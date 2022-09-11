Стадион: Стадио Олимпико
0'
35' Желтая карточкаВелозу Мигель
44' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
63' Желтая карточкаКоппола Диего
66' Желтая карточкаХуан Кабаль
1:0
68' ГолИммобиле Чиро
79' Желтая карточкаАльберто Луис
80' Желтая карточкаХиен Исак
83' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
88' Желтая карточкаГабриель Киоффи
2:0
90' ГолАльберто Луис
90'+6
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Ход матча
35'
63'
66'
68'
79'
80'
83'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
4
Патрик
77
Марушич
Адам
88
Башич
Тома
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
32 Хуан Кабаль
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
История личных встреч
Лацио
Верона
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|3
|0.5
|Альберто Луис
|2
|0.33
|Педро Родригес
|1
|0.17
|Андерсон Фелипе
|1
|0.17
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0.17
|Милинкович-Савич Сергей
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|2
|0.33
|Ласанья Кевин
|1
|0.17
|Дойг Джош
|1
|0.17
|Каллон Яя
|1
|0.17
|Лазович Дарко
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Гюнтер Корай
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурицио Сарри
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Катальди Данило
|2
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|Велозу Мигель
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Хонгла Мартин
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Коппола Диего
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Фараони Марко
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
1
13%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1
Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0
Верона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1
Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Удинезе
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|9.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|10.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Эмполи
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|20.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|7.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|8.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Милан
|Леау Рафаэл
|1 2
|Наполи
|Лучано Спаллетти
|1 2
|Верона
|Чеккерини Федерико
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 2:0 Верона
Исход игры
Лацио
95.1% (116)
Ничья
2.5% (3)
Верона
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.79% (74)
Меньше
36.21% (42)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
2:1 Лацио
41% (50)
2:0 Лацио
23% (28)
3:1 Лацио
11.5% (14)
1:0 Лацио
9.8% (12)
3:0 Лацио
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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