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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Сассуоло
1:0
Первый тайм: 42'
Удинезе
0'
8' Желтая карточка
Бекао Родриго
25' Желтая карточка
Эбосс Энцо
1:0
33' Гол
Фраттези Давиде

Ход матча

8'
 
Бекао Родриго
25'
 
Эбосс Энцо
33'
Фраттези Давиде
(Лорьенте Арман)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 120
Сассуоло 32.5% (39)
X 44.2% (53)
Удинезе 23.3% (28)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Удинезе
3.06
3.57
2.73
Все Коэффициенты
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
7
Энрике
Матеус
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
77
Кирьякопулос
Георгиос
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
50
Бекао
Родриго
23
Эбосс
Энцо
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
5
Арслан
Толгай-Али
10
Делофеу
Херард
7
Саксесс
Исаак
Сассуоло
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Удинезе

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 2 0.33
Берарди Доменико 1 0.17
Пинамонти Андреа 1 0.17
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Лорьенте Арман 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 2 0.33
Удоги Дестини 2 0.33
Перейра Роберто 1 0.17
Бекао Родриго 1 0.17
Масина Адам 1 0.17
Ловрич Санди 1 0.17
Самарджич Лазар 1 0.17
Делофеу Херард 0 0
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Джанмарко 3 0
Энрике Матеус 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Торстведт Кристиан 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Лопес Максим 1 0
Рожерио да Силва 1 0
Альварес Агустин 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удоги Дестини 3 0
Перес Неуэн 1 1
Макенго Жан-Виктор 2 0
Бекао Родриго 2 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Перейра Роберто 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0
Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1
Удинезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0
Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Удинезе 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
7. Торино Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
9. Сассуоло 1:0 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
10. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Фиорентина 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 4 7
12. Салернитана Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
13. Верона Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Болонья 0:0 Заявка 6 0 4 2 5 - 8 4
17. Монца 1:0 Заявка 6 1 0 5 3 - 13 3
18. Лечче 0:1 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
20. Сампдория Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Удинезе 0:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Сассуоло 1:0 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
7. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Фиорентина 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
12. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Болонья 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лечче 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Монца 1:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
4. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
6. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
7. Удинезе 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
8. Монца 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
9. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Фиорентина 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Сассуоло 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16. Лечче 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Болонья 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Ювентус Влахович Душан 5
Милан Леау Рафаэл 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Сассуоло Феррари Джанмарко 3
Ювентус Локателли Мануэль 3
Весь список
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Сассуоло 32.5% (39)
    X 44.2% (53)
    Удинезе 23.3% (28)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Удинезе
    3.06
    3.57
    2.73
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    Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Удинезе

    Исход игры
    Сассуоло
    32.5% (39)
    Ничья
    44.2% (53)
    Удинезе
    23.3% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.61% (49)
    Меньше
    57.39% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (90)
    Нет
    21.74% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (41)
    2:1 Сассуоло
    21.7% (26)
    1:2 Удинезе
    11.7% (14)
    1:0 Сассуоло
    7.5% (9)
    0:1 Удинезе
    7.5% (9)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    0:2 Удинезе
    1.7% (2)
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    Сассуоло
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