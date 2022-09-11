да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|4 (2)
|0.8
|Хуанми Мигель
|2
|0.4
|Каналес Серхио
|1
|0.2
|Родри Родриго
|1
|0.2
|Энрике Луис
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|2
|0.4
|Баэна Алехандро
|2
|0.4
|Джексон Николас
|1
|0.2
|Коклен Франсис
|1
|0.2
|Моралес Луис
|1
|0.2
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.2
|Пино Йереми
|1
|0.2
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Песселья Херман
|1
|1
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Фекир Набиль
|2
|0
|Гонсалес Эдгар
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Гидо Родригес
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Коклен Франсис
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Баэна Алехандро
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|15.
|Альмерия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Севилья
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|19.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Барселона
|Левандовски Роберт
|6 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|4 (1)
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 2
|Райо Вальекано
|Лежён Флорьян
|1 2