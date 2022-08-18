Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Себастьян Йоргенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет ХИК

45' Валлис Николай из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

44' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

41' Хазард Конор взял и забрал мяч на выходе

41' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Удар от ворот произведет ХИК

40' Лукас Энгель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Malik Abubakari ослабляет давление, выбив мяч.

38' Андерс Клинге навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет ХИК

31' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

30' Удар от ворот произведет Силькеборг

29' Танака Атому наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

29' Murilo из команды ХИК своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Чалышир Андре получил желтую карточку от судьи

25' ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Murilo из команды ХИК перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Murilo возвращается на поле.

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Murilo получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Murilo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Силькеборг

19' Murilo из команды ХИК подал угловой справа.

17' ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Хазард Конор взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет ХИК

14' Оливер Сонн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Оливер Сонн из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Удар от ворот произведет Силькеборг

11' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

10' ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Malik Abubakari нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Murilo из команды ХИК своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Браун Дэвид из команды ХИК своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет ХИК

7' Murilo ослабляет давление, выбив мяч.

7' Андерс Клинге создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Судья свистит. Чалышир Андре атаковал сзади соперника. Это Malik Abubakari заработал своей команде штрафной

2' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' ХИК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Силькеборг начинает с центра поля