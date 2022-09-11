Стадион: Читта-дель-Триколоре
0'
8' Желтая карточкаБекао Родриго
25' Желтая карточкаЭбосс Энцо
1:0
33' ГолФраттези Давиде
44' Красная карточкаНето Руан
63' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
72' Желтая карточкаЛопес Максим
1:1
75' ГолГомеш Бету
1:2
90' ГолСамарджич Лазар
1:3
90' ГолГомеш Бету
90'+7
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Ход матча
25'
33'
44'
63'
72'
75'
1:1
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
44
Нето
Руан
27
Лопес
Максим
18
Перес
Неуэн
23
Эбосс
Энцо
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
18 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Удинезе
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|2
|0.33
|Берарди Доменико
|1
|0.17
|Пинамонти Андреа
|1
|0.17
|Тольян Йереми
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Лорьенте Арман
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|4
|0.67
|Самарджич Лазар
|2
|0.33
|Удоги Дестини
|2
|0.33
|Перейра Роберто
|1
|0.17
|Ловрич Санди
|1
|0.17
|Бекао Родриго
|1
|0.17
|Масина Адам
|1
|0.17
|Делофеу Херард
|0
|0
|Несторовски Илья
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Лопес Максим
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Нето Руан
|0
|1
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Рожерио да Силва
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удоги Дестини
|3
|0
|Перес Неуэн
|1
|1
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Перейра Роберто
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0
Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1
Удинезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0
Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Удинезе
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|7.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|9.
|Лацио
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Верона
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Эмполи
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|20.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Верона
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лацио
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Милан
|Леау Рафаэл
|1 2
|Наполи
|Лучано Спаллетти
|1 2
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло 1:3 Удинезе
Исход игры
Сассуоло
32.5% (39)
Ничья
44.2% (53)
Удинезе
23.3% (28)
Тотал 2.5
Больше
42.61% (49)
Меньше
57.39% (66)
Обе команды забьют
Да
78.26% (90)
Нет
21.74% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (41)
2:1 Сассуоло
21.7% (26)
1:2 Удинезе
11.7% (14)
1:0 Сассуоло
7.5% (9)
0:1 Удинезе
7.5% (9)
2:2 Ничья
5% (6)
0:0 Ничья
3.3% (4)
0:2 Удинезе
1.7% (2)
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