Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Г О О О О Л - Родри забивает с левой ноги!

Хорошую попытку сделал Луис Энрике. Удар в створ, но вратарь начеку

Луис Энрике не смог попасть в створ ударом издали

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Парехо Даниэль наказан за толчок Луис Энрике

47' Луис Энрике ослабляет давление, выбив мяч.

47' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Морено Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Бетис

43' Пино Йереми из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Карвалью Вилльям нанес удар головой, но Херонимо Рульи спокойно отбил мяч.

41' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Пино Йереми получил желтую карточку от судьи

39' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Каналес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Морено Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Вильярреал

36' Сабали Юссуф не смог попасть в створ ударом издали

35' Каналес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Хорошую попытку сделал Родри. Удар в створ, но вратарь начеку

33' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' О, нет. Из многообещающей позиции Иглесиас Борха из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

28' Карвалью Вилльям создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Парехо Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Бетис

25' Оооо... вот это был удар! Морено Херард должен был забить с этой позиции.

25' Морено Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Капу Этьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

23' Оооо... вот это был удар! Морено Херард должен был забить с этой позиции.

22' Хорошую попытку сделал Ло Чельсо Джовани . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Джексон Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Каналес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Пино Йереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Луис Энрике наказан за толчок Педраса Альфонсо

11' Удар от ворот произведет Вильярреал

10' Оооо... вот это был удар! Каналес Серхио должен был забить с этой позиции.

10' Каналес Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Удар от ворот произведет Вильярреал

7' Луис Фелипе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Хорошую попытку сделал Луис Энрике. Удар в створ, но вратарь начеку

6' Родри нанес удар, но тот был заблокирован.

6' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вильярреал начинает с центра поля