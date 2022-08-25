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Лига Европы

2022-2023

Стадион: Зрители: 6374
Силькеборг
1:1
Конец матча
ХИК
0'
0:1
40' Гол
Абубакари Малик
42' Желтая карточка
Мурило
45' Желтая карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр
47' Желтая карточка
Oliver Sonne
70' Желтая карточка
Mads Kaalund III
1:1
75' Гол
Феликс Йоэль
87' Желтая карточка
Хазард Конор
90' Желтая карточка
Райтала Юкка
90'+5

Ход матча

40'
0:1
Абубакари Малик
(Хальме Аапо)
42'
 
Мурило
45'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
46'
Mads Kaalund III
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
46'
 
Хетемай Перпарим
Танака Атому
47'
Oliver Sonne
 
60'
Tonni Adamsen
Sebastian Joergensen
 
66'
 
Пелтола Матти
Хальме Аапо
70'
Mads Kaalund III
 
75'
Феликс Йоэль
(Хелениус Никлас)
1:1
78'
 
Бурджеллаб Нассим
Браун Дэвид
78'
 
Соири Пюрю
Хостикка Сантери
85'
Тенгстедт Сёрен
Anders Klynge
 
86'
 
Олусанья Антони
Абубакари Малик
87'
 
Хазард Конор
90'
 
Райтала Юкка

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 119
Силькеборг 53.8% (64)
X 31.1% (37)
ХИК 15.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ларсен
Николай
5
Oliver
Sonne
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
27
Sebastian
Joergensen
11
Хелениус
Никлас
7
Валлис
Николай
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
6
Хальме
Аапо
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
20
Мурило
37
Танака
Атому
21
Вяянянен
Сантери
8
Лингман
Лукас
7
Хостикка
Сантери
77
Абубакари
Малик
Силькеборг
4-3-3
ХИК
3-5-2

История личных встреч

Силькеборг
ХИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феликс Йоэль 1 0.5
Хелениус Никлас 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браун Дэвид 2 0.5
Хостикка Сантери 1 0.25
Радулович Боян 1 0.25
Абубакари Малик 1 0.25
Лингман Лукас 0 0
Хальме Аапо 0 0
Мурило 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 1 1
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Tobias Sahlquist 1 0
Mads Kaalund III 1 0
Oliver Sonne 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Дэвид 2 0
Радулович Боян 2 0
Райтала Юкка 1 0
Хазард Конор 1 0
Тенхо Миро 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Мурило 1 0
Абубакари Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1
Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1
Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Силькеборг: 62%, ХИК: 38%.
  • 94'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет ХИК
  • 94'
    Оливер Сонн не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Олусанья Антони ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Олусанья Антони из команды ХИК перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    93'
    Tonni Adamsen навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Желтая карточка
    92'
    Райтала Юкка получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    92'
    Райтала Юкка из команды ХИК толкнул локтем оппонента. Это Tonni Adamsen заработал фол
  • 92'
    ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Murilo из команды ХИК перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Контроль мяча: Силькеборг: 61%, ХИК: 39%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      91'
      Олусанья Антони из команды ХИК заходит слишком далеко, он валит Феликс Йоэль.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет ХИК
    • 89'
      ХИК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Matti Peltola ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      89'
      Валлис Николай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Лингман Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • Желтая карточка
      87'
      Судье надоело, что Хазард Конор тянет время и он наказал его горчичником
    • Фол, нарушение
      87'
      Серен Тенгстедт наказан за толчок Олусанья Антони
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Силькеборг 53.8% (64)
    X 31.1% (37)
    ХИК 15.1% (18)
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    Где смотреть матч Силькеборг 1:1 ХИК онлайн

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    Прогнозы на матч Силькеборг 1:1 ХИК

    Исход игры
    Силькеборг
    53.8% (64)
    Ничья
    31.1% (37)
    ХИК
    15.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.11% (35)
    Меньше
    67.89% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    58.72% (64)
    Нет
    41.28% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.2% (30)
    2:1 Силькеборг
    16% (19)
    1:0 Силькеборг
    16% (19)
    2:0 Силькеборг
    12.6% (15)
    1:2 ХИК
    5% (6)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 ХИК
    2.5% (3)
    0:2 ХИК
    2.5% (3)
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