Стадион: Гевисс Стэдиум
0'
58' Желтая карточкаСерникола Леонардо
62' Желтая карточкаЛочошвили Лука
64' Undefined phrase: football_event_Коопмейнерс Теун
65' Желтая карточкаMassimiliano Alvini
66' Желтая карточкаПикель Шарль
71' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
1:0
74' ГолДемирал Мерих
1:1
78' ГолВалери Эмануэле
82' Желтая карточкаАфена-Гьян Феликс
90' Желтая карточкаЭдерсон Хонорато
90' Желтая карточкаДемирал Мерих
90'+6
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Ход матча
62'
64'
66'
74'
78'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
33
Хатебур
Ханс
21
Кирикеш
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Бога ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Аталанта
Кремонезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коопмейнерс Теун
|4 (2)
|0.67
|Малиновский Руслан
|1
|0.17
|Лукман Адемола
|1
|0.17
|Толой Рафаэл
|1
|0.17
|Демирал Мерих
|1
|0.17
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.17
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
|Соппи Брэндон
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|2
|0.33
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.17
|Серникола Леонардо
|1
|0.17
|Валери Эмануэле
|1
|0.17
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Хатебур Ханс
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Коопмейнерс Теун
|1
|0
|Демирал Мерих
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Лочошвили Лука
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
2
67%
2
25%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
3
60%
76-90
Пропущено
4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
30%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1
Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1
Кремонезе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0
Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|7.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|9.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|10.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|13.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|17.
|Монца
|1:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|18.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|7.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|12.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Болонья
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Лечче
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Монца
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|7.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|8.
|Монца
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|9.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Лечче
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Милан
|Леау Рафаэл
|3 (3)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|4
|Милан
|Леау Рафаэл
|1 2
|Наполи
|Лучано Спаллетти
|1 2
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|3
|Ювентус
|Локателли Мануэль
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта 1:1 Кремонезе
Исход игры
Аталанта
97.5% (116)
Ничья
1.7% (2)
Кремонезе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (55)
Меньше
52.17% (60)
Обе команды забьют
Да
32.17% (37)
Нет
67.83% (78)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
45.4% (54)
3:1 Аталанта
18.5% (22)
3:0 Аталанта
16% (19)
2:1 Аталанта
9.2% (11)
1:0 Аталанта
4.2% (5)
4:1 Аталанта
1.7% (2)
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