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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Аталанта
0:0
Первый тайм: 12'
Кремонезе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 116
Аталанта 97.4% (113)
X 1.7% (2)
Кремонезе 0.9% (1)
-1
выиграет Аталанта, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Кремонезе
1.39
5.34
8.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муссо
Хуан
5
Околи
Меме
28
Демирал
Мерих
2
Толой
Рафаэл
33
Хатебур
Ханс
93
Соппи
Брэндон
15
Де
Рон
Мартен
7
Коопмейнерс
Теун
18
Малиновский
Руслан
11
Лукман
Адемола
9
Муриэль
Луис
97
Ионуц
Андрей
Раду
4
Айву
Эмануэль
21
Кирикеш
Влад
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
3
Валери
Эмануэле
28
Мейте
Суалихо
32
Эскаланте
Гонсало
6
Пикель
Шарль
77
Окереке
Давид
90
Дессерс
Сириль
Аталанта
3-4-1-2
Кремонезе
3-4-1-2

История личных встреч

Аталанта
Кремонезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:0
ММ(
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коопмейнерс Теун 4 (2) 0.67
Малиновский Руслан 1 0.17
Лукман Адемола 1 0.17
Толой Рафаэл 1 0.17
Хёйлунн Расмус 1 0.17
Де Рон Мартен 0 0
Пашалич Марио 0 0
Меле Йоаким 0 0
Соппи Брэндон 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 2 0.33
Буонаюто Кристиан 1 0.17
Серникола Леонардо 1 0.17
Эскаланте Гонсало 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Гильоне Паоло 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Хатебур Ханс 2 0
Толой Рафаэл 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Джимсити Берат 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Коопмейнерс Теун 1 0
Околи Меме 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Цортеа Надир 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Васкес Хоан 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Окереке Давид 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1
Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1
Кремонезе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0
Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта 0:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
4. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
7. Торино Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
9. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Салернитана Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Фиорентина Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
13. Верона Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Болонья Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
17. Лечче Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
18. Кремонезе 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 9 2
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
20. Монца Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
7. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Аталанта 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
11. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кремонезе 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 0:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
4. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
8. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Кремонезе 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
18. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Ювентус Влахович Душан 5
Аталанта Коопмейнерс Теун 6
Милан Леау Рафаэл 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Сассуоло Феррари Джанмарко 3
Ювентус Локателли Мануэль 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Ионуц Андрей Раду из команды Кремонезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Лочошвили Лука выиграл воздушное противоборство у Муриэль Луис.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Аталанта начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Аталанта 97.4% (113)
    X 1.7% (2)
    Кремонезе 0.9% (1)
    -1
    выиграет Аталанта, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Кремонезе
    1.39
    5.34
    8.30
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    Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Кремонезе

    Исход игры
    Аталанта
    97.4% (113)
    Ничья
    1.7% (2)
    Кремонезе
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.32% (53)
    Меньше
    52.68% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    32.14% (36)
    Нет
    67.86% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    45.7% (53)
    3:1 Аталанта
    18.1% (21)
    3:0 Аталанта
    15.5% (18)
    2:1 Аталанта
    9.5% (11)
    1:0 Аталанта
    4.3% (5)
    4:1 Аталанта
    1.7% (2)
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