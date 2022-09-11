Первый тайм

7' Из глубины поля последовал заброс на ход Кулибали по правой половине поля, Лассана оказался в офсайде.

6' Диа разогнал атаку по левой половине поля и затем Булайе выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Пёнтек под давлением Бремера пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

5' Куадрадо прошёл вперёд по правой половине поля и выполнил перевод к левому углу штрафной площади, Костич не успел к мячу, чтобы поддержать атаку.

4' Маццокки в центре поля нарушил правила против Куадрадо. Игроки "Ювентуса" быстро разыграли стандарт.

3' Миретти разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на бегущего рядом Костича, Филип выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Салернитано" сыграл внимательно и перехватили мяч.

2' Форвард туринского клуба Душан Влахович перед стартом этой встречи получи приз от болельщиков, как лучший игрок "Ювентуса" в августе. Будем надеяться, что сегодня серб также покажет хорошую игру.