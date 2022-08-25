Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Malik Abubakari нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет ХИК

48' Лукас Энгель из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

47' Murilo из команды ХИК перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Себастьян Йоргенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' ХИК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Malik Abubakari выиграл воздушное противоборство у Тобиас Сальквист

45' Удар от ворот произведет ХИК

44' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Murilo получил желтую карточку от судьи

40' Г О О О О Л - Malik Abubakari из команды ХИК правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

40' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Хальме Аапо из команды ХИК своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' ХИК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Райтала Юкка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Силькеборг

36' Хостикка Сантери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет ХИК

35' Андерс Клинге из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет ХИК

32' Матч возобновлен

31' Хазард Конор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Лукас Энгель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Лукас Энгель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет ХИК

28' Феликс Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Тобиас Сальквист выиграл воздушное противоборство у Malik Abubakari.

27' Murilo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет ХИК

25' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' ШТАНГА! Так было близко к голу - Себастьян Йоргенсен нанес удар в каркас ворот!

23' Удар от ворот произведет ХИК

22' Удар от ворот произведет Силькеборг

22' ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' ХИК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Браун Дэвид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет ХИК

20' Оливер Сонн из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет ХИК

17' Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

16' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Оливер Сонн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Malik Abubakari ослабляет давление, выбив мяч.

13' Себастьян Йоргенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Хорошую попытку сделал Лукас Энгель . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Валлис Николай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет ХИК

10' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' ХИК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' ХИК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Силькеборг

7' ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' ХИК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' ХИК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Тобиас Сальквист выиграл воздушное противоборство у Malik Abubakari.

2' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' ХИК начинает с центра поля