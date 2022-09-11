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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Лечче
1:1
Конец матча
Монца
0'
29' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
0:1
35' Гол
Сенси Стефано
41' Желтая карточка
Сенси Стефано
45' Желтая карточка
Гендрей Валентин
1:1
48' Гол
Гонсалес Джоан
52' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
83' Желтая карточка
Банда Ламек
90' Желтая карточка
Молина Сальваторе
90'+7
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:1. Гол Хоана Гонсалеса (видео)...
0:1. Гол Стефано Сенси (видео). ...

Ход матча

29'
 
Биринделли Самуэле
35'
0:1
Сенси Стефано
41'
 
Сенси Стефано
45'
Гендрей Валентин
 
46'
Гонсалес Джоан
Хельгасон Торир
 
46'
 
Молина Сальваторе
Биринделли Самуэле
48'
Гонсалес Джоан
1:1
52'
Ди Франческо Федерико
 
58'
 
Колпани Андреа
Ровелла Николо
59'
 
Чиурриа Патрик
Капрари Джанлука
59'
 
Валоти Матиа
Пессина Маттео
62'
Галло Антонино
Пеццелла Джузеппе
 
63'
Коломбо Лоренцо
Сисей Ассан
 
76'
Родригес Пабло
Ди Франческо Федерико
 
82'
Аскилдсен Кристоффер
Бистрович Кристиян
 
83'
Банда Ламек
 
88'
 
Мачин Хосе
Сенси Стефано
90'
 
Молина Сальваторе

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Лечче 76.3% (90)
X 21.2% (25)
Монца 2.5% (3)
-1
выиграет Лечче, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
97
Пеццелла
Джузеппе
14
Хельгасон
Торир
42
Юлманд
Мортен
8
Бистрович
Кристиян
11
Ди
Франческо
Федерико
77
Сисей
Ассан
22
Банда
Ламек
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
3
Мари
Пабло
55
Иццо
Армандо
19
Биринделли
Самуэле
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
6
Ровелла
Николо
12
Сенси
Стефано
47
Мота
Дани
17
Капрари
Джанлука
Лечче
4-3-3
Монца
3-5-2

История личных встреч

Лечче
Монца

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

СB
0:1
СB
3:0
СB
1:0
СB
0:0
ТМС
2:1
СC
4:0
СC
0:3
СД
2:0
СД
0:5
СД
3:3
СД
3:2
СCA
0:0
СCA
1:1
СCA
2:2
СCA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 1 0.17
Стрефецца Габриэль 1 0.17
Коломбо Лоренцо 1 0.17
Гонсалес Джоан 1 0.17
Ди Франческо Федерико 0 0
Юлманд Мортен 0 0
Банда Ламек 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенси Стефано 1 0.17
Мота Дани 1 0.17
Колпани Андреа 1 0.17
Капрари Джанлука 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 3 0
Гендрей Валентин 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Банда Ламек 2 0
Гонсалес Джоан 2 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Блен Алексис 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачин Хосе 2 0
Мари Пабло 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Сенси Стефано 1 0
Марлон 1 0
Чиурриа Патрик 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Пессина Маттео 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
13
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
3
43%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1
Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0
Монца
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0
Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
7. Торино Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
9. Лацио 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10. Салернитана Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Болонья Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13. Верона 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
14. Сассуоло Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Лечче Заявка 6 0 3 3 4 - 7 3
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Лацио 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Болонья Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
11. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Верона 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
7. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
8. Верона 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лацио 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Сассуоло Феррари Джанмарко 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Лечче: 53%, Монца: 47%.
  • 96'
    Лечче пытается что-то создать.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Монца
  • 96'
    Шанс! Понграчич Марин из команды Лечче пробил головой, но мимо
  • 96'
    Аскилдсен Кристоффер из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лечче пробьет пенальти!
    • 93'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 93'
      Мари Пабло успешно блокирует удар.
    • 93'
      Коломбо Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      93'
      Аскилдсен Кристоффер из команды Лечче подал угловой справа.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Угловой
      92'
      Аскилдсен Кристоффер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Коломбо Лоренцо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 92'
      Колпани Андреа ошибается в защите.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Лечче 76.3% (90)
    X 21.2% (25)
    Монца 2.5% (3)
    -1
    выиграет Лечче, со счетом 2:1
    да
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    Прогнозы на матч Лечче 1:1 Монца

    Исход игры
    Лечче
    76.3% (90)
    Ничья
    21.2% (25)
    Монца
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.48% (27)
    Меньше
    76.52% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    42.61% (49)
    Нет
    57.39% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Лечче
    41.5% (49)
    2:1 Лечче
    20.3% (24)
    1:1 Ничья
    18.6% (22)
    2:0 Лечче
    12.7% (15)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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