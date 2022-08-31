Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Савио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Савио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Удар от ворот произведет Волендам

81' Рефери не любит споров - именно за это Walid Ould-Chikh сейчас получил желтую

81' Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Вертессен Йорбе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

81' Команда ПСВ довольна результатом к этому моменту.

81' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Г О О О О Л - Бакайоко Жоан из команды ПСВ забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

79' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Хувер Ки-Джана создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Ibrahim El Kadiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Ibrahim El Kadiri нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Хорошую попытку сделал Верман Хенк . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Волендам

73' Вертессен Йорбе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

72' Улд-Ших Биляль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

70' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Отличную игру провел сегодня Симонс Хави ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

67' Савио сделал результативную передачу.

67' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Симонс Хави из команды ПСВ

67' Савио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Волендам

63' Макс Филипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

63' Тактическая замена. Гакпо Коди уходит с поля и его заменяет Савио

62' Улд-Ших Биляль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

62' Ibrahim El Kadiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Волендам

58' Тиль Гус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

57' Ван Мигем Дарил навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Волендам

54' Тиль Гус из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Хорошую попытку сделал Тиль Гус . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Тезе Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Третий свой гол забил Гакпо Коди . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

51' Г О О О О Л - Гакпо Коди наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

51' Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Гакпо Коди пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

50' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Г О О О О Л - Плат Брайан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

47' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.