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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Лацио
2:0
Конец матча
Верона
0'
35' Желтая карточка
Велозу Мигель
44' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
63' Желтая карточка
Коппола Диего
66' Желтая карточка
Хуан Кабаль
1:0
68' Гол
Иммобиле Чиро
79' Желтая карточка
Альберто Луис
80' Желтая карточка
Хиен Исак
83' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
88' Желтая карточка
Габриель Киоффи
2:0
90' Гол
Альберто Луис
90'+6
Голы и лучшие моменты (видео). Ч...
Незасчитанный гол Канчелльери (в...
1:0. Гол Чиро Иммобиле (видео). ...
Лацио - Верона Перекладина выруч...

Ход матча

35'
 
Велозу Мигель
36'
 
Тамез Адриен
Велозу Мигель
44'
 
Чеккерини Федерико
55'
Альберто Луис
Башич Тома
 
60'
 
Хуан Кабаль
Чеккерини Федерико
61'
 
Депаоли Фабио
Терраччано Филиппо
63'
 
Коппола Диего
65'
Весино Матиас
Антонио Маркос
 
65'
Канчельери Маттео
Андерсон Фелипе
 
66'
 
Хуан Кабаль
68'
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
1:0
70'
 
Каллон Яя
Ласанья Кевин
70'
 
Хрустич Айдин
Лазович Дарко
76'
Хюсай Эльсейд
Лаццари Мануэль
 
79'
Альберто Луис
 
80'
 
Хиен Исак
83'
Хюсай Эльсейд
 
88'
 
Габриель Киоффи
90'
Альберто Луис
(Дзакканьи Маттиа)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 23
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Лацио 95.1% (116)
X 2.5% (3)
Верона 2.5% (3)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
4
Патрик
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Антонио
Маркос
88
Башич
Тома
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
6
Хиен
Исак
42
Коппола
Диего
24
Терраччано
Филиппо
3
Дойг
Джош
4
Велозу
Мигель
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
11
Ласанья
Кевин
9
Анри
Тома
Лацио
4-3-3
Верона
3-4-1-2

История личных встреч

Лацио
Верона

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
3:3
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:5
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
4:1
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 3 0.5
Альберто Луис 2 0.33
Педро Родригес 1 0.17
Андерсон Фелипе 1 0.17
Дзакканьи Маттиа 1 0.17
Милинкович-Савич Сергей 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 2 0.33
Ласанья Кевин 1 0.17
Дойг Джош 1 0.17
Каллон Яя 1 0.17
Лазович Дарко 0 0
Фараони Марко 0 0
Гюнтер Корай 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Катальди Данило 2 0
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Марушич Адам 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 3 0
Велозу Мигель 2 0
Анри Тома 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Хиен Исак 2 0
Коппола Диего 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Фараони Марко 1 0
Давидович Павел 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Амионе Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1
Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0
Верона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1
Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
7. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
8. Торино Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
9. Ювентус 0:0 Заявка 6 2 4 0 7 - 2 10
10. Салернитана 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
11. Болонья Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13. Сассуоло Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14. Верона Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Лечче Заявка 6 0 3 3 4 - 7 3
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Ювентус 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
7. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Болонья Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
11. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
7. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
8. Салернитана 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
9. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ювентус 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Верона Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Верона Чеккерини Федерико 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Лацио заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лацио: 60%, Верона: 40%.
  • 95'
    Команда Лацио забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 95'
    Дзакканьи Маттиа сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Альберто Луис забивает с правой ноги!
  • 95'
    Дзакканьи Маттиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Анри Тома создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Josh Doig из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Хуан Кабаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Проведель Иван делает важнейший сейв!
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Илич Иван. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Хюсай Эльсейд ошибается в защите.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Лацио 95.1% (116)
    X 2.5% (3)
    Верона 2.5% (3)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
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    Прогнозы на матч Лацио 2:0 Верона

    Исход игры
    Лацио
    95.1% (116)
    Ничья
    2.5% (3)
    Верона
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.79% (74)
    Меньше
    36.21% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    61.21% (71)
    Нет
    38.79% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    41% (50)
    2:0 Лацио
    23% (28)
    3:1 Лацио
    11.5% (14)
    1:0 Лацио
    9.8% (12)
    3:0 Лацио
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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