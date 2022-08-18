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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Маккаби Тель-Авив
1:0
Конец матча
Ницца
0'
51' Желтая карточка
Илие Рареш
73' Желтая карточка
Браими Билаль
1:0
74' Гол
Перица Стипе
90' Желтая карточка
Перица Стипе
90' Желтая карточка
Бар Мельвен
90'+5

Ход матча

46'
Давидзаде Офир
Хозец Матан
 
51'
 
Илие Рареш
64'
 
Браими Билаль
Илие Рареш
65'
 
Гуйри Амин
Стенгс Келвин
69'
Гуагон Парфэйт
Ван Оверем Йорис
 
69'
Перица Стипе
Захави Эран
 
73'
 
Браими Билаль
74'
Перица Стипе
1:0
79'
 
Росарио Пабло
Лемина Марио
85'
Кювас Брандлей
Йованович Джордже
 
87'
 
Бека Бека Алексис
Ремзи Аарон
90'
Перица Стипе
 
90'
 
Бар Мельвен
90'
Кандил Маор
Жералдеш Андре
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Новости матча
Прогнозы 118
Маккаби Тель-Авив 16.1% (19)
X 44.9% (53)
Ницца 39% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Даниэл
Перец
66
Битон
Нир
21
Йейни
Ширан
4
Саборит
Энрик
28
Жералдеш
Андре
77
Хозец
Матан
23
Голаса
Эйял
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
7
Захави
Эран
99
Йованович
Джордже
1
Шмейхель
Каспер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
99
Лемина
Марио
22
Стенгс
Келвин
16
Ремзи
Аарон
18
Илие
Рареш
7
Делор
Анди
Маккаби Тель-Авив
3-5-2
Ницца
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йованович Джордже 3 0.6
Захави Эран 2 0.4
Каничовски Габи 1 0.2
Перица Стипе 1 0.2
Голаса Эйял 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глазер Дан 1 1
Саборит Энрик 2 0
Йованович Джордже 2 0
Захави Эран 1 0
Голаса Эйял 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Перица Стипе 1 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Кандил Маор 1 0
Хозец Матан 1 0
Даниэл Перец 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бар Мельвен 1 0
Илие Рареш 1 0
Браими Билаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Маккаби Тель-Авив - Зира 0:0 Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Бейтар Трамп 3:1
Ницца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1
Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0
Новости матча
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bloomfield Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Маккаби Тель-Авив 16.1% (19)
    X 44.9% (53)
    Ницца 39% (46)
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    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 1:0 Ницца

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    16.1% (19)
    Ничья
    44.9% (53)
    Ницца
    39% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (40)
    Меньше
    64.29% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    75.89% (85)
    Нет
    24.11% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.1% (45)
    1:2 Ницца
    19.5% (23)
    0:1 Ницца
    11.9% (14)
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    3.4% (4)
    0:2 Ницца
    3.4% (4)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    2.5% (3)
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