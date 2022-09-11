да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|2
|0.33
|Берарди Доменико
|1
|0.17
|Пинамонти Андреа
|1
|0.17
|Тольян Йереми
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Лорьенте Арман
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|2
|0.33
|Удоги Дестини
|2
|0.33
|Перейра Роберто
|1
|0.17
|Бекао Родриго
|1
|0.17
|Масина Адам
|1
|0.17
|Ловрич Санди
|1
|0.17
|Самарджич Лазар
|1
|0.17
|Делофеу Херард
|0
|0
|Несторовски Илья
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Лопес Максим
|1
|0
|Рожерио да Силва
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удоги Дестини
|3
|0
|Перес Неуэн
|1
|1
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Перейра Роберто
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|7.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|9.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|10.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|13.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|17.
|Монца
|1:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|18.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|7.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|12.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Болонья
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Лечче
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Монца
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|7.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|8.
|Монца
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|9.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Лечче
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Милан
|Леау Рафаэл
|3 (3)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|4
|Милан
|Леау Рафаэл
|1 2
|Наполи
|Лучано Спаллетти
|1 2
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|3
|Ювентус
|Локателли Мануэль
|3