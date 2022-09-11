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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Лечче
0:1
Первый тайм: 42'
Монца
0'
29' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
0:1
35' Гол
Сенси Стефано
41' Желтая карточка
Сенси Стефано

Ход матча

29'
 
Биринделли Самуэле
35'
0:1
Сенси Стефано
41'
 
Сенси Стефано

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 117
Лечче 76.1% (89)
X 21.4% (25)
Монца 2.6% (3)
-1
выиграет Лечче, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Монца
2.48
3.31
3.24
Все Коэффициенты
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
97
Пеццелла
Джузеппе
14
Хельгасон
Торир
42
Юлманд
Мортен
8
Бистрович
Кристиян
11
Ди
Франческо
Федерико
77
Сисей
Ассан
22
Банда
Ламек
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
3
Мари
Пабло
55
Иццо
Армандо
19
Биринделли
Самуэле
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
6
Ровелла
Николо
12
Сенси
Стефано
47
Мота
Дани
17
Капрари
Джанлука
Лечче
4-3-3
Монца
3-5-2

История личных встреч

Лечче
Монца

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

СB
0:1
СB
3:0
СB
1:0
СB
0:0
ТМС
2:1
СC
4:0
СC
0:3
СД
2:0
СД
0:5
СД
3:3
СД
3:2
СCA
0:0
СCA
1:1
СCA
2:2
СCA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 1 0.17
Стрефецца Габриэль 1 0.17
Коломбо Лоренцо 1 0.17
Ди Франческо Федерико 0 0
Юлманд Мортен 0 0
Банда Ламек 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 1 0.17
Колпани Андреа 1 0.17
Капрари Джанлука 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 3 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Гонсалес Джоан 2 0
Блен Алексис 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Банда Ламек 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачин Хосе 2 0
Мари Пабло 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Марлон 1 0
Чиурриа Патрик 1 0
Пессина Маттео 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
12
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
2
33%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1
Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0
Монца
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0
Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Удинезе 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
7. Торино Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
9. Сассуоло 1:0 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
10. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Фиорентина 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 4 7
12. Салернитана Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
13. Верона Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Болонья 0:0 Заявка 6 0 4 2 5 - 8 4
17. Монца 1:0 Заявка 6 1 0 5 3 - 13 3
18. Лечче 0:1 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
20. Сампдория Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Удинезе 0:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Сассуоло 1:0 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
7. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Фиорентина 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
12. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Болонья 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лечче 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Монца 1:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
4. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
6. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
7. Удинезе 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
8. Монца 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
9. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Фиорентина 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Сассуоло 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16. Лечче 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Болонья 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Ювентус Влахович Душан 5
Милан Леау Рафаэл 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Сассуоло Феррари Джанмарко 3
Ювентус Локателли Мануэль 3
Весь список
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    • До матча
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    Прогнозы 117
    Лечче 76.1% (89)
    X 21.4% (25)
    Монца 2.6% (3)
    -1
    выиграет Лечче, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Монца
    2.48
    3.31
    3.24
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    Прогнозы на матч Лечче 0:1 Монца

    Исход игры
    Лечче
    76.3% (90)
    Ничья
    21.2% (25)
    Монца
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.48% (27)
    Меньше
    76.52% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    42.61% (49)
    Нет
    57.39% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Лечче
    41.5% (49)
    2:1 Лечче
    20.3% (24)
    1:1 Ничья
    18.6% (22)
    2:0 Лечче
    12.7% (15)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Лечче
    Монца
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