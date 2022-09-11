да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коопмейнерс Теун
|4 (2)
|0.67
|Малиновский Руслан
|1
|0.17
|Лукман Адемола
|1
|0.17
|Толой Рафаэл
|1
|0.17
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.17
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|2
|0.33
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.17
|Серникола Леонардо
|1
|0.17
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Хатебур Ханс
|2
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Коопмейнерс Теун
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|7.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|9.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|13.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|18.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|20.
|Монца
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|11.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|8.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|18.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6
|Милан
|Леау Рафаэл
|3 (3)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|4
|Милан
|Леау Рафаэл
|1 2
|Наполи
|Лучано Спаллетти
|1 2
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|3
|Ювентус
|Локателли Мануэль
|3