Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Цортеа Надир пробует нанести удар издали, но Ионуц Андрей Раду держит все под контролем

87' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Emanuele Valeri ослабляет давление, выбив мяч.

86' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Аталанта

86' Тактическая замена. Брэндон Соппи уходит с поля и его заменяет Меле Йоаким

84' Удар от ворот произведет Кремонезе

84' Матч возобновлен

82' Околи Меме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Айву Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Муссо Хуан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

79' Команда Кремонезе забила мяч, хотя лучше играли соперники

78' Г О О О О Л - Emanuele Valeri первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

78' Аскасибар Сантьяго пробует нанести удар издали, но Хуан Муссо держит все под контролем

78' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Команда Аталанта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

74' Г О О О О Л - Демирал Мерих забивает с левой ноги!

74' Коопмейнерс Теун из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Лукман Адемола навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Матч возобновлен

72' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

71' Судья подбегает и показывает Аскасибар Сантьяго из команды Кремонезе отложенную желтую карточку за фол.

70' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Аталанта пробьет пенальти!

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

69' Айву Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Кремонезе

67' Де Рон Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Пикель Шарль получил желтую карточку от судьи

66' Брэндон Соппи задерживает мяч рукой

65' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Аталанта , будет отменен из-за фола.

65' Рефери не любит споров - именно за это Massimiliano Alvini сейчас получил желтую

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

62' Лочошвили Лука получил желтую карточку от судьи

62' Околи Меме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Толой Рафаэл нанес удар головой, но Ионуц Андрей Раду спокойно отбил мяч.

59' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Серникола Леонардо получил желтую карточку от судьи

57' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Хатебур Ханс из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Малиновский Руслан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Кремонезе

52' Малиновский Руслан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Брэндон Соппи наказан за толчок Айву Эмануэль

46' Удар от ворот произведет Аталанта