное противоборство у Иммобиле Чиро

82' Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Хиен Исак получил желтую карточку от судьи

80' Удар от ворот произведет Верона

79' Рефери не любит споров - именно за это Альберто Луис сейчас получил желтую

79' Оооо... вот это был удар! Иммобиле Чиро должен был забить с этой позиции.

79' Хорошую попытку сделал Иммобиле Чиро . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Депаоли Фабио из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Josh Doig выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Хюсай Эльсейд выиграл воздушное противоборство у Josh Doig.

77' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Diego Coppola наказан за толчок Дзакканьи Маттиа

76' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Лацио

74' Каллон Яя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Хрустич Айдин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

71' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

68' Г О О О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

67' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Хуан Кабаль получает желтую карточку за толчок соперника.

66' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Верона

64' Альберто Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Иммобиле Чиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Марушич Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Альберто Луис из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Diego Coppola совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Безумный фол. Diego Coppola грубо играет против соперника. Пострадал Дзакканьи Маттиа

63' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

61' Удар от ворот произведет Верона

61' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Марушич Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Чеккерини Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Чеккерини Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Чеккерини Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Илич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

57' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

55' Удар от ворот произведет Лацио

54' Лаццари Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Патрик из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Удар от ворот произведет Верона

51' Diego Coppola наказан за толчок Андерсон Фелипе

47' Diego Coppola выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля