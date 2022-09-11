VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

34' Команда Сассуоло забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О Л - Фраттези Давиде забивает с правой ноги!

33' Лорьенте Арман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Пинамонти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

25' Судья подбегает и показывает Эбосс Энцо из команды Удинезе отложенную желтую карточку за фол.

25' Делофеу Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Лорьенте Арман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Перейра Роберто из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Делофеу Херард пробил со штрафного прямо в стенку

19' Удар от ворот произведет Сассуоло

18' Удар от ворот произведет Удинезе

17' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Сассуоло

11' Удар от ворот произведет Сассуоло

11' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Удинезе

10' Кирьякопулос Георгиос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Бекао Родриго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

8' Удар от ворот произведет Сассуоло

8' Саксесс Исаак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Делофеу Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Тольян Йереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Саксесс Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Удинезе начинает с центра поля