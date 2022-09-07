Стадион: Альянц Стэдиум
Позже
История личных встреч
Ювентус
Салернитана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (1)
|0.8
|Милик Аркадиуш
|2
|0.4
|Ди Мария Анхель
|1
|0.2
|Алекс Сандро
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|3
|0.6
|Де Вильена Тонни
|1
|0.2
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.2
|Маццокки Паскуале
|1
|0.2
|Ботхейм Эрик
|1
|0.2
|Кулибали Лассана
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Кулибали Лассана
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
43%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1
Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1
Салернитана
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0
Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|9.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|13.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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- — Вылет в Серию B
Прогнозы на матч Ювентус - Салернитана
Исход игры
Ювентус
100% (39)
Ничья
0% (0)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.72% (19)
Меньше
51.28% (20)
Обе команды забьют
Да
28.21% (11)
Нет
71.79% (28)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
46.2% (18)
2:1 Ювентус
20.5% (8)
3:0 Ювентус
17.9% (7)
3:1 Ювентус
7.7% (3)
1:0 Ювентус
5.1% (2)
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