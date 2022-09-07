  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Ювентус
 
Позже
Салернитана

История личных встреч

Ювентус
Салернитана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.8
Милик Аркадиуш 2 0.4
Ди Мария Анхель 1 0.2
Алекс Сандро 0 0
Костич Филип 0 0
Миретти Фабио 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 3 0.6
Де Вильена Тонни 1 0.2
Бонаццоли Федерико 1 0.2
Маццокки Паскуале 1 0.2
Ботхейм Эрик 1 0.2
Кулибали Лассана 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 3 0
Алекс Сандро 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Данило Луис 1 0
Костич Филип 1 0
Ровелла Николо 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 3 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кулибали Лассана 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Давиде Никола 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Бронн Дилан 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
43%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1
Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1
Салернитана
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0
Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Наполи Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
6. Торино Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
7. Интер Милан Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
9. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Салернитана Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Фиорентина Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
13. Верона Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Специя Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Болонья Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
17. Лечче Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
18. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
19. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
20. Монца Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Торино Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
5. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
7. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2022, осталось 2 дня 10 часов 23 минуты.

    Главный судья: Matteo Marcenaro

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Ювентус 100% (39)
    X 0% (0)
    Салернитана 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Салернитана
    1.46
    7.80
    8.01
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ювентус - Салернитана онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ювентус - Салернитана

    Исход игры
    Ювентус
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Салернитана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (19)
    Меньше
    51.28% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    28.21% (11)
    Нет
    71.79% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    46.2% (18)
    2:1 Ювентус
    20.5% (8)
    3:0 Ювентус
    17.9% (7)
    3:1 Ювентус
    7.7% (3)
    1:0 Ювентус
    5.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ювентус
    Салернитана
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     