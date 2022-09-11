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Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион: Зрители: 53276
Бетис
1:0
Конец матча
Вильярреал
0'
40' Желтая карточка
Пино Йереми
1:0
61' Гол
Родри Родриго
89' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
90'+8

Ход матча

40'
 
Пино Йереми
54'
 
Баэна Алехандро
Морено Херард
54'
 
Чуквезе Саму
Пино Йереми
61'
Родри Родриго
(Энрике Луис)
1:0
69'
Руибаль Айтор
Родри Родриго
 
71'
 
Коклен Франсис
Капу Этьен
71'
 
Мохика Хоан
Педраса Альфонсо
78'
 
Моралес Луис
Джексон Николас
84'
Гуардадо Андрес
Энрике Луис
 
89'
Гуардадо Андрес
 
89'
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 8
  • 4 Офсайды 6
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 124
Бетис 24.2% (30)
X 39.5% (49)
Вильярреал 36.3% (45)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
19
Луис
Фелипе
16
Песселья
Херман
15
Морено
Алекс
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
9
Иглесиас
Борха
13
Рульи
Херонимо
2
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
21
Пино
Йереми
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
17
Ло
Чельсо
Джовани
7
Морено
Херард
15
Джексон
Николас
Бетис
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Вильярреал

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

22 матча

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
5:1
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
3:1
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
2:2
П
2:1
ПД
0:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 4 (2) 0.8
Хуанми Мигель 2 0.4
Каналес Серхио 1 0.2
Родри Родриго 1 0.2
Энрике Луис 0 0
Морено Алекс 0 0
Фекир Набиль 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 2 0.4
Баэна Алехандро 2 0.4
Джексон Николас 1 0.2
Коклен Франсис 1 0.2
Моралес Луис 1 0.2
Ло Чельсо Джовани 1 0.2
Пино Йереми 1 0.2
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 1 1
Хуанми Мигель 2 0
Фекир Набиль 2 0
Гонсалес Эдгар 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парехо Даниэль 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Коклен Франсис 1 0
Морено Херард 1 0
Баэна Алехандро 1 0
Пино Йереми 1 0
Торрес Пау II 1 0
Джексон Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2
Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2
Вильярреал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2
Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 15 - 5 15
2. Барселона Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
3. Бетис Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
4. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
5. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
6. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
8. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Реал Сосьедад Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Валенсия Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
13. Мальорка Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
15. Альмерия Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Севилья Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
19. Эльче Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
20. Кадис Заявка 5 0 0 5 0 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Вальядолид Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
15. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Сельта Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Севилья Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Альмерия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Бетис Иглесиас Борха 6 (1)
Реал Мадрид Бензема Карим 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Бетис: 48%, Вильярреал: 52%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • Угловой
    97'
    Баэна Алехандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Луис Фелипе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Бетис 24.2% (30)
    X 39.5% (49)
    Вильярреал 36.3% (45)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
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    Где смотреть матч Бетис 1:0 Вильярреал онлайн

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    Прогнозы на матч Бетис 1:0 Вильярреал

    Исход игры
    Бетис
    24.2% (30)
    Ничья
    39.5% (49)
    Вильярреал
    36.3% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.14% (57)
    Меньше
    50.86% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (96)
    Нет
    17.24% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (39)
    1:2 Вильярреал
    18.5% (23)
    2:1 Бетис
    17.7% (22)
    0:1 Вильярреал
    8.1% (10)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
    1:0 Бетис
    4% (5)
    0:2 Вильярреал
    3.2% (4)
    2:3 Вильярреал
    2.4% (3)
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