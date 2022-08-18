Стадион: Блумфилд Роуд
1:0
Конец матча
0'
51' Желтая карточкаИлие Рареш
73' Желтая карточкаБраими Билаль
1:0
74' ГолПерица Стипе
90' Желтая карточкаПерица Стипе
90' Желтая карточкаБар Мельвен
90'+5
Ход матча
51'
73'
74'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
66
Битон
Нир
21
Йейни
Ширан
77
Хозец
Матан
23
Голаса
Эйял
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
99
Лемина
Марио
16
Ремзи
Аарон
18
Илие
Рареш
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Битон НирЗащитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Хозец МатанЗащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кандил МаорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Пивень ШахарЗащитник
-
22 Рикан АвраамПолузащитник
-
32 Тургеман ДорПолузащитник
-
37 Глох ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Битон ДанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йованович Джордже
|3
|0.6
|Захави Эран
|2
|0.4
|Каничовски Габи
|1
|0.2
|Перица Стипе
|1
|0.2
|Голаса Эйял
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глазер Дан
|1
|1
|Саборит Энрик
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Захави Эран
|1
|0
|Голаса Эйял
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Перица Стипе
|1
|0
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Кандил Маор
|1
|0
|Хозец Матан
|1
|0
|Даниэл Перец
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бар Мельвен
|1
|0
|Илие Рареш
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Маккаби Тель-Авив - Зира 0:0 Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Бейтар Трамп 3:1
Ницца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1
Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 1:0 Ницца
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
16.1% (19)
Ничья
44.9% (53)
Ницца
39% (46)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (40)
Меньше
64.29% (72)
Обе команды забьют
Да
75.89% (85)
Нет
24.11% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (45)
1:2 Ницца
19.5% (23)
0:1 Ницца
11.9% (14)
2:1 Маккаби Тель-Авив
7.6% (9)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Маккаби Тель-Авив
3.4% (4)
0:2 Ницца
3.4% (4)
1:0 Маккаби Тель-Авив
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!