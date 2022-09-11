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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Аталанта
1:1
Конец матча
Кремонезе
0'
58' Желтая карточка
Серникола Леонардо
62' Желтая карточка
Лочошвили Лука
64' Undefined phrase: football_event_
Коопмейнерс Теун
65' Желтая карточка
Massimiliano Alvini
66' Желтая карточка
Пикель Шарль
71' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
1:0
74' Гол
Демирал Мерих
1:1
78' Гол
Валери Эмануэле
82' Желтая карточка
Афена-Гьян Феликс
90' Желтая карточка
Эдерсон Хонорато
90' Желтая карточка
Демирал Мерих
90'+6
1:1. Гол Эмануэле Валери (видео)...
1:0. Гол Мериха Демирала (видео)...

Ход матча

56'
Хёйлунн Расмус
Муриэль Луис
 
56'
Эдерсон Хонорато
Малиновский Руслан
 
58'
 
Серникола Леонардо
60'
 
Дзанимачча Лука
Эскаланте Гонсало
62'
 
Лочошвили Лука
64'
Коопмейнерс Теун
 
65'
 
Massimiliano Alvini
66'
 
Пикель Шарль
68'
 
Аскасибар Сантьяго
Пикель Шарль
68'
 
Афена-Гьян Феликс
Окереке Давид
71'
 
Аскасибар Сантьяго
74'
Демирал Мерих
(Коопмейнерс Теун)
1:0
77'
Пашалич Марио
Лукман Адемола
 
78'
1:1
Валери Эмануэле
82'
 
Афена-Гьян Феликс
83'
 
Чофани Даниэль
Дессерс Сириль
83'
 
Хендри Джек
Серникола Леонардо
86'
Цортеа Надир
Хатебур Ханс
 
86'
Меле Йоаким
Соппи Брэндон
 
90'
Эдерсон Хонорато
 
90'
Демирал Мерих
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Аталанта 97.5% (116)
X 1.7% (2)
Кремонезе 0.8% (1)
-1
выиграет Аталанта, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муссо
Хуан
5
Околи
Меме
28
Демирал
Мерих
2
Толой
Рафаэл
33
Хатебур
Ханс
93
Соппи
Брэндон
15
Де
Рон
Мартен
7
Коопмейнерс
Теун
18
Малиновский
Руслан
11
Лукман
Адемола
9
Муриэль
Луис
97
Ионуц
Андрей
Раду
4
Айву
Эмануэль
21
Кирикеш
Влад
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
3
Валери
Эмануэле
28
Мейте
Суалихо
32
Эскаланте
Гонсало
6
Пикель
Шарль
77
Окереке
Давид
90
Дессерс
Сириль
Аталанта
3-4-1-2
Кремонезе
3-4-1-2

История личных встреч

Аталанта
Кремонезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:0
ММ(
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коопмейнерс Теун 4 (2) 0.67
Малиновский Руслан 1 0.17
Лукман Адемола 1 0.17
Толой Рафаэл 1 0.17
Демирал Мерих 1 0.17
Хёйлунн Расмус 1 0.17
Де Рон Мартен 0 0
Пашалич Марио 0 0
Меле Йоаким 0 0
Соппи Брэндон 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 2 0.33
Буонаюто Кристиан 1 0.17
Серникола Леонардо 1 0.17
Валери Эмануэле 1 0.17
Эскаланте Гонсало 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Гильоне Паоло 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Хатебур Ханс 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Толой Рафаэл 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Джимсити Берат 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Коопмейнерс Теун 1 0
Демирал Мерих 1 0
Околи Меме 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Цортеа Надир 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Васкес Хоан 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Пикель Шарль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Окереке Давид 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
2
67%
2
25%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
3
60%
76-90

Пропущено

4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
30%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1
Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1
Кремонезе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0
Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Удинезе 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
7. Торино Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
9. Сассуоло 1:0 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
10. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Фиорентина 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 4 7
12. Салернитана Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
13. Верона Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Болонья 0:0 Заявка 6 0 4 2 5 - 8 4
17. Монца 1:0 Заявка 6 1 0 5 3 - 13 3
18. Лечче 0:1 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
20. Сампдория Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Удинезе 0:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Сассуоло 1:0 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
7. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Фиорентина 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
12. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Болонья 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лечче 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Монца 1:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
4. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
6. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
7. Удинезе 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
8. Монца 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
9. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Фиорентина 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Сассуоло 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16. Лечче 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Болонья 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Ювентус Влахович Душан 5
Милан Леау Рафаэл 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Сассуоло Феррари Джанмарко 3
Ювентус Локателли Мануэль 3
Весь список
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    Прогнозы 119
    Аталанта 97.5% (116)
    X 1.7% (2)
    Кремонезе 0.8% (1)
    -1
    выиграет Аталанта, со счетом 2:1
    да
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    Прогнозы на матч Аталанта 1:1 Кремонезе

    Исход игры
    Аталанта
    97.5% (116)
    Ничья
    1.7% (2)
    Кремонезе
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (55)
    Меньше
    52.17% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    32.17% (37)
    Нет
    67.83% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    45.4% (54)
    3:1 Аталанта
    18.5% (22)
    3:0 Аталанта
    16% (19)
    2:1 Аталанта
    9.2% (11)
    1:0 Аталанта
    4.2% (5)
    4:1 Аталанта
    1.7% (2)
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