Стадион: Филипс
0'
1:0
1' ГолСимонс Хави
14' Undefined phrase: football_event_Гакпо Коди
2:0
25' ПенальтиГакпо Коди
29' Желтая карточкаПлат Брайан
3:0
39' ГолГакпо Коди
3:1
40' ГолВерман Хенк
4:1
47' ГолТезе Джордан
Ход матча
1'
1:0
14'
25'
2:0
29'
39'
3:0
40'
3:1
47'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
31
Макс
Филипп
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Савио IIIНападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
16 Imran Nazih
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Волендам
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|5 (1)
|1.25
|Симонс Хави
|5
|1.25
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.5
|Веерман Йоэй
|2
|0.5
|Де Йонг Люк
|1
|0.25
|Обиспо Армандо
|1
|0.25
|Бакайоко Жоан
|1
|0.25
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|2
|0.5
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.25
|Верман Хенк
|1
|0.25
|Lequincio Zeefuik
|1
|0.25
|Мирани Деймон
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Мигем Дарил
|2
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|0
|Achraf Douiri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
18%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
14
4
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
14%
1
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
21%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5
ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1
Волендам
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1
Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1 Волендам - Эксельсиор 2:5 ВВВ-Венло - Волендам 0:0 Волендам - Хелмонд Спорт 4:1 Волендам - АЗ-2 Алкмаар 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4:1
|4
|4
|0
|0
|19 - 5
|12
|2.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|Твенте
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Волендам
|1:4
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|Эммен
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Ваалвейк
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Утрехт
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|Витесс
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4:1
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|3.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|7.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Волендам
|1:4
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|ПСВ
|4:1
|2
|2
|0
|0
|11 - 3
|6
|3.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Волендам
|1:4
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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