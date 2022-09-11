Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

92' Аскилдсен Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Гонсалес Джоан нанес удар головой, но Michele Di Gregorio спокойно отбил мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Аскилдсен Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Лечче

88' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Игрок из команды Лечче вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Ламек Банда получает желтую карточку за нырок

83' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Ламек Банда нырнул в штрафной. Спорно!

83' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Гендрей Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лечче пробьет пенальти!

73' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

72' Бистрович Кристиян из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Матч возобновлен

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

71' Судья свистит. Марлон атаковал сзади соперника. Это Ламек Банда заработал своей команде штрафной

69' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

68' Марлон из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Молина Сальваторе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Монца

66' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Лечче

59' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

59' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Монца

55' Сенси Стефано из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Сенси Стефано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Ровелла Николо получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Ровелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Команда Лечче сравняла счет! Игра продолжается!

48' Г О О О О Л - Гонсалес Джоан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

48' Ламек Банда из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Удар от ворот произведет Лечче

46' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля