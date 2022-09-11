Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Бекао Родриго из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Сассуоло

85' Перейра Роберто из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Гомеш Бету оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Самарджич Лазар из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Хорошую попытку сделал Гомеш Бету . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Энрике Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

79' Делофеу Херард из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Удар от ворот произведет Сассуоло

78' Делофеу Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Хорошую попытку сделал Самарджич Лазар . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Делофеу Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Сассуоло

76' Ловрич Санди из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

76' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Удинезе будет все-таки засчитан.

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

75' Команда Удинезе сравняла счет! Игра продолжается!

75' Г О О О О О О Л - Гомеш Бету из команды Удинезе с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

75' Перейра Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Делофеу Херард из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Ловрич Санди из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Лопес Максим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Гомеш Бету создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Сассуоло

67' ШТАНГА! Так было близко к голу - Делофеу Херард нанес удар в каркас ворот!

67' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удар от ворот произведет Сассуоло

66' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Сассуоло

65' Удар от ворот произведет Удинезе

64' Лорьенте Арман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

63' Эхизибуэ Кингсли - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

62' Удар от ворот произведет Удинезе

62' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Сассуоло

60' Самарджич Лазар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Самарджич Лазар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Фраттези Давиде получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Фраттези Давиде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Сассуоло

54' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Сассуоло

53' Игра в одни ворота сейчас. Удинезе доминирует и владеет мячом

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Самарджич Лазар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Удар от ворот произведет Сассуоло

48' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля