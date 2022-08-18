Стадион: Bolt Arena
1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаЧалышир Андре
61' Желтая карточкаTobias Sahlquist
68' Красная карточкаЧалышир Андре
1:0
80' ГолБраун Дэвид
82' Желтая карточкаРадулович Боян
90' Желтая карточкаТенхо Миро
90'+5
Ход матча
28'
61'
68'
80'
1:0
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
20
Мурило
37
Танака
Атому
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
24 Браун ДэвидЗащитник
-
20 МурилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Терхо КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ХИК
Силькеборг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браун Дэвид
|2
|0.67
|Хостикка Сантери
|1
|0.33
|Радулович Боян
|1
|0.33
|Лингман Лукас
|0
|0
|Мурило
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браун Дэвид
|2
|0
|Радулович Боян
|2
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|1
|1
|Tobias Sahlquist
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0
Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1
Прогнозы на матч ХИК 1:0 Силькеборг
Исход игры
ХИК
62.7% (79)
Ничья
27.8% (35)
Силькеборг
9.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (36)
Меньше
67.57% (75)
Обе команды забьют
Да
61.26% (68)
Нет
38.74% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.4% (32)
2:1 ХИК
23% (29)
1:0 ХИК
19.8% (25)
2:0 ХИК
9.5% (12)
0:1 Силькеборг
4.8% (6)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:1 ХИК
1.6% (2)
1:2 Силькеборг
1.6% (2)
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