Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

48' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Барроу Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Denso Kasius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Додо Домилсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Сориано Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Болонья

39' Додо Домилсон из команды Фиорентина не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Йович Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Сориано Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Удар от ворот произведет Болонья

35' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Удар от ворот произведет Фиорентина

34' Барроу Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Камбьясо Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Фиорентина

31' Удар от ворот произведет Фиорентина

31' Барроу Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

25' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Мартинес Лукас II нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

24' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Медель Гари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Болонья

19' Бонавентура Джакомо не смог попасть в створ ударом издали

19' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Бираги Кристиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

12' Куаме Кристиан из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

7' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Denso Kasius выиграл воздушное противоборство у Йович Лука

6' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Барроу Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Арнаутович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Denso Kasius из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фиорентина начинает с центра поля