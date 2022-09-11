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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Болонья
2:1
Конец матча
Фиорентина
0'
46' Желтая карточка
Куаме Кристиан
50' Желтая карточка
Амрабат Софьян
0:1
54' Гол
Мартинес Лукас
1:1
59' Гол
Барроу Муса
2:1
62' Гол
Арнаутович Марко
87' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
90' Желтая карточка
Роша Игор
90' Вторая желтая карточка
Роша Игор
90'+9
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
2:1. Гол Марко Арнаутовича (виде...
1:1. Гол Мусы Барроу (видео). Че...
0:1. Гол Лукаса Мартинеса (видео...

Ход матча

45'
 
Венути Лоренцо
Додо Домилсон
46'
 
Сапонара Риккардо
Соттиль Рикардо
46'
 
Куаме Кристиан
50'
 
Амрабат Софьян
54'
0:1
Мартинес Лукас
(Сапонара Риккардо)
59'
Барроу Муса
1:1
61'
Ликояннис Хараламбос
Камбьясо Андреа
 
62'
Арнаутович Марко
(Касиус Денсо)
2:1
70'
Орсолини Риккардо
Арнаутович Марко
 
72'
 
Иконе Жонатан
Барак Антонин
79'
Де Сильвестри Лоренцо
Касиус Денсо
 
79'
Бонифаци Кевин
Медель Гари
 
85'
 
Мандрагора Роландо
Куаме Кристиан
85'
 
Кабрал Артур
Амрабат Софьян
87'
Ликояннис Хараламбос
 
90'
 
Роша Игор
90'
 
Роша Игор

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Болонья 14% (17)
X 52.9% (64)
Фиорентина 33.1% (40)
-1
выиграет Болонья, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
17
Медель
Гари
26
Лукуми
Джон
33
Касиус
Денсо
50
Камбьясо
Андреа
30
Схаутен
Йерди
20
Эбишер
Мишель
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
72
Барак
Антонин
99
Куаме
Кристиан
7
Йович
Лука
33
Соттиль
Рикардо
Болонья
3-4-1-2
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Болонья
Фиорентина

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

26 матчей

11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

11.5%
38.5%
50%
3 победы 10 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:3
СA
3:3
СA
0:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 1
Барроу Муса 1 0.17
Касиус Денсо 0 0
Сориано Роберто 0 0
Медель Гари 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаме Кристиан 1 0.17
Бонавентура Джакомо 1 0.17
Йович Лука 1 0.17
Мандрагора Роландо 1 0.17
Мартинес Лукас II 1 0.17
Соттиль Рикардо 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 1 1
Арнаутович Марко 2 0
Орсолини Риккардо 0 1
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сансоне Никола 1 0
Медель Гари 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Домингес Николас 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Игор II 2 1
Амрабат Софьян 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Йович Лука 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1
Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0
Фиорентина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0
Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
7. Торино Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
9. Лацио 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10. Салернитана Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Болонья Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13. Верона 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
14. Сассуоло Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Лечче Заявка 6 0 3 3 4 - 7 3
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Лацио 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Болонья Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
11. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Верона 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
7. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
8. Верона 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лацио 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Сассуоло Феррари Джанмарко 3
Весь список
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    Прогнозы 121
    Болонья 14% (17)
    X 52.9% (64)
    Фиорентина 33.1% (40)
    -1
    выиграет Болонья, со счетом 2:1
    да
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    Прогнозы на матч Болонья 2:1 Фиорентина

    Исход игры
    Болонья
    14% (17)
    Ничья
    52.9% (64)
    Фиорентина
    33.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.52% (42)
    Меньше
    63.48% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    84.35% (97)
    Нет
    15.65% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.5% (55)
    1:2 Фиорентина
    20.7% (25)
    0:1 Фиорентина
    7.4% (9)
    2:1 Болонья
    6.6% (8)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    1:0 Болонья
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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