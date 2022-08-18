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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ФКСБ
1:2
Второй тайм: 90+'
Викинг
0'
1:0
3' Гол
Коман Флоринел
1:1
5' Гол
Кабран Кевин
1:2
35' Гол
Бьёрсхоль Сондре
57' Желтая карточка
Лёкберг Кристоффер
76' Желтая карточка
Фридйонссон Самуэль
80' Желтая карточка
Тамм Йоонас
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка

Ход матча

3'
Коман Флоринел
1:0
5'
1:1
Кабран Кевин
35'
1:2
Бьёрсхоль Сондре
46'
 
Сандберг Никлас
Daniel Seland Karlsbakk
54'
Bogdan Rusu
Микулеску Давид
 
54'
Крецу Валентин
Пантя Александру
 
57'
 
Лёкберг Кристоффер
65'
 
Торстейнбё Фредерик
Лёкберг Кристоффер
73'
 
Викстёль Рольф
Бьёрсхоль Сондре
74'
Раца Вадим
Попеску Октавиан
 
76'
 
Фридйонссон Самуэль
80'
Тамм Йоонас
 
83'
 
Танген Харальд
Фридйонссон Самуэль
83'
 
Траоре Маи
Трипич Златко
86'
Стойка Янис
Кордя Андрей
 
90'
 
90'
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 113
ФКСБ 70.8% (80)
X 18.6% (21)
Викинг 10.6% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Викинг
8.33
3.68
4.20
Все Коэффициенты
Новости
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
10
Попеску
Октавиан
7
Коман
Флоринел
11
Микулеску
Давид
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
20
Паттинама
Шейн
27
Фридйонссон
Самуэль
8
Сольбаккен
Маркус
16
Лёкберг
Кристоффер
9
Кабран
Кевин
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
10
Трипич
Златко
ФКСБ
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 2 0.4
Кордя Андрей 1 0.2
Радунович Ристо 1 (1) 0.2
Тамм Йоонас 1 0.2
Эджума Малком 1 0.2
Дава Джойским 1 0.2
Bogdan Rusu 0 0
Попеску Овидиу 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Маи 2 0.4
Трипич Златко 1 0.2
Сандберг Никлас 1 0.2
Фридйонссон Самуэль 1 0.2
Веватне Вильяр 1 0.2
Кабран Кевин 1 0.2
Бьёрсхоль Сондре 1 0.2
Edvin Austboe 1 0.2
Сольбаккен Маркус 0 0
Паттинама Шейн 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 2 0
Олару Дариус 2 0
Кордя Андрей 0 1
Тамм Йоонас 1 0
Радунович Ристо 1 0
Коман Флоринел 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Харуц Денис 1 0
Эджума Малком 1 0
Дава Джойским 1 0
Шут Адриан 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридйонссон Самуэль 2 0
Трипич Златко 1 0
Веватне Вильяр 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Кабран Кевин 1 0
Брекало Давид 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Паттинама Шейн 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1
Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2
Викинг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1
Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Бьёрсхоль Сондре бьет в цель!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Кабран Кевин бьет в цель!
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Коман Флоринел бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    ФКСБ 70.8% (80)
    X 18.6% (21)
    Викинг 10.6% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    Викинг
    8.33
    3.68
    4.20
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч ФКСБ 1:2 Викинг онлайн

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    Прогнозы на матч ФКСБ 1:2 Викинг

    Исход игры
    ФКСБ
    70.8% (80)
    Ничья
    18.6% (21)
    Викинг
    10.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.23% (38)
    Меньше
    65.77% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    52.25% (58)
    Нет
    47.75% (53)
    Популярный счёт
    1:0 ФКСБ
    30.1% (34)
    2:1 ФКСБ
    26.5% (30)
    1:1 Ничья
    17.7% (20)
    2:0 ФКСБ
    10.6% (12)
    0:1 Викинг
    4.4% (5)
    1:2 Викинг
    2.7% (3)
    3:1 ФКСБ
    1.8% (2)
    1:3 Викинг
    1.8% (2)
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