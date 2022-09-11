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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Ювентус
0:0
Первый тайм: 6'
Салернитана
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 130
Ювентус 96.2% (125)
X 2.3% (3)
Салернитана 1.5% (2)
-1
выиграет Ювентус, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Салернитана
1.58
6.80
7.63
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Перин
Маттиа
11
Куадрадо
Хуан
19
Бонуччи
Леонардо
3
Бремер
Глейсон
2
Де
Шильо
Маттиа
8
Маккенни
Уэстон
32
Паредес
Леандро
20
Миретти
Фабио
17
Костич
Филип
18
Кин
Мойзе
9
Влахович
Душан
33
Сепе
Луиджи
2
Бронн
Дилан
5
Данилюк
Флавиус
17
Фасио
Федерико
87
Кандрева
Антонио
30
Маццокки
Паскуале
25
Маджоре
Джулио
10
Де
Вильена
Тонни
18
Кулибали
Лассана
99
Пёнтек
Кшиштоф
29
Диа
Булайе
Ювентус
4-4-2
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Ювентус
Салернитана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.8
Милик Аркадиуш 2 0.4
Ди Мария Анхель 1 0.2
Алекс Сандро 0 0
Костич Филип 0 0
Миретти Фабио 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 3 0.6
Де Вильена Тонни 1 0.2
Бонаццоли Федерико 1 0.2
Маццокки Паскуале 1 0.2
Ботхейм Эрик 1 0.2
Кулибали Лассана 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 3 0
Алекс Сандро 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Данило Луис 1 0
Костич Филип 1 0
Ровелла Николо 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 3 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кулибали Лассана 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Давиде Никола 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Бронн Дилан 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
43%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1
Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1
Салернитана
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0
Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
7. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
8. Торино Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
9. Ювентус 0:0 Заявка 6 2 4 0 7 - 2 10
10. Салернитана 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
11. Болонья Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13. Сассуоло Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14. Верона Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Лечче Заявка 6 0 3 3 4 - 7 3
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Ювентус 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
7. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Болонья Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
11. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
7. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
8. Салернитана 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
9. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ювентус 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Верона Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Верона Чеккерини Федерико 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    7'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Кулибали по правой половине поля, Лассана оказался в офсайде. 
  • 6'
    Диа разогнал атаку по левой половине поля и затем Булайе выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Пёнтек под давлением Бремера пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.
  • 5'
    Куадрадо прошёл вперёд по правой половине поля и выполнил перевод к левому углу штрафной площади, Костич не успел к мячу, чтобы поддержать атаку. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Маццокки в центре поля нарушил правила против Куадрадо. Игроки "Ювентуса" быстро разыграли стандарт. 
  • 3'
    Миретти разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на бегущего рядом Костича, Филип выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Салернитано" сыграл внимательно и перехватили мяч. 
  • 2'
    Форвард туринского клуба Душан Влахович перед стартом этой встречи получи приз от болельщиков, как лучший игрок "Ювентуса" в августе. Будем надеяться, что сегодня серб также покажет хорошую игру. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между "Ювентусом" и "Салернитаной". Команда Массимилиано Аллегри очень сильно буксует на старте нового сезона, а поэтому даже на своём поле у неё могут быть большие проблемы в игре с крепким клубом из Салерно. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Салернитана

Исход игры
Ювентус
96.2% (125)
Ничья
2.3% (3)
Салернитана
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.61% (49)
Меньше
57.39% (66)
Обе команды забьют
Да
26.09% (30)
Нет
73.91% (85)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
42.3% (55)
2:1 Ювентус
15.4% (20)
3:0 Ювентус
10.8% (14)
1:0 Ювентус
8.5% (11)
3:1 Ювентус
6.2% (8)
4:0 Ювентус
3.1% (4)
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