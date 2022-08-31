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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
ПСВ
7:1
Конец матча
Волендам
0'
1:0
1' Гол
Симонс Хави
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Гакпо Коди
2:0
25' Пенальти
Гакпо Коди
29' Желтая карточка
Плат Брайан
3:0
39' Гол
Гакпо Коди
3:1
40' Гол
Верман Хенк
4:1
47' Гол в свои ворота
Плат Брайан
5:1
51' Гол
Гакпо Коди
62' Желтая карточка
Улд-Ших Биляль
6:1
67' Гол
Симонс Хави
7:1
79' Гол
Бакайоко Жоан
81' Желтая карточка
Walid Ould Chikh
90'+3

Ход матча

1'
Симонс Хави
1:0
14'
Гакпо Коди
 
25'
Гакпо Коди
2:0
29'
 
Плат Брайан
39'
Гакпо Коди
(Макс Филипп)
3:0
40'
3:1
Верман Хенк
(Мирани Деймон)
46'
Рамальо Андре
Обиспо Армандо
 
47'
Плат Брайан
4:1
51'
Гакпо Коди
(Веерман Йоэй)
5:1
55'
Хувер Ки-Джана
Тезе Джордан
 
55'
Гутьеррес Эрик
Веерман Йоэй
 
60'
 
Эль-Кадири Ибрахим
Ван Мигем Дарил
62'
 
Улд-Ших Биляль
63'
Савио III
Гакпо Коди
 
67'
Симонс Хави
(Савио III)
6:1
69'
 
Walid Ould Chikh
Мюрен Роберт
69'
 
Imran Nazih
Эйтинг Карел
69'
 
Achraf Douiri
Плат Брайан
69'
Вертессен Йорбе
Симонс Хави
 
79'
Бакайоко Жоан
7:1
81'
 
Walid Ould Chikh

Статистика матча

  • 7 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 16 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости матча
Новости
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
22
Брэнтуэйт
Джерред
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
27
Бакайоко
Жоан
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
6
Бенамар
Бенаисса
4
Мирани
Деймон
7
Ван
Мигем
Дарил
15
Джеймс
Деан
8
Эйтинг
Карел
11
Улд-Ших
Биляль
5
Мёркин
Дерри
21
Мюрен
Роберт
9
Верман
Хенк
ПСВ
4-3-3
Волендам
5-3-2

История личных встреч

ПСВ
Волендам

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:2
К
0:2
ПЛ
3:5
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 6 (1) 1.5
Симонс Хави 6 1.5
Веерман Йоэй 2 0.5
Сангаре Ибрахим 2 0.5
Бакайоко Жоан 2 0.5
Де Йонг Люк 1 0.25
Обиспо Армандо 1 0.25
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 2 0.5
Бенамар Бенаисса 1 0.25
Верман Хенк 1 0.25
Lequincio Zeefuik 1 0.25
Мирани Деймон 0 0
Мёркин Дерри 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Мигем Дарил 2 0
Улд-Ших Биляль 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Плат Брайан 1 0
Бенамар Бенаисса 1 0
Achraf Douiri 1 0
Walid Ould Chikh 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
18%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

20
6
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
15%
1
17%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
2
33%
31-45
4
20%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
4
20%
1
17%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5
ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1
Волендам
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1
Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1 Волендам - Эксельсиор 2:5 ВВВ-Венло - Волендам 0:0 Волендам - Хелмонд Спорт 4:1 Волендам - АЗ-2 Алкмаар 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 22 - 5 12
2. Аякс 4 4 0 0 12 - 3 12
3. Фейеноорд 4 3 1 0 10 - 2 10
4. Твенте 4 3 0 1 8 - 1 9
5. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 6 - 2 9
6. Херенвен 4 2 2 0 6 - 1 8
7. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 11 6
8. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
9. НЕК Неймеген 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Камбюр 4 1 1 2 4 - 4 4
11. Спарта Роттердам 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Эммен 4 1 1 2 5 - 11 4
13. Волендам 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Ваалвейк 4 0 3 1 5 - 6 3
15. Утрехт 4 0 2 2 4 - 7 2
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Фортуна Ситтард 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
2. Твенте 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
8. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
12. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
15. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
2. ПСВ 2 2 0 0 11 - 3 6
3. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 2 6
4. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
9. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
10. Эксельсиор 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Волендам 2 0 1 1 3 - 9 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
Новости матча
  • Второй тайм
  • 93'
    Гакпо Коди из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 93'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Контроль мяча: ПСВ: 65%, Волендам: 35%.
  • 92'
    Achraf Douiri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 91'
    Walid Ould-Chikh не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Imran Nazih создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 91'
    Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Волендам контролирует мяч.
  • 90'
    Контроль мяча: ПСВ: 67%, Волендам: 33%.
  • 89'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 89'
    Волендам пытается что-то создать.
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    • 88'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      Волендам контролирует мяч.
    • 88'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      87'
      Савио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Филип Станкович делает важнейший сейв!
    • 87'
      Бакайоко Жоан пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем
    • 87'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 86'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 86'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 85'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: ПСВ: 67%, Волендам: 33%.
    • 85'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 84'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 83'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 83'
      Мёркин Дерри из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      83'
      Судья сигнализирует, что Achraf Douiri из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Хувер Ки-Джана
    • Угловой
      82'
      Савио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • Желтая карточка
      81'
      Рефери не любит споров - именно за это Walid Ould-Chikh сейчас получил желтую
    • 81'
      Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      Вертессен Йорбе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 81'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 81'
      Команда ПСВ довольна результатом к этому моменту.
    • 81'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: ПСВ: 67%, Волендам: 33%.
    • Описание гола
      79'
      Г О О О О Л - Бакайоко Жоан из команды ПСВ забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
    • 79'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 79'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 78'
      Гутьеррес Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      78'
      Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Улд-Ших Биляль
    • 78'
      Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 77'
      Хувер Ки-Джана создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 77'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 77'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 76'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 76'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Брэнтуэйт Джерред ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      76'
      Ibrahim El Kadiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 75'
      Хувер Ки-Джана из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: ПСВ: 38%, Волендам: 62%.
    • 75'
      Рамальо Андре успешно блокирует удар.
    • 75'
      Imran Nazih нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 74'
      Сангаре Ибрахим успешно блокирует удар.
    • 74'
      Ibrahim El Kadiri нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 74'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 74'
      Хорошую попытку сделал Верман Хенк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 74'
      Брэнтуэйт Джерред ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 73'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 73'
      Вертессен Йорбе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 72'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 72'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 72'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 72'
      Брэнтуэйт Джерред ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Улд-Ших Биляль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 71'
      Волендам контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      71'
      Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Улд-Ших Биляль
    • 70'
      Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе
    • 70'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 70'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: ПСВ: 10%, Волендам: 90%.
    • 69'
      Симонс Хави уходит с поля. Вертессен Йорбе выходит вместо него
    • 69'
      Тактическая замена. Плат Брайан уходит с поля и его заменяет Achraf Douiri
    • 69'
      Тактическая замена. Эйтинг Карел уходит с поля и его заменяет Imran Nazih
    • 69'
      Тактическая замена. Мюрен Роберт уходит с поля и его заменяет Walid Ould-Chikh
    • 69'
      Отличную игру провел сегодня Симонс Хави! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
    • 68'
      Макс Филипп сделал ключевой пас для гола!
    • 67'
      Савио сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      67'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Симонс Хави из команды ПСВ.
    • 67'
      Савио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 67'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Волендам контролирует мяч.
    • 67'
      ПСВ начинает контратаку
    • 66'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 66'
      Мёркин Дерри из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      66'
      Плат Брайан из команды Волендам заходит слишком далеко, он валит Тиль Гус.
    • 65'
      Контроль мяча: ПСВ: 70%, Волендам: 30%.
    • 65'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Гутьеррес Эрик выиграл воздушное противоборство у Мёркин Дерри.
    • 64'
      Волендам контролирует мяч.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 63'
      Шанс! Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 63'
      Макс Филипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 63'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 63'
      Тактическая замена. Гакпо Коди уходит с поля и его заменяет Савио
    • Желтая карточка
      62'
      Улд-Ших Биляль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      62'
      Судья сигнализирует, что Улд-Ших Биляль из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Симонс Хави
    • 62'
      ПСВ начинает контратаку
    • 62'
      Бенитес Вальтер ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      62'
      Ibrahim El Kadiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Бакайоко Жоан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 61'
      Верман Хенк выиграл воздушное противоборство у Гутьеррес Эрик.
    • 60'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: ПСВ: 71%, Волендам: 29%.
    • 60'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 60'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 58'
      Тиль Гус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 58'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 57'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 57'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 57'
      Бенитес Вальтер ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      57'
      Ван Мигем Дарил навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 56'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 56'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 55'
      Контроль мяча: ПСВ: 71%, Волендам: 29%.
    • 55'
      Тактическая замена. Веерман Йоэй уходит с поля и его заменяет Гутьеррес Эрик
    • 55'
      Тактическая замена. Тезе Джордан уходит с поля и его заменяет Хувер Ки-Джана
    • 54'
      Шанс! Бакайоко Жоан из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 54'
      Тиль Гус из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      53'
      Гакпо Коди из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 53'
      Хорошую попытку сделал Тиль Гус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 53'
      Тезе Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Третий свой гол забил Гакпо Коди. Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.
    • 51'
      Веерман Йоэй сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Гакпо Коди наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 51'
      Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      51'
      Макс Филипп из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 51'
      Плат Брайан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Мёркин Дерри из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      50'
      Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Контроль мяча: ПСВ: 70%, Волендам: 30%.
    • 50'
      Гакпо Коди пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем
    • 50'
      Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Волендам контролирует мяч.
    • 49'
      Рамальо Андре выиграл воздушное противоборство у Верман Хенк.
    • 49'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 48'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      48'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Плат Брайан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 47'
      Симонс Хави сделал результативную передачу.
    • 47'
      Тезе Джордан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Обиспо Армандо уходит с поля и его заменяет Рамальо Андре
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Волендам почти не владела мячом в первой половине.
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: ПСВ: 73%, Волендам: 27%.
    • 47'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Волендам контролирует мяч.
    • 46'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: ПСВ: 73%, Волендам: 27%.
    • 45'
      Джеймс Деан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Сантиметры! Удар с лета нанес Симонс Хави, но попал в штангу!
    • Угловой
      45'
      Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 45'
      Ван Мигем Дарил успешно блокирует удар.
    • 45'
      Симонс Хави нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      45'
      Гакпо Коди из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 44'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Волендам контролирует мяч.
    • 42'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 42'
      Джеймс Деан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 40'
      Мирани Деймон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Верман Хенк забивает с правой ноги!
    • 40'
      Мирани Деймон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Волендам контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСВ: 73%, Волендам: 27%.
    • 40'
      Отличный гол забил Гакпо Коди
    • 39'
      Макс Филипп сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Гакпо Коди забивает с левой ноги!
    • 39'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 38'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Тезе Джордан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Мёркин Дерри из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 36'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Мюрен Роберт пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
    • 36'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 35'
      Мирани Деймон выиграл воздушное противоборство у Симонс Хави.
    • 35'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 75%, Волендам: 25%.
    • 34'
      Волендам контролирует мяч.
    • 34'
      Гакпо Коди нанес удар головой, но Филип Станкович спокойно отбил мяч.
    • 34'
      Макс Филипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Макс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Плат Брайан из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 32'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      32'
      Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Тиль Гус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 31'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 73%, Волендам: 27%.
    • 30'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Джеймс Деан из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      29'
      Плат Брайан получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Плат Брайан из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Симонс Хави
    • 29'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 28'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      28'
      Верман Хенк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Верман Хенк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Мюрен Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 26'
      ПСВ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О О Л - Гакпо Коди из команды ПСВ забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Филип Станкович прыгнул не в ту сторону.
    • Фол, нарушение
      25'
      ПЕНАЛЬТИ! - Мирани Деймон дергает за футболку соперника (это был Тиль Гус) и рефери назначает пенальти!
    • 25'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 23'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Мирани Деймон из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Симонс Хави
    • 22'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 21'
      Мюрен Роберт из команды Волендам наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 21'
      Брэнтуэйт Джерред выиграл воздушное противоборство у Верман Хенк.
    • 21'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 72%, Волендам: 28%.
    • 20'
      Филип Станкович делает важнейший сейв!
    • 20'
      Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Тиль Гус из команды ПСВ нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
    • 20'
      Гакпо Коди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 18'
      Шанс! Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • Угловой
      18'
      Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Филип Станкович делает важнейший сейв!
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Тиль Гус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Сангаре Ибрахим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 16'
      Шанс! Гакпо Коди из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 16'
      Бенамар Бенаисса выиграл воздушное противоборство у Симонс Хави.
    • 16'
      Плат Брайан из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 71%, Волендам: 29%.
    • Офсайд
      15'
      Симонс Хави из команды ПСВ в офсайде
    • 15'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПСВ отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      15'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О О Л! ПСВ забивает!
    • 14'
      Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Мирани Деймон ошибается в защите.
    • 13'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Сангаре Ибрахим выиграл воздушное противоборство у Мюрен Роберт.
    • 13'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 13'
      Улд-Ших Биляль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Обиспо Армандо успешно блокирует удар.
    • 12'
      Улд-Ших Биляль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Джеймс Деан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 10'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 84%, Волендам: 16%.
    • 10'
      Брэнтуэйт Джерред ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Игрок из команды Волендам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 10'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 10'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      9'
      Бенамар Бенаисса из команды Волендам заходит слишком далеко, он валит Бакайоко Жоан.
    • 9'
      Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 7'
      Ван Мигем Дарил ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      7'
      Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Бенамар Бенаисса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 7'
      Мёркин Дерри из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 74%, Волендам: 26%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Джеймс Деан из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Бакайоко Жоан
    • 4'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 4'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 4'
      Тезе Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 3'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 2'
      Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 2'
      Плат Брайан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Симонс Хави первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 1'
      Плат Брайан ошибается в защите.
    • 1'
      Тиль Гус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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