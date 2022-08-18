Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
0'
1:0
3' ГолКоман Флоринел
1:1
5' ГолКабран Кевин
1:2
35' ГолБьёрсхоль Сондре
57' Желтая карточкаЛёкберг Кристоффер
76' Желтая карточкаФридйонссон Самуэль
80' Желтая карточкаТамм Йоонас
90' Желтая карточкаОлару Дариус
90' Желтая карточкаСтойка Янис
90'+6
Ход матча
3'
1:0
5'
1:1
35'
1:2
80'
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
22 Раду БобокЗащитник
- Защитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
-
24 Раца ВадимПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Нападающий
-
14 Matei Tanasa
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|2
|0.4
|Кордя Андрей
|1
|0.2
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.2
|Тамм Йоонас
|1
|0.2
|Эджума Малком
|1
|0.2
|Дава Джойским
|1
|0.2
|Bogdan Rusu
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Маи
|2
|0.4
|Трипич Златко
|1
|0.2
|Сандберг Никлас
|1
|0.2
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.2
|Веватне Вильяр
|1
|0.2
|Кабран Кевин
|1
|0.2
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0.2
|Edvin Austboe
|1
|0.2
|Сольбаккен Маркус
|0
|0
|Паттинама Шейн
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олару Дариус
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Кордя Андрей
|0
|1
|Радунович Ристо
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Трипич Златко
|1
|0
|Веватне Вильяр
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Кабран Кевин
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Паттинама Шейн
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
3
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1
Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2
Викинг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1
Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1
Прогнозы на матч ФКСБ 1:2 Викинг
Исход игры
ФКСБ
70.8% (80)
Ничья
18.6% (21)
Викинг
10.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
52.25% (58)
Нет
47.75% (53)
Популярный счёт
1:0 ФКСБ
30.1% (34)
2:1 ФКСБ
26.5% (30)
1:1 Ничья
17.7% (20)
2:0 ФКСБ
10.6% (12)
0:1 Викинг
4.4% (5)
1:2 Викинг
2.7% (3)
3:1 ФКСБ
1.8% (2)
1:3 Викинг
1.8% (2)
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