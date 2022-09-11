да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (1)
|0.8
|Милик Аркадиуш
|2
|0.4
|Ди Мария Анхель
|1
|0.2
|Алекс Сандро
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|3
|0.6
|Де Вильена Тонни
|1
|0.2
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.2
|Маццокки Паскуале
|1
|0.2
|Ботхейм Эрик
|1
|0.2
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Кулибали Лассана
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Удинезе
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|9.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|10.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Эмполи
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|20.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|7.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|8.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Милан
|Леау Рафаэл
|1 2
|Наполи
|Лучано Спаллетти
|1 2
|Верона
|Чеккерини Федерико
|3