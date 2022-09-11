Стадион: Ренато Далл'Ара
2:1
Конец матча
0'
46' Желтая карточкаКуаме Кристиан
50' Желтая карточкаАмрабат Софьян
0:1
54' ГолМартинес Лукас
1:1
59' ГолБарроу Муса
2:1
62' ГолАрнаутович Марко
87' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
90' Желтая карточкаРоша Игор
90' Вторая желтая карточкаРоша Игор
90'+9
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
46'
50'
54'
59'
1:1
62'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
17
Медель
Гари
26
Лукуми
Джон
33
Касиус
Денсо
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
-
33 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luca Vigiani
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Крастев ДимоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Болонья
Фиорентина
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
26 матчей
11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
11.5%
38.5%
50%
3 победы 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|1
|Барроу Муса
|1
|0.17
|Касиус Денсо
|0
|0
|Сориано Роберто
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаме Кристиан
|1
|0.17
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.17
|Йович Лука
|1
|0.17
|Мандрагора Роландо
|1
|0.17
|Мартинес Лукас II
|1
|0.17
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаоро Адама
|1
|1
|Арнаутович Марко
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Медель Гари
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Игор II
|2
|1
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1
Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0
Фиорентина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0
Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Удинезе
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|7.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|9.
|Лацио
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Верона
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Эмполи
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|20.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Верона
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лацио
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Милан
|Леау Рафаэл
|1 2
|Наполи
|Лучано Спаллетти
|1 2
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 2:1 Фиорентина
Исход игры
Болонья
14% (17)
Ничья
52.9% (64)
Фиорентина
33.1% (40)
Тотал 2.5
Больше
36.52% (42)
Меньше
63.48% (73)
Обе команды забьют
Да
84.35% (97)
Нет
15.65% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (55)
1:2 Фиорентина
20.7% (25)
0:1 Фиорентина
7.4% (9)
2:1 Болонья
6.6% (8)
2:2 Ничья
5% (6)
1:0 Болонья
4.1% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!