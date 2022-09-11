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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Сассуоло
1:3
Конец матча
Удинезе
0'
8' Желтая карточка
Бекао Родриго
25' Желтая карточка
Эбосс Энцо
1:0
33' Гол
Фраттези Давиде
44' Красная карточка
Нето Руан
63' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
72' Желтая карточка
Лопес Максим
1:1
75' Гол
Гомеш Бету
1:2
90' Гол
Самарджич Лазар
1:3
90' Гол
Гомеш Бету
90'+7
1:2. Гол Лазара Самарджича (виде...
1:1. Гол Бету (видео). Чемпионат...
1:0. Гол Давиде Фраттези (видео)...

Ход матча

8'
 
Бекао Родриго
25'
 
Эбосс Энцо
33'
Фраттези Давиде
(Лорьенте Арман)
1:0
44'
Нето Руан
 
46'
 
Эхизибуэ Кингсли
Эбосс Энцо
46'
 
Самарджич Лазар
Арслан Толгай-Али
46'
Айхан Кан
Кирьякопулос Георгиос
 
63'
 
Эхизибуэ Кингсли
67'
 
Несторовски Илья
Уолас Соуза
67'
 
Гомеш Бету
Саксесс Исаак
68'
Торстведт Кристиан
Лорьенте Арман
 
68'
Харрауи Абдау
Фраттези Давиде
 
72'
Лопес Максим
 
75'
1:1
Гомеш Бету
(Перейра Роберто)
81'
Марчицца Риккардо
Пинамонти Андреа
 
81'
 
Макенго Жан-Виктор
Делофеу Херард
90'
1:2
Самарджич Лазар
(Перейра Роберто)
90'
Альварес Агустин
Энрике Матеус
 
90'
1:3
Гомеш Бету
(Ловрич Санди)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Сассуоло 32.5% (39)
X 44.2% (53)
Удинезе 23.3% (28)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
7
Энрике
Матеус
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
77
Кирьякопулос
Георгиос
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
50
Бекао
Родриго
23
Эбосс
Энцо
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
5
Арслан
Толгай-Али
10
Делофеу
Херард
7
Саксесс
Исаак
Сассуоло
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Удинезе

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 2 0.33
Берарди Доменико 1 0.17
Пинамонти Андреа 1 0.17
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Лорьенте Арман 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 4 0.67
Самарджич Лазар 2 0.33
Удоги Дестини 2 0.33
Перейра Роберто 1 0.17
Ловрич Санди 1 0.17
Бекао Родриго 1 0.17
Масина Адам 1 0.17
Делофеу Херард 0 0
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Джанмарко 3 0
Энрике Матеус 2 0
Лопес Максим 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Торстведт Кристиан 2 0
Нето Руан 0 1
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Рожерио да Силва 1 0
Альварес Агустин 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удоги Дестини 3 0
Перес Неуэн 1 1
Макенго Жан-Виктор 2 0
Бекао Родриго 2 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Перейра Роберто 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0
Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1
Удинезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0
Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
7. Торино Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
9. Лацио 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10. Салернитана Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Болонья Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13. Верона 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
14. Сассуоло Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Лечче Заявка 6 0 3 3 4 - 7 3
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Лацио 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Болонья Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
11. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Верона 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
7. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
8. Верона 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лацио 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Сассуоло Феррари Джанмарко 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 120
    Сассуоло 32.5% (39)
    X 44.2% (53)
    Удинезе 23.3% (28)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
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    Прогнозы на матч Сассуоло 1:3 Удинезе

    Исход игры
    Сассуоло
    32.5% (39)
    Ничья
    44.2% (53)
    Удинезе
    23.3% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.61% (49)
    Меньше
    57.39% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (90)
    Нет
    21.74% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (41)
    2:1 Сассуоло
    21.7% (26)
    1:2 Удинезе
    11.7% (14)
    1:0 Сассуоло
    7.5% (9)
    0:1 Удинезе
    7.5% (9)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    0:2 Удинезе
    1.7% (2)
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