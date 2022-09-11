33' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Игрок из команды Лечче вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Баскиротто Федерико пробил со штрафного прямо в стенку

29' Биринделли Самуэле - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Удар от ворот произведет Монца

28' Ламек Банда из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' О, нет. Из многообещающей позиции Сисей Ассан из команды Лечче наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

24' Ламек Банда из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' О, нет. Из многообещающей позиции Иццо Армандо из команды Монца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

21' Пессина Маттео из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Капрари Джанлука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Монца

16' Ламек Банда оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Монца

15' Оооо... вот это был удар! Баскиротто Федерико должен был забить с этой позиции.

14' Баскиротто Федерико наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

13' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

13' Сенси Стефано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Марлон из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ох, нехорошо это выглядит. Аугусто Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Аугусто Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Удар от ворот произведет Монца

7' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Ох, нехорошо это выглядит. Иццо Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

2' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лечче начинает с центра поля