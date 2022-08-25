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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Силькеборг
0:0
Первый тайм: 6'
ХИК
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 119
Силькеборг 53.8% (64)
X 31.1% (37)
ХИК 15.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
ХИК
1.57
6.40
8.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Ларсен
Николай
5
Oliver
Sonne
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
27
Sebastian
Joergensen
11
Хелениус
Никлас
7
Валлис
Николай
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
6
Хальме
Аапо
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
20
Мурило
37
Танака
Атому
21
Вяянянен
Сантери
8
Лингман
Лукас
7
Хостикка
Сантери
77
Абубакари
Малик
Силькеборг
4-3-3
ХИК
3-5-2

История личных встреч

Силькеборг
ХИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браун Дэвид 2 0.5
Хостикка Сантери 1 0.25
Радулович Боян 1 0.25
Лингман Лукас 0 0
Мурило 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 1 1
Tobias Sahlquist 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Дэвид 2 0
Радулович Боян 2 0
Тенхо Миро 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Абубакари Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1
Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1
Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1
  • 2'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    ХИК начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Силькеборг 53.8% (64)
X 31.1% (37)
ХИК 15.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
ХИК
1.57
6.40
8.20
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Силькеборг 0:0 ХИК онлайн

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Прогнозы на матч Силькеборг 0:0 ХИК

Исход игры
Силькеборг
53.8% (64)
Ничья
31.1% (37)
ХИК
15.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
32.11% (35)
Меньше
67.89% (74)
Обе команды забьют
Да
58.72% (64)
Нет
41.28% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.2% (30)
2:1 Силькеборг
16% (19)
1:0 Силькеборг
16% (19)
2:0 Силькеборг
12.6% (15)
1:2 ХИК
5% (6)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:1 ХИК
2.5% (3)
0:2 ХИК
2.5% (3)
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