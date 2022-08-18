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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы

2022-2023

Стадион:
ХИК
1:0
Конец матча
Силькеборг
0'
28' Желтая карточка
Чалышир Андре
61' Желтая карточка
Tobias Sahlquist
68' Красная карточка
Чалышир Андре
1:0
80' Гол
Браун Дэвид
82' Желтая карточка
Радулович Боян
90' Желтая карточка
Тенхо Миро
90'+5

Ход матча

28'
 
Чалышир Андре
61'
 
Tobias Sahlquist
63'
Хетемай Перпарим
Танака Атому
 
68'
 
Чалышир Андре
70'
 
Тенгстедт Сёрен
Sebastian Joergensen
71'
 
Феликс Йоэль
Тордарсон Стефан-Тейтюр
73'
Бурджеллаб Нассим
Хостикка Сантери
 
73'
Радулович Боян
Вяянянен Сантери
 
80'
Браун Дэвид
(Лингман Лукас)
1:0
82'
Радулович Боян
 
84'
 
Mads Kaalund III
Anders Klynge
88'
Олусанья Антони
Абубакари Малик
 
90'
 
Маттссон Пелле
Бринк Марк
90'
Тенхо Миро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 126
ХИК 62.7% (79)
X 27.8% (35)
Силькеборг 9.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
20
Мурило
21
Вяянянен
Сантери
8
Лингман
Лукас
37
Танака
Атому
7
Хостикка
Сантери
77
Абубакари
Малик
1
Ларсен
Николай
5
Oliver
Sonne
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
29
Lukas
Engel
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
27
Sebastian
Joergensen
11
Хелениус
Никлас
7
Валлис
Николай
ХИК
3-5-2
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

ХИК
Силькеборг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браун Дэвид 2 0.67
Хостикка Сантери 1 0.33
Радулович Боян 1 0.33
Лингман Лукас 0 0
Мурило 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Дэвид 2 0
Радулович Боян 2 0
Тенхо Миро 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Абубакари Малик 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 1 1
Tobias Sahlquist 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0
Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Хосконен Артту выиграл воздушное противоборство у Тордарсон Стефан-Тейтюр.
    • Угловой
      47'
      Себастьян Йоргенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Райтала Юкка ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет ХИК
    • 45'
      Валлис Николай из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 44'
      Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Браун Дэвид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Браун Дэвид из команды ХИК перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Контроль мяча: ХИК: 44%, Силькеборг: 56%.
    • 42'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 41'
      Хазард Конор взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Удар от ворот произведет ХИК
    • 40'
      Лукас Энгель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Malik Abubakari ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Хосконен Артту выиграл воздушное противоборство у Тобиас Сальквист.
    • Угловой
      38'
      Андерс Клинге навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Браун Дэвид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Контроль мяча: ХИК: 46%, Силькеборг: 54%.
    • Офсайд
      36'
      Хостикка Сантери из команды ХИК в офсайде
    • 35'
      ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      ХИК пытается что-то создать.
    • 34'
      ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет ХИК
    • 31'
      Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Танака Атому из команды ХИК поставил подножку. Пострадал Тордарсон Стефан-Тейтюр
    • 30'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 29'
      Танака Атому наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
    • 29'
      Murilo из команды ХИК своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Контроль мяча: ХИК: 45%, Силькеборг: 55%.
    • Желтая карточка
      28'
      Чалышир Андре получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Чалышир Андре из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Malik Abubakari
    • 28'
      Райтала Юкка ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Ларсен Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Тобиас Сальквист из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Murilo из команды ХИК перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      24'
      Murilo возвращается на поле.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      24'
      Ох, нехорошо это выглядит. Murilo получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      23'
      Murilo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Контроль мяча: ХИК: 42%, Силькеборг: 58%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Хостикка Сантери из команды ХИК поставил подножку. Пострадал Чалышир Андре
    • 19'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 19'
      Шанс! Тенхо Миро из команды ХИК пробил головой, но мимо
    • Угловой
      19'
      Murilo из команды ХИК подал угловой справа.
    • 19'
      Лукас Энгель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Хазард Конор взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Хазард Конор из команды ХИК перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: ХИК: 44%, Силькеборг: 56%.
    • 14'
      Удар от ворот произведет ХИК
    • 14'
      Оливер Сонн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Шанс! Хелениус Никлас из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
    • 14'
      Оливер Сонн из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 11'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Ларсен Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: ХИК: 35%, Силькеборг: 65%.
    • 10'
      ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Чалышир Андре успешно блокирует удар.
    • 10'
      Malik Abubakari нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Murilo из команды ХИК своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Браун Дэвид из команды ХИК своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Тенхо Миро успешно блокирует удар.
    • 7'
      Себастьян Йоргенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Удар от ворот произведет ХИК
    • 7'
      Murilo ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Андерс Клинге создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Контроль мяча: ХИК: 27%, Силькеборг: 73%.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Танака Атому из команды ХИК поставил подножку. Пострадал Тордарсон Стефан-Тейтюр
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья свистит. Чалышир Андре атаковал сзади соперника. Это Malik Abubakari заработал своей команде штрафной
    • 2'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      ХИК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 1'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Силькеборг начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    ХИК 62.7% (79)
    X 27.8% (35)
    Силькеборг 9.5% (12)
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    Прогнозы на матч ХИК 1:0 Силькеборг

    Исход игры
    ХИК
    62.7% (79)
    Ничья
    27.8% (35)
    Силькеборг
    9.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.43% (36)
    Меньше
    67.57% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    61.26% (68)
    Нет
    38.74% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.4% (32)
    2:1 ХИК
    23% (29)
    1:0 ХИК
    19.8% (25)
    2:0 ХИК
    9.5% (12)
    0:1 Силькеборг
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 ХИК
    1.6% (2)
    1:2 Силькеборг
    1.6% (2)
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